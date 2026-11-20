A lista de Novembro do Centro Libanês de Conservação da Energia estabelece um novo critério de formação para instaladores solares a partir de 2 de Janeiro de 2027. Ajuda a escolher uma empresa, sem garantir o estabelecimento ou a autonomia da habitação. É para isso que servem os seus critérios.

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A lista de novembro de 2026 do Centro Libanês de Conservação de Energia anuncia um novo critério de treinamento para fornecedores e instaladores solares recomendados. É aplicável a partir de 2 de janeiro de 2027. Para um domicílio, a lista pode ajudar a escolher quem pedir uma citação, mas não garante a autonomia da moradia ou a execução adequada de um projeto específico.

Na versão 25, datada de 2026, o Centro Libanês de Conservação da Energia (LCEC) afirma que, a partir de 2 de janeiro de 2027, as empresas já registadas ou que desejam aderir à lista serão obrigadas a obter pelo menos 70% dos pontos atribuídos pelo Comitê Libanês do Conselho Mundial da Energia para participação em seus seminários técnicos. O limiar corresponde aos certificados de presença. Esta não é uma pontuação obtida num exame nem uma medida da qualidade do trabalho realizado por um cliente. A partir de 20 de novembro, esta é uma condição anunciada, ainda não aplicável.

O que o Centro verifica a nível da empresa

Os critérios publicados para a lista actual referem-se em primeiro lugar ao fornecedor ou instalador. O Centro exige, entre outras coisas, um registo comercial e fiscal, um engenheiro eléctrico registado na Ordem que tenha pelo menos cinco anos de experiência fotovoltaica e um contrato válido com um engenheiro civil ou mecânico que satisfaça as condições especificadas. Um técnico a tempo inteiro deve igualmente possuir os certificados de qualificação e formação especificados no documento.

O Centro solicita às empresas que forneçam uma declaração assinada de que os produtos utilizados cumprem as normas da Libnor, bem como referências ao local. O documento estabelece uma acumulação de mais de 1.200 kWc instalados e, pelo menos, dois sistemas de mais de 150 kWc, um dos quais é colocado em funcionamento e totalmente operacional. A experiência nesta escala é um critério para selecionar a empresa; não é uma cobertura especializada de um indivíduo. A declaração de conformidade do instalador também não substitui a folha de equipamento específica proposta na estimativa.

Verifique se a citação envia o instalador certo

O primeiro reflexo é aproximar o nome da estimativa da lista mais recente. Se a venda, instalação e serviço pós-venda são fornecidos por diferentes empresas, é necessário identificar por escrito quem é responsável pela instalação, quem é responsável pelas garantias dos dispositivos e para quem fazer uma reclamação. O registo no registo não isenta os procedimentos e controlos aplicáveis ao local.

Antes de comparar promessas de autonomia, pergunte quais dispositivos serão capazes de permanecer alimentados durante um desligamento e em que pressuposto de consumo o cálculo é baseado. Incluir na estimativa as referências exatas do equipamento, a capacidade utilizável da bateria e as condições de operação em caso de falha. Estes elementos dizem respeito ao alojamento e equipamento adquiridos; No entanto, a lista do Centro fornece informações sobre a empresa.

Um remédio técnico, não uma garantia de devolução de dinheiro

O Centro informa que analisa a sua lista de dois em dois meses e monitoriza as empresas com base no retorno dos clientes. Em caso de retorno negativo, suas equipes dizem que estão prontos para controlar uma instalação gratuitamente. Esta possibilidade de inspecção técnica não constitui um compromisso de reembolso ou uma promessa de atraso. Para que uma reclamação seja considerada, mantenha a estimativa assinada, fatura e referências de instalação, com uma descrição do que não funciona como esperado.

Foto do arquivo: painéis da estação de medição de qualidade do ar em Horsh Beirute, setembro 2021. Esta instalação não é residencial. Pharling, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Foto em moldura.

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