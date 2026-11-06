Voto judeu americano: 72% Democrata, Israel em questão

A pesquisa GBAO para J Street, realizada entre 800 eleitores judeus de 28 de outubro a 3 de novembro de 2026, estima seu voto democrático em 72%. Regista também uma grande maioria de preocupações quanto ao impacto das acções israelitas em Gaza e na Cisjordânia, sem estabelecer causalidade. As sanções visadas são amplamente apoiadas, enquanto a ajuda militar se divide.

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Os eleitores judeus americanos renovaram em grande parte seu apoio aos democratas nas eleições de médio prazo de 3 de novembro de 2026: 72 por cento disseram ter escolhido seu candidato para o Congresso, em comparação com 24 por cento para os republicanos, de acordo com uma pesquisa nacional GBAO para J Street. Outro resultado notável é que 80 por cento dos entrevistados acreditam que as ações de Israel em Gaza e na Cisjordânia estão aumentando o anti-semitismo nos Estados Unidos.

Publicado em 5 de Novembro, estes números chamam um eleitorado ligado ao Campo Democrata, manifestando, ao mesmo tempo, fortes reservas sobre a política israelita. Relacionam-se com declarações de eleitores entrevistados por um instituto. O resultado de 72% é, portanto, uma estimativa dos votos, não uma contagem oficial de votos por religião.

Voto democrático resiste às tensões sobre Israel

Na série de pesquisas realizadas pelo mesmo instituto, a participação democrata no Congresso já atingiu 72% em 2024 e 74% em 2022. A diferença de dois pontos com 2022 permanece muito pequena para mostrar um declínio significativo. O resultado de 2026 não mostra nenhuma mudança maciça para os republicanos.

Donald Trump continua fortemente rejeitado: 76% dos entrevistados discordam de sua ação presidencial. No entanto, esta oposição não deve ser confundida com a satisfação geral dos Democratas. No mesmo questionário, o Partido Democrata recebeu 45 por cento de opiniões favoráveis e 47 por cento de opiniões desfavoráveis. Votar para um candidato pode coexistir com a crítica de seu partido.

A hierarquia das preocupações ajuda a compreender esta escolha. Convidados a selecionar os dois temas mais importantes para seu voto, 44% dos entrevistados citaram o futuro da democracia e 34% citaram o custo de vida e a economia. O anti-semitismo aparece em 21%, Israel em 14%. Essas múltiplas respostas não se somam como as ações de uma eleição.

Por conseguinte, Israel conta na decisão de alguns eleitores, mas não resume as suas prioridades. Reduzir seu voto à posição dos candidatos sobre o governo israelense eliminaria as questões institucionais e sociais que vêm em primeiro lugar.

O que o valor de 80% cobre

A questão diz especificamente respeito às acções de Israel em dois territórios: Gaza e Cisjordânia. Ela perguntou aos entrevistados se eles achavam que tais ações estavam aumentando o anti-semitismo nos Estados Unidos. O questionário propõe duas respostas, sim ou não: 80% escolhem a primeira, 20% a segunda. Não oferece, para esta questão, uma categoria « sem opinião » ou grau de acordo.

A palavra « ações » é mais ampla do que « operações militares ». A pesquisa não exige que os entrevistados isolem uma ofensiva, uma decisão do governo ou um episódio específico. Por conseguinte, seria excessivo associar este resultado a uma única operação.

Esta resposta mede a percepção da ligação entre a política israelita e o clima nos Estados Unidos. Não demonstra que apenas as acções israelitas expliquem a evolução dos actos anti-semitas. O estabelecimento da causalidade exigiria mais dados e uma análise separada dos factos identificados.

Nem transfere para os judeus americanos a responsabilidade pelas decisões de um governo estrangeiro. Manter as pessoas responsáveis por estas decisões por causa da sua identidade é precisamente uma amálgama. A votação aqui reúne as opiniões dos eleitores americanos, não de um grupo político liderado de Israel.

Sanções mantidas, desacordos em relação à ajuda militar

A crítica traduz-se em preferências concretas. 76 por cento apoiaram as sanções dos Estados Unidos contra colonos na Cisjordânia que cometeram violência contra palestinos. O mesmo nível de apoio é medido para sanções contra ministros israelitas que promovem ou facilitam essa violência. Estas questões referem-se a comportamentos específicos, não a todos os israelitas.

O apoio cai para 59% quando se trata de punir empresas e pessoas que ajudam a construir ou financiar assentamentos na Cisjordânia. Essas diferenças mostram que os entrevistados distinguem as medidas propostas, em vez de expressarem uma concordância indiferenciada com qualquer forma de pressão.

A ajuda militar revela uma divisão muito mais clara. Quanto à questão da manutenção dos 4 mil milhões de dólares em subsídios que permitiriam a Israel comprar armas norte-americanas, 51 por cento desejavam retê-las e 49 por cento queriam aboli-las. Com tal estreita lacuna, a pesquisa descreve acima de tudo uma partilha de opiniões.

O anti-semitismo de 80 por cento não pode, portanto, ser transformado em 80 por cento a favor de um embargo de armas ou de uma ruptura com Israel. As questões dizem respeito a diferentes temas e produzem diferentes maiorias.

Uma investigação de 800 eleitores, com limites conhecidos

De 28 de outubro a 3 de novembro, 800 pessoas declararam judeus e votaram com antecedência ou no dia da votação. Os participantes foram contatados por SMS a partir de um registro nacional de eleitores cadastrados, com direcionamento inicial baseado em nome ou geografia. Eles então atenderam ao telefone ou ao computador.

A identificação como judeu foi baseada nas respostas dos participantes, inclusive quando eles não declararam o judaísmo como uma religião. A amostra, portanto, não se limita a praticantes ou membros de uma sinagoga. Nem representa todos os judeus que vivem nos Estados Unidos, visto que a pesquisa se concentra nos eleitores.

O GBAO anuncia uma margem de erro de mais ou menos 3,5 pontos a um nível de confiança de 95% para toda a amostra. Esta indicação não esgota as incertezas relacionadas ao recrutamento, às pessoas que não respondem ou à formulação de perguntas. Os resultados para pequenos subgrupos também são menos precisos.

O contexto de produção também conta: J Street é uma progressiva, pró-israelense, organização judaica de dois estados. GBAO trabalha em particular para candidatos democratas. Trata-se de uma pesquisa encomendada por um ator envolvido no debate político, com questionário e método tornado público.

O resultado mais forte é o de uma ampla preferência democrática nesta amostra, juntamente com uma preocupação muito maioritária com o impacto da política israelita. Entre esta preocupação, as sanções orientadas e o financiamento de armas, as respostas permanecem nuances. É sobre estas escolhas específicas que futuros representantes eleitos serão esperados, em vez de sobre a idéia de um voto judeu uniforme.

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