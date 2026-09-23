Voltando 2026 ao Líbano: por trás do declínio da matrícula, um cartão escolar está sendo recomposto

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Um sinal ainda parcial, mas suficientemente grave para ser seguido

As informações iniciais recolhidas do sector da educação na fase de preparação para a reentrada de 2026-2027 indicam um declínio das matrículas nas escolas e universidades em comparação com os anos anteriores. No entanto, seria prematuro deduzir uma diminuição uniforme do número de alunos e estudantes no Líbano. Até 23 de Setembro, as matrículas universitárias nem sequer foram concluídas: na Universidade Libanesa, permanecem abertas até 20 de Novembro para estudantes novos e antigos, e até ao final de Dezembro para doutores. Ainda não estão disponíveis dados consolidados para o ano lectivo de 2026-2027.

No entanto, a informação deve ser levada a sério porque faz parte de uma tendência mais antiga. Dados do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional mostram que o setor privado pagador já havia perdido cerca de 12% de seus alunos durante um período de cinco anos antes da nova guerra. A diminuição foi de 19 por cento em Beirute e de 27,7% em Bekaa. O fenômeno, portanto, não começa com o início atual. O que mudou em 2026 foi o acúmulo de diversos fatores: o custo das instituições privadas, o deslocamento causado pela guerra, a destruição das escolas, a emigração das famílias e o enfraquecimento da renda.

Acima de tudo, uma interpretação errada deve ser evitada. Um aluno que desaparece dos registros de uma escola privada não deixou necessariamente o sistema educacional. Ele pode ter entrado numa escola pública ou privada gratuita, mudou-se para outra região, deixou o Líbano ou interrompeu sua escola. Da mesma forma, o declínio da matrícula numa universidade privada pode ser uma transferência para a Universidade Libanesa, estudos no estrangeiro ou o abandono temporário do ensino superior.

O verdadeiro assunto não é apenas o declínio. É saberonde os estudantes vão que não re-registro onde eles eram esperados.

Pagamento privado tinha começado a perder estudantes muito antes de 2026

Durante muito tempo, a educação privada ocupou um lugar excepcional no sistema libanês. Continua a ser particularmente dominante nos primeiros anos de escolaridade. Os últimos dados estruturais disponíveis mostram que mais de três quartos dos pré-escolares estão acomodados no sector privado. À medida que os estudantes avançam, a percentagem do sector público aumenta; No nível secundário, mais da metade dos alunos estão agora matriculados na escola.

Esta tendência já indica uma forma de selecção económica progressiva. Quanto mais a educação avança, mais as famílias recorrem ao público.

O declínio de 12% em cinco anos no sector privado não livre confirma que o fenómeno não é marginal. É particularmente marcada nas regiões onde o rendimento foi fortemente afectado pela crise. O próprio Beirute perdeu quase um quinto dos estudantes deste setor durante o período observado.

Por outro lado, o sector privado livre aumentou durante parte deste período. Essa diferença é importante: as famílias não deixam necessariamente o ensino privado porque rejeitam seu modelo de ensino. Eles podem procurar uma fórmula mais barata.

A crise financeira iniciada em 2019 acelerou essa lógica. As escolas privadas tiveram de rever as suas taxas para pagar aos professores e cobrir as despesas que agora eram largamente calculadas em dólares. Os pais cuja renda permanecia em livros ou eram imperfeitamente ajustados tiveram de arbitrar.

Este mecanismo nem sempre produz um abandono. Primeiro produz umadegradação pelo preçouma família que poderia escolher seu lugar de negócio agora escolhe qual pode pagar.

Guerra acrescenta quebra geográfica à degradação econômica

No entanto, a reentrada de 2026 é diferente da anterior devido ao estado físico da rede escolar.

Uma avaliação nacional realizada pelo Ministério da Educação em junho identificou 340 escolas públicas, privadas e profissionais danificadas pelo conflito. Dezessete foram completamente destruídos. No início de julho, pelo menos 100.000 crianças estavam em risco de começar o ano sem uma sala de aula disponível se o trabalho necessário não fosse concluído a tempo.

O problema é particularmente grave no Sul. Dezenas de escolas estaduais também serviram de abrigo para pessoas deslocadas internamente. Alguns talvez retornem à escola, outros talvez ainda tenham de acomodar famílias ou operar em condições degradadas.

Isso muda completamente a leitura das inscrições.

Um declínio em uma escola sulista pode não se traduzir em emigração ou incapacidade de pagar. O estudante pode simplesmente viver temporariamente em outra região. Sua família pode esperar até que eles saibam se ela pode voltar para a aldeia antes de escolher sua instituição. Ela também pode registrar a criança perto de seu local de viagem sem saber quanto tempo esta situação vai durar.

O mapa escolar de 2026 pode, portanto, ser uma fotografia de movimentos populacionais, bem como uma fotografia do sistema educativo.

Esta distinção será essencial quando estiverem disponíveis os números finais.

O regresso às aldeias não significa automaticamente o regresso à escola de origem

A destruição causa um problema adicional. Uma família pode voltar à sua localidade sem que o estabelecimento frequentado pelos seus filhos possa funcionar.

Deve então encontrar uma escola em um município próximo, organizar o transporte e suportar o seu custo.

Em alguns locais próximos à fronteira, as famílias optaram por retornar apesar dos riscos de segurança. A carcaça pré-fabricada começou a ser instalada para permitir este retorno. Mas reconstruir uma casa e reabrir uma escola são duas operações diferentes.

Uma escola requer um edifício seguro, professores, equipamentos, eletricidade e, por vezes, transportes públicos.

A consequência pode ser paradoxal: as aldeias encontram parte de seus habitantes sem retornar imediatamente à sua população escolar.

A médio prazo, este fenómeno pode acelerar a concentração de estudantes nas escolas das grandes cidades. As pequenas escolas nas zonas afectadas podem perder pessoal suficiente para dificultar economicamente a sua reabertura.

O risco é então transformar um encerramento relacionado com a guerra num desaparecimento duradouro.

O custo da escolaridade agora atua muito além das taxas exibidas

Para as famílias não deslocadas diretamente, o custo permanece a variável determinante. Mas isso não deve ser reduzido ao nível da escolaridade.

Isto inclui transporte, livros, fornecimentos, actividades e, por vezes, pagamentos acessórios solicitados pela instituição. O aumento do combustível aumenta particularmente o primeiro item.

Uma família com dois ou três filhos pode, portanto, suportar um aumento muito maior do que o visível apenas na taxa escolar.

Essa situação também afeta as escolhas geográficas. Uma escola mais barata mas localizada longe de casa pode tornar-se mais caro uma vez que o transporte é adicionado. Por outro lado, uma família pode preferir uma instituição de base comunitária, mesmo que o seu projecto educativo seja menos adequado à sua primeira escolha.

O mercado escolar libanês é, portanto, recomposto de acordo com uma lógica de custo total.

Isto pode incentivar as escolas públicas locais quando funcionam normalmente. Mas também pode fortalecer algumas escolas privadas livres ou semi-livres capazes de manter taxas mais baixas.

A reputação da escola continua a ser importante. Simplesmente já não é o único critério.

O declínio demográfico deve ser separado da crise económica

Outra variável é mais difícil de medir: o número de crianças que vivem no Líbano.

Um declínio na matrícula nacional pode ser interpretado como um problema educacional, enquanto que em parte é o resultado de um declínio na população em idade escolar. A emigração libanesa, as partidas das famílias estrangeiras e as mudanças demográficas influenciam diretamente a força de trabalho.

Por conseguinte, será necessário esperar que os dados consolidados distingam dois fenómenos.

A primeira é uma diminuição do número total de crianças no país. Neste caso, o declínio da matrícula não significa necessariamente que mais crianças sejam privadas da escola.

O segundo é uma diminuição da taxa de matrícula entre as crianças presentes. Isso seria muito mais preocupante.

Dados históricos já mostram que a participação escolar declina à medida que a educação avança. A taxa de matrícula é elevada ao nível primário e depois cai acentuadamente ao nível secundário. Por conseguinte, é provável que a pressão económica afecte os adolescentes, para os quais a família pode arbitrar entre a educação contínua, a formação profissional e a entrada precoce no mercado de trabalho.

É a este nível que o risco de desistir provavelmente merece a maior atenção.

O diagnóstico universitário é ainda mais difícil

A situação acadêmica não pode ser lida com as mesmas ferramentas.

Em 23 de setembro, a Universidade Libanesa ainda está no início de um período de inscrição que deve durar até 20 de novembro. Por conseguinte, é impossível utilizar as entradas actuais como um valor definitivo.

Algumas faculdades ainda têm listas de espera. Na Faculdade de Tecnologia, os alunos destas listas estavam programados para aparecer em 23 de setembro para ver se os lugares tinham sido liberados. Isto mostra que não se pode inferir um declínio geral de algumas informações de estabelecimentos individuais.

O setor privado também apresenta diferentes situações. Como referência, uma grande universidade privada teve 9.765 estudantes no outono de 2025, incluindo 2.201 novos estudantes de graduação. Estes dados fornecem uma base de comparação, mas não estão ainda disponíveis dados consolidados para o Outono de 2026.

A questão universitária reside principalmente na capacidade das famílias de financiar vários anos de educação em dólares.

Uma família pode manter uma criança em uma escola privada, apesar do aumento das taxas, e então não ser mais capaz de financiar uma universidade privada com um custo anual significativamente maior.

A Universidade Libanesa torna-se então um remédio natural.

Transferência para a Universidade Libanesa pode mascarar o empobrecimento das famílias

Um possível aumento da matrícula na Universidade Libanesa não deve, portanto, ser interpretado automaticamente como uma atratividade acadêmica renovada, mesmo que a instituição mantenha um papel importante.

Também pode traduzir uma restrição financeira.

É precisamente isso que terá de ser medido quando as matrículas forem encerradas: quantos estudantes vêm directamente do ensino secundário e quantos são transferidos de universidades privadas?

Os pedidos de transferência entre faculdades e sucursais são também expressamente previstos no calendário de 2026-2027.

O mesmo fenómeno pode existir entre as universidades privadas. Uma família pode procurar uma instituição que ofereça mais assistência financeira, um programa mais curto, ou a possibilidade de ficar em casa em vez de alugar acomodações perto do campus.

A geografia universitária também pode, portanto, mudar.

O estudante escolhe menos apenas um treinamento. Ele agora calcula ao mesmo tempo taxas de universidade, alojamento, transporte e oportunidade de trabalhar durante seus estudos.

O risco mais discreto é o do aluno que não se inscreve em nenhum lugar

As transferências entre instituições permanecem visíveis. Abandonar é muito menos.

Um estudante deixando uma universidade privada para a Universidade Libanesa aparece nas estatísticas de ambas as instituições. Uma pessoa que adia os seus estudos por um ano ou abandona o seu currículo pode desaparecer dos dados sem razão ser imediatamente conhecida.

No entanto, é esta população que merece mais atenção.

A crise económica pode levar um jovem a trabalhar em vez de continuar a sua educação. Uma família pode decidir financiar a educação de uma criança como prioridade, em vez de outra. Um estudante pode ir para o estrangeiro não para estudar, mas para trabalhar.

Essas trajetórias têm um efeito duradouro sobre o capital humano do país.

O Líbano tem historicamente compensado parte das suas fraquezas económicas com um elevado nível de educação. Embora a crise reduza o acesso ao ensino superior pela renda familiar, não só causa dificuldades sociais imediatas. Muda a qualificação da geração que entrará no mercado de trabalho dentro de alguns anos.

As escolas privadas são elas próprias tomadas numa equação quase impossível

No entanto, seria menos provável apresentar estabelecimentos como causa de custos mais elevados.

As escolas têm de pagar aos seus professores. Eles têm visto sua renda desmoronar desde 2019 e estão exigindo apenas salários vivos. As instituições devem também financiar energia, manutenção, seguros e equipamento.

Manter os custos artificialmente muito baixos pode, portanto, levar a outra forma de degradação: afastamento de professores experientes, redução dos serviços e redução da qualidade.

Algumas escolas podem compensar por meio de fundações, congregações ou redes de doadores. Outros não conseguem fazer isso.

Esta diferença explica provavelmente parte da reestruturação do sector privado. Instituições mais fortes podem absorver mais choques. Outros devem aumentar os custos, fundir-se, mudar gestores ou, em alguns casos, considerar a venda de seus ativos.

O arquivo escolar de Nazaré em Ashrafieh já mostrou até onde essa pressão pode levar. No entanto, não deve ser generalizado para todas as escolas religiosas ou privadas.

Os números desde o início devem ser lidos como fluxos, não apenas como totais

Quando as estatísticas 2026-2027 estiverem disponíveis, não bastará comparar o número total de alunos com o do ano anterior.

Teremos de medir os movimentos.

Quantos alunos deixaram o privado a pagar pelo público? Quantos se juntaram ao privado livre? Quantas regiões mudaram por causa da guerra? Quantas crianças deslocadas permanecem fora da escola? Quantas famílias deixaram o país? Quantos estudantes deixaram privados para a Universidade Libanesa? Quantos interromperam os estudos?

Estes fluxos dizem realidades muito diferentes.

Uma migração do privado para o público indica, principalmente, uma pressão económica sobre as famílias. Uma queda simultânea em ambos os setores indicaria um declínio da população ou um abandono. Um declínio concentrado no Sul indicaria o efeito da guerra. Um declínio particularmente forte do superior levantaria a questão do custo universitário.

É somente separando esses movimentos que se pode entender o que realmente está acontecendo.

A reentrada de 2026 poderia marcar uma nova fase de desmantelamento educacional

O sinal transmitido pelas primeiras matrículas, portanto, ainda não permite anunciar uma queda nacional na matrícula. Faltam dados definitivos e, na universidade, a matrícula ainda está aberta.

Mas as tendências disponíveis já trazem um problema mais profundo do que um mau começo.

Pagadores privados perderam estudantes antes da nova guerra. As famílias enfrentam agora custos mais elevados de educação e transporte. Centenas de escolas foram danificadas. Pelo menos 100.000 crianças foram expostas ao risco de não terem aula no ano letivo. Viajar muda a geografia escolar. E o custo do ensino superior pode empurrar mais jovens para a Universidade Libanesa ou para fora da universidade.

Por conseguinte, a questão decisiva não é ainda saber quantos registos perderam em Setembro. É determinar o que acontece com as crianças e os jovens que desaparecem das listas onde anteriormente apareceram.

Se reaparecerem noutra instituição, o Líbano passa principalmente por uma recomposição do seu cartão educativo. Se deixarem o país, sofrerá uma nova contração demográfica. Se não reaparecerem em lugar algum, o problema torna-se mais grave:a crise económica e a guerra deixaram de mover os estudantes apenas entre as escolas; começam a tirá-los do próprio sistema educativo.