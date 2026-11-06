Israel: Os poderes do governo cessante

Os poderes do governo israelita cessante não desaparecem com as eleições. Durante as negociações de coalizão, Benjamin Netanyahu e seus ministros continuaram a desempenhar suas funções. Esta continuidade baseia-se na Lei Fundamental do Governo. No entanto, não lhes dá liberdade ilimitada: a jurisprudência exige restrições adaptadas à sua situação, permitindo-lhes agir quando um interesse público vital o dita.
Para o Líbano, a distinção é essencial. As negociações iniciadas após as eleições israelitas não suspendem automaticamente as decisões diplomáticas ou militares. Também não garantem que um executivo enfraquecido possa empenhar-se em qualquer nova política sem controlo. A questão diz respeito à competência jurídica, aos procedimentos e às circunstâncias de cada decisão.
Os poderes do governo cessante permanecem legalmente válidos
O artigo 30.o da Lei Fundamental prevê a continuidade do executivo. Após a eleição de um novo Knesset, o atual governo continua a desempenhar suas funções até que o próximo seja estabelecido. O esquema evita que uma negociação de coalizão, mesmo que prolongada, deixe a administração sem autoridade política.
O mandato conferido pelo Presidente a um candidato não conduz, portanto, apenas à partida do Primeiro-Ministro cessante. Abre uma tentativa de treino. O próximo governo ainda não foi formado de acordo com os procedimentos estabelecidos, e então ganhar a confiança do Knesset.
Estes passos não são intercambiáveis. Recomendar um candidato ao Presidente, receber a missão de formar uma coligação e realmente assumir o cargo são três eventos diferentes. Nem um acordo entre líderes partidários substitui os actos institucionais necessários.
A lei prevê mesmo a possibilidade de substituir certos ministros que deixam de exercer funções durante esse período. O artigo 30.o permite que o governo cessante nomeie um membro do Knesset em seu lugar sem pedir aprovação parlamentar normalmente necessária. Esta disposição ilustra a prioridade dada à continuidade administrativa.
Obrigação de restrição, em vez de uma lista de acções permitidas
O texto constitucional não reduz o executivo a uma lista de tarefas diárias. As limitações provêm também da jurisprudência e das directivas do conselho jurídico do Governo. Em particular, visam impedir a utilização do período eleitoral para impor escolhas difíceis de corrigir.
O Instituto Israelita de Democracia resume esta doutrina em uma explicação publicada em maio de 2026. Os governos de transição têm uma margem de apreciação mais estreita. Têm de exercer contenção, a menos que haja uma necessidade vital de agir. Em especial, aplicam-se restrições às nomeações mais elevadas e às decisões orçamentais que possam servir uma estratégia eleitoral.
A distinção é concreta. Garantir a continuidade de um serviço e escolher seu novo líder por vários anos não levanta exatamente as mesmas questões. Da mesma forma, responder a uma emergência imediata não se compara automaticamente à adopção de uma política estrutural que possa aguardar a criação de um novo governo.
Não há, portanto, uma resposta universal de que um executivo cessante possa fazer alguma coisa, ou não possa mais decidir nada. A urgência, o âmbito do acto, os seus efeitos duradouros e a possibilidade de esperar fazem parte da avaliação. A existência de um poder jurídico não impede a consideração de como exercê-lo.
Negociações diplomáticas não são automaticamente proibidas
Um precedente importante diz respeito às conversações conduzidas por Ehud Barak com a Autoridade Palestiniana antes das eleições de 2001. Os candidatos pediram ao Supremo Tribunal que parasse com estas discussões com base no facto de o Primeiro-Ministro se ter demitido.
No acórdão Weiss de 25 de Janeiro de 2001, a maioria não proibiu as negociações. Distingou as competências do executivo cessante da apreciação das suas decisões. O governo teve de conciliar a contenção com a necessidade de continuidade e interesses públicos essenciais. Um juiz expressou uma opinião discordante, que lembra que a aplicação do princípio poderia causar debate.
Este precedente não dá lugar a qualquer acordo futuro. Mostra que só um estatuto de governo cessante não é suficiente para tornar as negociações ilegais. A natureza do compromisso proposto e as aprovações necessárias devem ser consideradas separadamente.
Para as discussões sobre o Líbano, seria, portanto, excessivo considerar que o interlocutor israelita não tem capacidade para agir. Seria igualmente excessivo anunciar que um acordo poderia ser alcançado sem qualquer restrição, porque o governo continua em vigor. O conteúdo do texto e o procedimento seguido permanecem decisivos.
As decisões militares são sempre processuais
O artigo 40 da Lei Fundamental regula a entrada em guerra e certas grandes operações militares. Prevê uma decisão do governo. Nos termos da lei, essa competência pode ser delegada num comité ministerial previsto por lei.
O texto distingue estas decisões de outras acções militares necessárias à defesa do Estado e à segurança pública. Organiza igualmente as informações dos órgãos parlamentares competentes. O status do governo cessante não apaga esta arquitetura.
Estas disposições não prevêem uma operação específica. Indicam as autoridades e os procedimentos que a lei israelita reconhece. Não declaram se uma determinada decisão cumpre o direito internacional, uma questão separada de divisão interna de poderes.
Um acto militar pode, assim, ser da competência das instituições habilitadas ao abrigo do direito interno e continuar a ser contestado ao abrigo de outras obrigações. Para o Líbano, a análise do período de transição deve manter estes dois planos separados. A continuidade do Governo israelita não constitui uma justificação jurídica geral para as suas operações no território libanês.
O Parlamento mantém o seu próprio papel
A formação de uma coligação ocupa o debate político, mas não absorve todas as funções do Knesset. A Lei Fundamental prevê a responsabilidade coletiva do Governo perante ele. Organiza igualmente a transmissão de informações aos comités, sob reserva das regras aplicáveis às questões sensíveis.
Por conseguinte, o relatório das forças parlamentares continua a ser importante durante a transição. Uma nova maioria política pode influenciar o controle do executivo, mesmo antes de outro gabinete é estabelecido. Suas possibilidades, no entanto, dependem de regras parlamentares e organização, não apenas declarações de líderes partidários.
Para acompanhar as consequências das eleições israelenses, três casos devem ser observados separadamente: a formação do governo, as decisões do Gabinete ainda em exercício e o exercício do controle parlamentar. A próxima nomeação de um candidato para formar uma coligação só responderá ao primeiro. Os actos diplomáticos e militares deverão continuar a ser examinados de acordo com o seu conteúdo e procedimento.
Linha de Crédito
La Knesset, 5 de Junho de 2005. Foto Joshua Paquin, CC BY 2.0; perspectiva corrigida por Berthold Werner na versão fonte. Ilustração de arquivos. Vista Libnanews. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knesset building.jpg. Redimensionar o quadro completo, nenhuma nova colheita ou mudança de perspectiva. Textos adicionados fora da fotografia.
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