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Ashrafieh Race 10452: lançamento 23 de setembro

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Libnanews
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LAshrafieh Race 10452quarta-feira 23 de setembro de 2026 dará início à sua nova edição com uma conferência de imprensa organizada ao meio-dia no Press Club – La Fenêtre. Os organizadores devem divulgar o curso, as condições de participação, programação de corrida e atividades planejadas. A apresentação também especificará os objetivos humanitários e sociais do evento, bem como as recompensas financeiras para os primeiros homens e mulheres dos vários eventos.

Achrafieh Race 10452 para revelar sua edição de 2026

O lançamento público da edição de 2026 está previsto para o meio-dia de quarta-feira 23 de setembro. A conferência de imprensa deve servir como um primeiro passo antes da corrida ser realizada e permitir que os organizadores apresentem as principais características do evento.

A escolha do nome « 10452 » lista o evento em uma referência diretamente do Líbano. O número refere-se aos 10.452 quilómetros quadrados tradicionalmente associados à área do Líbano, enquanto Ashrafieh é o ponto de partida geográfico e simbólico do projecto. A comunicação do evento retoma esta ideia com uma mensagem que faz de Achrafieh o início de uma iniciativa chamada a levar uma dimensão mais ampla.

As informações práticas serão detalhadas na conferência. Em particular, os organizadores devem apresentar os procedimentos de registro e as diferentes condições a serem cumpridas pelos participantes. O curso exato da corrida também deve ser revelado.

Esta apresentação ajudará a esclarecer os locais atravessados e a organização desportiva escolhida para a edição de 2026. Nesta fase, estes elementos ainda não foram comunicados no anúncio da conferência.

Uma corrida profissional e uma corrida aberta ao público

O programa incluirá uma corrida profissional e uma corrida mais recreativa. Esta fórmula dupla destina-se a reunir atletas envolvidos em uma competição esportiva e participantes que desejam participar no evento em um ambiente menos competitivo.

A Federação de Atletismo Libanesa está associada ao anúncio do evento. A conferência de 23 de Setembro deverá dar mais pormenores sobre a organização do desporto e os diversos acontecimentos.

Os organizadores pretendem dar à Raça Achrafieh 10452 uma dimensão que vai além da competição entre pilotos. O evento deve combinar prática esportiva, participação pública e eventos organizados em torno da corrida.

No entanto, o programa completo continua por anunciar. Os horários, modalidades de partida precisas e características dos diferentes eventos devem ser incluídos nas informações fornecidas na quarta-feira.

Prêmios financeiros para os seis melhores atletas

Um dos elementos já anunciados diz respeito à atribuição de recompensas financeiras. Os preços são fornecidos para os três melhores lugares para homens e mulheres.

Os montantes exatos são apresentados pelos organizadores como importantes recompensas financeiras, mas ainda não foram tornados públicos. Devem ser anunciados na conferência de imprensa.

A distinção entre as categorias masculina e feminina garante assim uma classificação atribuída separadamente para ambas as competições. No entanto, devem ser especificados termos e condições pormenorizados para a atribuição de prémios no momento da apresentação formal.

A existência dessas recompensas também confere uma dimensão competitiva à Raça Achrafieh 10452. Sua quantidade será uma das principais informações esperadas na quarta-feira, especialmente para potenciais atletas profissionais.

Objectivos humanitários e sociais específicos

A manifestação exige também uma dimensão humanitária e social. Os organizadores anunciam que esses objetivos ocuparão parte da conferência de imprensa e serão apresentados com o programa esportivo.

O conteúdo preciso desta dimensão ainda não foi detalhado. Em particular, será necessário esperar até quarta-feira para saber quais iniciativas foram apoiadas, quais potenciais beneficiários e como a corrida dará um contributo concreto para os objectivos anunciados.

No entanto, esse componente deve ser um dos elementos identitários do evento. A organização apresenta a corrida como uma nomeação destinada a levar uma mensagem para além do único desempenho desportivo, tendo Ashrafieh como ponto de partida.

Esta ligação entre concorrência, participação popular e acção social será, portanto, um dos principais eixos a definir no lançamento.

Ashrafieh como ponto de partida para uma mensagem nacional

A comunicação escolhida para o evento insiste fortemente em sua ancoragem em Ashrafieh. Os organizadores apresentam o distrito de Beyruthin como o lugar onde « a história começa » e onde a mensagem da corrida deve começar.

A escolha do número 10452 estende esta referência a todo o território libanês. A demonstração associa assim voluntariamente uma identidade local, a de Ashrafieh, com um símbolo nacional imediatamente identificável no Líbano.

Esta dimensão deve também reflectir-se no curso e nas actividades em torno da concorrência, cujos pormenores ainda não foram revelados. A conferência de imprensa incluirá uma compreensão de como esta identidade será traduzida na organização concreta da corrida.

A primeira reunião está prevista: Quarta-feira, 23 de setembro, ao meio-dia, no Press Club – La Fenêtre. Os organizadores apresentarão o curso, modalidades de participação, atividades, objetivos sociais e humanitários, bem como os valores de prêmio que aguardarão os primeiros homens e mulheres da Raça Achrafieh 10452.

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