Walid Jumblatt e Joseph Aoun: por trás do desacordo, uma batalha na praça do estado, Hezbollah e Síria

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Uma suposta divergência, mas nenhuma frente contra Baabda

Walid Joumblatt distanciou-se de certas orientações de Joseph Aoun, mas recusou transformar essas diferenças em confronto com a Presidência. Essa distinção está no cerne de sua posição atual. Acima de tudo, permite-nos entender por que o líder histórico de Mukhtara pode criticar as escolhas de Baabda, manter suas próprias relações com Hezbollah e Síria, evitando ao mesmo tempo juntar-se a uma coligação política dirigida contra o Presidente da República.

A primeira questão é como abordar a questão das armas e da recomposição do Estado. Jumblatt não contesta o princípio do monopólio da força legítima. Sua abordagem, no entanto, foi rejeitar uma política que trataria o desarmamento como uma operação isolada do resto do problema libanês. Para ele, a questão do Hezbollah continua ligada à retirada israelita, à situação no Sul, à segurança da comunidade xiita e ao novo equilíbrio regional criado pela guerra com o Irão.

Esta cautela não é apenas ideológica. Corresponde a um método político que Jumblatt há muito aplica: não ser mantido prisioneiro de um eixo num momento em que as relações regionais de poder mudam rapidamente. No contexto de 2026, esse método levou à retenção simultânea de canais com Baabda, o governo de Nawaf Salam, Hezbollah, Damasco, Riade e várias capitais ocidentais.

O resultado pode dar a impressão de uma posição ambígua. Antes, é uma estratégia para separar arquivos. Joumblatt pode discordar de Joseph Aoun sem considerar que o enfraquecimento da presidência serve seus interesses.

A primeira questão diz respeito à forma de lidar com o Hezbollah

A decisão do governo de julho de 2026 de pôr fim à existência militar autônoma do Hezbollah e reservar o uso da força para o estado moveu o debate político. Já não se coloca formalmente a questão de saber se o Estado deve ter um monopólio sobre as armas. Tornou-se o calendário, método e condições de sua aplicação.

Nawaf Salam resumiu a posição do governo em Nova Iorque afirmando que poderia haver « dois exércitos » e « duas decisões ». Joseph Aoun também insiste em fortalecer o estado e o exército.

Jumblatt não tem interesse em aparecer como defensor de uma estrutura militar paralela. Mas ele também não quer apoiar uma lógica que possa levar a um confronto interno com o Hezbollah.

Esta nuance é fundamental.

O Hezbollah não é apenas um arsenal. É também uma força política com uma grande presença social na comunidade xiita. Uma operação de desarmamento conduzida sem acordo político poderia, portanto, ter consequências muito além do domínio militar.

Há muito que a comitiva política de Jumblatt insiste nesta dimensão. A questão não é simplesmente recuperar armas, mas como integrá-las em uma nova arquitetura estatal sem causar uma ruptura com uma parte da população.

O debate junta-se assim ao do reforço do exército. Para que o Estado substitua o Hezbollah de forma sustentável como garante da segurança, deve poder oferecer uma protecção credível ao povo do Sul e do Bekaa.

Israel ainda ocupa posições no Líbano e continua suas operações. Nestas circunstâncias, exigir o desarmamento rápido sem, ao mesmo tempo, obter a retirada de Israel cria uma equação politicamente difícil.

Jumblatt não acredita no desarmamento obtido por simples injunção

O ex-ministro Ghazi Aridi, que continua a ser um dos parentes políticos mais experientes de Mukhtara, deu uma leitura particularmente clara do problema. Segundo ele, o Hezbollah não simplesmente entrega suas armas ao Estado porque uma decisão do governo o exige. Pelo contrário, as declarações públicas dos líderes do partido mostram que eles condicionam sua posição à evolução da situação militar e política.

Esta avaliação não significa que Jumblatt deseje manter indefinidamente o arsenal Hezbollah. Significa que ele não acredita em uma solução baseada exclusivamente em restrições administrativas.

O problema é tanto mais complexo quanto Washington e Israel esperam resultados rápidos do exército libanês. Os Estados Unidos apoiam condicionalmente a consolidação da autoridade estatal. Israel usa a existência do arsenal Hezbollah para justificar a manutenção de certas posições e a continuação de suas operações.

Jumblatt é muito cauteloso com esta mecânica.

Se Israel condiciona a sua retirada ao desarmamento total, enquanto o Hezbollah condiciona a discussão das suas armas à retirada de Israel, o Estado libanês encontra-se preso entre duas condições incompatíveis.

Tomar lados exclusivamente para uma das duas sequências pode levar a um impasse.

O método Joumblatt, portanto, consiste mais em procurar um processo do que um ultimato.

A divergência com Baabda também diz respeito ao ritmo

Joseph Aoun está sob considerável pressão internacional. Deve demonstrar que o Estado libanês é capaz de cumprir os seus compromissos, reforçar o exército e alargar a sua autoridade sobre o território.

Joumblatt tem uma posição diferente. Ele não dirige mais o executivo e pode raciocinar em um calendário político mais longo.

Esta diferença de responsabilidade produz naturalmente uma diferença de ritmo.

Baabda deve responder às exigências americanas e internacionais. Mukhtara pode se concentrar mais em riscos internos.

Para Jumblatt, uma decisão teoricamente correta pode se tornar perigosa se for aplicada em más condições. A história da guerra civil libanesa pesa fortemente nesta abordagem. Qualquer tentativa de transformar um conflito político num confronto entre instituições e comunidades é uma linha particularmente sensível para ele.

Ele também conhece o custo da polarização religiosa.

Essa é uma razão pela qual ele evita apresentar a questão das armas como um confronto entre o estado e os xiitas.

O problema deve continuar a ser o de uma organização militar autónoma, não o de uma comunidade.

Fator israelense impede Jumblatt de ir terminar com Hezbollah

A presença israelita no Sul do Líbano é um elemento essencial desta posição.

Enquanto Israel ocupa partes do território e continua suas operações, Hezbollah tem um poderoso argumento político para justificar a manutenção de seu arsenal.

Este argumento pode ser contestado. Não pode ser ignorado.

Para Jumblatt, obter uma retirada de Israel permitiria uma profunda mudança nos termos do debate interno. O Hezbollah teria mais dificuldade em justificar a autonomia militar se o exército controlasse efetivamente o território e as violações israelenses diminuíssem.

Essa lógica explica por que Mukhtara insiste na ligação entre o apoio ao exército, a retirada israelense e lidar com a questão das armas.

Também explica porque é que o Jumblatt não se junta às forças políticas que desejam fazer do desarmamento imediato a condição prévia para tudo o resto.

Ele não quer dar ao Hezbollah um direito permanente de manter suas armas. Acima de tudo, recusa o Líbano a aceitar uma equação em que Israel mantém as suas posições, enquanto o Estado só assume o risco de confronto interno.

Síria é o segundo parâmetro principal

A posição de Jumblatt não pode ser entendida apenas a partir do Líbano. A Síria tornou-se um elemento-chave da sua estratégia.

Para o Chefe Druze, este caso tem uma dimensão pessoal, histórica e comunitária. A sua relação com Damasco tem sido extremamente violenta. Mas a situação de 2026 obriga-nos a olhar para a Síria de forma diferente.

A pergunta druso na Síria, especialmente no sul da Síria, coloca Mukhtara em face de uma estaca diretamente relacionada com a segurança da comunidade. Jumblatt procura preservar os drusos sírios, evitando a sua transformação num instrumento de um projecto separatista ou de uma estratégia israelita.

Esta linha é essencial.

Joumblatt tem defendido historicamente a unidade da Síria. Tem receio dos projectos dos cantões comunitários, inclusive quando são apresentados como garantias de protecção das minorias.

Para ele, a protecção dos drusos não deve conduzir ao destacamento das suas regiões do Estado sírio nem à sua colocação sob protecção israelita.

Esta posição leva-o a procurar relações com Damasco, mantendo a sua capacidade de crítica.

O precedente de Golan pesa em sua leitura da pergunta Druze

A relação entre Israel e algumas comunidades druzes na região é um assunto particularmente sensível para Jumblatt.

Israel pode apresentar sua política como proteção dos drusos contra as ameaças que enfrentam na Síria. Mukhtara, no entanto, desconfia de qualquer estratégia que faria da comunidade um relé de influência israelense.

A história do Golan reforça esta desconfiança.

Uma parte significativa dos drusos no Golã ocupado manteve sua identidade síria por décadas, apesar da anexação israelense. Para Jumblatt, portanto, a comunidade Druze não deve ser transformada em justificativa para uma redefinição de fronteiras ou soberania.

Esta abordagem também explica o seu interesse na estabilidade do Estado sírio.

Um colapso da autoridade central poderia criar áreas da comunidade rival e colocar os Druzes na frente da necessidade de procurar protetores externos. Este é precisamente o cenário que ele procura evitar.

O Líbano fornece exemplos suficientes das consequências de um sistema em que cada comunidade procura o seu próprio apoio regional.

É aqui que sua posição é paradoxalmente semelhante à de Joseph Aoun

O desacordo entre Jumblatt e Aoun não deve, portanto, mascarar um importante ponto de convergência.

O Presidente afirmou que os libaneses têm de deixar de procurar forças no exterior contra os seus opositores internos. Em 23 de setembro, ele apelou para os vários componentes do país para « apoiar uns aos outros » em vez de usar as potências estrangeiras em seus conflitos.

Este conceito faz parte da estratégia atual de Joumblatt.

O chefe Druze tem muitas relações externas. Ele não queria que o Líbano fosse transformado em um grupo de comunidades protegidas por um poder diferente.

Sua recusa de uma frente contra Baabda também deve ser lida deste ângulo.

Enfraquecer a presidência enquanto o Estado tenta reconstruir sua autoridade poderia produzir exatamente o sistema de fragmentação que Jumblatt procura evitar na Síria.

Ele pode, portanto, desafiar Joseph Aoun sobre o método, considerando a estabilidade da Presidência como um dos melhores interesses.

Porque não se junta aos adversários do Baabda?

Esta é provavelmente a questão política mais interessante.

No sistema libanês, o desacordo com o Presidente pode conduzir rapidamente à formação de uma coligação de pessoas descontentes. Várias forças têm queixas contra Baabda. Alguns desafiam a gestão das nomeações. Outros criticam a questão das armas ou a conduta da diplomacia.

Jumblatt poderia usar essas tensões para reconstruir um bloco de oposição.

Ele não sabe.

A primeira razão é Nawaf Salam. Jumblatt não tem interesse em desestabilizar simultaneamente Baabda e o governo à medida que o país atravessa uma fase particularmente perigosa das negociações.

A segunda é a ausência de uma alternativa clara. Formar uma frente contra Joseph Aoun não responderia nem à questão da retirada de Israel nem à questão das armas.

O terceiro é regional. A relação entre Riade, Washington, Damasco, Teerão e outras capitais permanece demasiado fluida para garantir que seja prudente travar num eixo libanês rígido.

O quarto é histórico: Jumblatt sabe que no Líbano coalizões construídas em torno de um confronto muitas vezes existem menos tempo do que as consequências deste confronto.

Mukhtara prefere manter uma posição pivô

Essa estratégia permite que Joumblatt permaneça em contato com atores que falam pouco uns com os outros.

Ele pode apoiar o Estado sem se juntar às campanhas mais difíceis contra o Hezbollah. Pode falar com o Hezbollah sem retomar a sua estratégia militar. Pode manter relações com os países do Golfo, mantendo simultaneamente os canais sírios. Ele pode criticar Baabda sem tentar derrubar o presidente.

Esta posição tem um valor político particular num sistema fragmentado.

Permite que Mukhtara volte a ser útil quando os relatórios são bloqueados.

A escolha também é consistente com a transição gradual da liderança do Partido Socialista Progressista para Taymour Joumblatt. No entanto, Walid Jumblatt mantém uma influência decisiva nas orientações gerais, especialmente quando dizem respeito à Síria, Druze e equilíbrios regionais.

Um confronto frontal com Baabda trancaria seu filho e seu partido em um campo específico quando a estratégia da família era preservar as relações com vários pólos.

Então a questão não é se Jumblatt « apoia » Aoun

Reduzir a relação com uma escolha entre apoio e oposição seria enganoso.

Jumblatt pode apoiar Joseph Aoun quando defende a unidade do Estado, o fortalecimento do exército ou a recusa de proteções comunitárias estrangeiras. Pode afastar-se dela quando considerar que o ritmo imposto às armas pode conduzir ao confronto ou que as condições regionais ainda não permitem a implementação de uma decisão.

Esta flexibilidade pode ser criticada como uma forma de oportunismo. É também o método político que Jumblatt tem usado por várias décadas para preservar sua comunidade e influência em meio a mudanças regionais brutais.

Em 2026, esse método foi particularmente útil.

O Líbano está na junção de três crises: confronto israelense, transformação do papel do Hezbollah e recomposição da Síria. Para Jumblatt, esses arquivos não podem ser tratados separadamente.

Isto é precisamente o que às vezes o distancia do método Baabda.

Mas é também isso que o impede de transformar este desacordo numa guerra política contra Joseph Aoun. Uma Presidência enfraquecida, um exército disputado e um governo paralisado não dariam mais garantias aos drusos, no sul ou no resto do país.

O cálculo de Mukhtara, portanto, parece mais preciso do que uma simples distância tomada:deixar José Aoun a responsabilidade de reconstruir a autoridade do Estado, desafiar métodos considerados perigosos, manter o diálogo com Hezbollah e Damasco, mas se recusar a participar em uma coalizão cujo objetivo seria enfraquecer Baabda.

É menos espectacular do que uma frente política. Na lógica de Walid Jumblatt, é precisamente isso que faz valer a pena.