Detentos libaneses em Israel: A lista de Beirute está incompleta e o número real é desconhecido

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Trinta e nove prisioneiros identificados, mas um número desconhecido de pessoas desaparecidas

Quantos libaneses estão actualmente detidos em Israel? Apesar de várias rondas de negociações diretas e da recente libertação de prisioneiros, Beirute ainda carece de uma lista exaustiva. As informações disponíveis em 23 de setembro de 2026 referem-se a 39 detidos libaneses identificados, mais um número desconhecido de pessoas desaparecidas cujo destino não foi estabelecido.

Esta incerteza não é apenas um problema estatístico. Durante a sétima ronda de negociações entre o Líbano e Israel, a Delegação Libanesa abordou a questão dos detidos e apresentou uma lista de nomes. De acordo com as informações disponíveis, esta lista estava incompleta. O lado israelita não forneceu qualquer informação para determinar o número total de detidos libaneses, o seu local de detenção ou a sua situação.

O problema é agravado por dificuldades na obtenção de informações independentes. Israel, alegadamente, recusou-se a transmitir uma lista completa de detidos libaneses ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e impediu que seus representantes se reunissem com alguns prisioneiros. Na ausência de acesso regular a essas pessoas, a verificação da sua saúde, do local de detenção e das circunstâncias da sua captura torna-se particularmente difícil.

A evolução mais recente mostra que as listas disponíveis podem ser excedidas. Um libanês considerado desaparecido desde 2024 foi finalmente identificado como sendo detido em Israel. Seu nome não foi listado anteriormente pelas organizações seguindo o arquivo. Esta descoberta traz o número de detidos conhecidos para 39, mas levanta uma questão mais importante: quantas outras pessoas consideradas desaparecidas estão realmente detidas?

Liberações que revelam falhas no censo

Os últimos lançamentos trouxeram novos elementos. Eles também mostraram as limitações do sistema censitário libanês.

Em 3 de setembro de 2026, Malek Ghazi foi libertado e entregue às autoridades libanesas através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Seguiram-se outros lançamentos. Hassan Chour e Hussein Ayache, dois libaneses, bem como Assaad Hseikeh e Wissam Sammaoui, dois sírios, também recuperaram a liberdade.

É particularmente preocupante o facto de nenhum destes cinco nomes figurarem, de acordo com as informações disponíveis, na lista anteriormente estabelecida pela associação libanesa responsável pelo controlo do registo de prisioneiros e ex-detidos.

O problema vai, portanto, além de uma simples diferença de alguns nomes. As pessoas foram detidas durante vários meses, enquanto as estruturas libanesas responsáveis pelo acompanhamento do caso não necessariamente as identificaram como prisioneiros.

Ao mesmo tempo, os testemunhos das pessoas liberadas forneceram novas informações. Um dos ex-detentos confirmou que tinha conhecido pelo menos sete detentos libaneses cujos nomes já estavam na lista. Este testemunho é um elemento importante, pois fornece confirmação direta da presença de pessoas cujos nomes Beirute conhecia, mas sobre as quais Israel não se comunicava o suficiente.

Estes testemunhos poderiam agora tornar-se uma das principais fontes para reconstruir a verdadeira lista de detidos. Cada prisioneiro libertado pode ser questionado sobre as pessoas que encontrou, os locais em que foi transferido, as datas aproximadas e as condições de detenção. Ao cruzar essas informações, torna-se possível fazer um mapeamento parcial do sistema de detenção.

Três arquivos antigos ainda na lista

O censo não diz respeito apenas aos capturados desde o início da nova fase do conflito em 2024. Três arquivos muito mais antigos permanecem associados com a questão de detentos libaneses ou pessoas desaparecidas.

A mais antiga era Yahya Skaff, cujo destino havia permanecido controverso desde 1978. Seu caso remonta à operação da estrada costeira em Israel naquele ano. Sua família e estruturas libanesas seguindo o arquivo sempre mantiveram que ele sobreviveu e que ele foi detido. Israel, por sua vez, desafiou esta versão. A falta de esclarecimento definitivo manteve seu nome no centro do caso por quase meio século.

O segundo caso mencionado foi Abdallah Alian, que foi associado com um desaparecimento que remonta a 1981.

O terceiro é Mohammad Farran, cujo arquivo data de 2005.

Estes três casos devem distinguir-se das capturas efectuadas desde 2024. Sua antiguidade, circunstâncias diferentes e falta de dados tornam seu processamento específico. No entanto, mostram que a questão das pessoas desaparecidas entre o Líbano e Israel não começa com a recente guerra.

Por conseguinte, o número de 39 deve ser tratado com precaução. Corresponde aos casos actualmente identificados como detidos nas informações disponíveis. Não significa que 39 pessoas tenham sido capturadas desde 2024, nem que este número represente o número final de pessoas detidas.

Capturas efectuadas no território libanês

O testemunho dos prisioneiros recentemente libertados também fornece informações sobre as circunstâncias de sua prisão. Vários deles afirmam ter sido capturados no território libanês.

Segundo seus relatos, eles não estavam armados no momento de sua captura e não estavam diretamente envolvidos na luta contra as forças israelenses. Estas declarações constituem o seu testemunho e devem ser apresentadas enquanto tal até que esteja disponível documentação independente completa.

A questão de onde apanhar é legalmente importante. Uma detenção feita durante uma incursão no Líbano não levanta as mesmas questões que uma captura durante um confronto armado ou em território israelita.

Outras três pessoas foram recentemente capturadas em Halta, região de Arqoub, distrito de Hasbaya. Estes novos casos mostram que o ficheiro continua a evoluir. A libertação ocorre enquanto novas capturas são comunicadas.

O número de prisioneiros pode, portanto, mudar rapidamente, tornando ainda mais necessário criar um registo centralizado. Esse registo deve incluir o nome completo, a data de nascimento, a data e o local de desaparecimento, as circunstâncias conhecidas, os testemunhos disponíveis e o último local de detenção possível confirmado.

Porque é que a Beirute ainda não tem uma lista definitiva?

Várias razões podem explicar as deficiências.

O primeiro é devido às próprias condições da guerra. Nas áreas fronteiriças, algumas pessoas desaparecem sem testemunhas diretas. Podem ter sido mortos, feridos, deslocados ou capturados. Enquanto nenhum corpo for encontrado e nenhuma detenção for reconhecida, permanecem classificados como desaparecidos.

A segunda dificuldade é a falta de informações completas de Israel. Se a autoridade de detenção não transmitir rapidamente a identidade das pessoas capturadas, as famílias e autoridades libanesas podem ficar por vários meses sem saber se uma pessoa está viva.

A terceira dificuldade é a multiplicidade de listas. As autoridades, as associações de prisioneiros, as famílias, os municípios e várias organizações têm informações parciais. Esses dados nem sempre parecem ter sido coletados em um único arquivo regularmente atualizado.

Os lançamentos de setembro ilustram essa fraqueza. Quando um detido libertado não consta da lista utilizada para acompanhar o caso, significa que o seu desaparecimento não tinha sido devidamente comunicado ou que as informações não tinham sido divulgadas entre as várias instituições.

Um quarto desafio diz respeito aos nacionais sírios capturados no Líbano. A sua presença nos mesmos locais de detenção que os libaneses pode complicar o seguimento se os casos forem tratados separadamente de acordo com a nacionalidade.

O silêncio israelita torna-se uma questão nas negociações

A questão dos detidos foi agora introduzida em negociações directas entre o Líbano e Israel. Durante o sétimo ciclo, a delegação do Líbano apresentou o processo e forneceu uma lista.

No entanto, a falta de uma resposta pormenorizada da parte israelita impede o progresso em várias questões fundamentais: quantas pessoas são detidas? Onde estão? Quais são as razões da sua detenção? Têm acesso a um advogado? Pode o Comitê Internacional da Cruz Vermelha encontrá-los? A família deles foi oficialmente informada?

Essas perguntas podem parecer elementares. No entanto, são precisamente aqueles para os quais as famílias ainda procuram respostas.

Por conseguinte, a próxima ronda de negociações poderia ser utilizada para solicitar uma lista formal nominativa. Uma mera troca de prisioneiros não seria suficiente para resolver o problema se o número exato de detidos permanecesse desconhecido.

Poderia ser dada prioridade à coerência entre as listas de ambas as partes. Cada nome da lista libanesa deve receber uma resposta: detido, libertado, falecido, desconhecido para as autoridades israelitas ou em outra situação. As pessoas reconhecidas como detidas devem então ser localizadas.

O caso perante o Conselho dos Direitos Humanos

Ao mesmo tempo, o governo libanês decidiu internacionalizar a questão.

O Ministro da Saúde Rakan Nassereddine levantou a questão numa reunião do Conselho de Ministros. O governo então instruiu o Vice-Primeiro-Ministro Tarek Mitri para continuar o processo com o representante libanês em Genebra para levar o assunto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Esta iniciativa surge após análise de um relatório da Comissão Nacional de Direitos Humanos.

A passagem por Genebra pode servir a vários propósitos. O primeiro é documentar formalmente os casos. A segunda é aumentar a pressão para obter acesso aos prisioneiros. O terceiro é colocar a sua situação num quadro internacional para além das negociações bilaterais.

No entanto, isso não garante a libertação dos prisioneiros. Pode, no entanto, contribuir para a documentação e informação internacionais sobre a sua situação.

O papel central do Comitê Internacional da Cruz Vermelha

Neste caso, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ocupa uma posição particular. Já desempenhou um papel na transferência de prisioneiros libertados para o Líbano. No entanto, a sua eficácia depende do acesso concedido às pessoas ainda detidas.

Uma visita independente verificaria a identidade do detido, o estado de saúde e as condições de detenção. Também forneceria informações às famílias.

No entanto, as informações disponíveis indicam claramente que esse acesso é insuficiente.

O problema torna-se ainda mais importante quando certas detenções não são oficialmente reconhecidas. Sem confirmação, uma família pode ignorar por meses se seu ente querido é prisioneiro ou desaparecido.

O Líbano poderia, portanto, fazer do acesso do Comité Internacional da Cruz Vermelha um pedido separado do da libertação. Mesmo em caso de desacordo quanto ao estatuto de detido, deverá ser estabelecida a sua existência e local de detenção.

Testemunho do lançado como uma nova fonte de informação

Os antigos detidos são agora uma fonte essencial para preencher lacunas.

Suas histórias podem identificar pessoas desconhecidas das listas oficiais. Eles também podem confirmar que as pessoas já identificadas ainda estão vivas. Por último, podem fornecer informações sobre transferências entre diferentes locais de detenção.

Um protocolo sistemático poderia ser estabelecido em cada liberação. Após os exames médicos necessários, uma entrevista detalhada coletava nomes, apelidos, descrições físicas, datas aproximadas de reuniões e locais de detenção.

Esta informação poderia então ser confrontada com os arquivos das famílias das pessoas desaparecidas.

A recente descoberta de um libanês desaparecido desde 2024 e agora identificado como detido mostra a utilidade deste método. Também mostra que a figura atual ainda pode evoluir.

Por trás do número 39, a questão dos desaparecidos

O principal problema pode, portanto, não ser o número de prisioneiros já identificados. Diz respeito aos que não são.

Uma pessoa desaparecida pode estar em várias situações. Pode ser detido sem que o seu nome seja comunicado. Ele pode ter sido morto sem o corpo ser identificado ou devolvido. Também pode ter desaparecido nos deslocamentos causados pela luta.

Para cada família, essa falta de resposta prolonga a incerteza.

A descoberta de um único prisioneiro anteriormente classificado como desaparecido é suficiente para mostrar que ambas as categorias não podem ser separadas. A procura de prisioneiros deve, portanto, incluir sistematicamente os desaparecidos.

O verdadeiro desafio das próximas negociações não é, portanto, apenas garantir a libertação das 39 pessoas actualmente identificadas. É necessário estabelecerquantos libaneses são realmente detidos em Israel e quantos permanecem desaparecidos sem o seu destino ser conhecido.

Até que seja estabelecida uma lista cruzada de autoridades libanesas, famílias, ex-prisioneiros, organizações humanitárias e o lado israelense, o número oficial permanecerá provisório. Os lançamentos de setembro forneceram respostas para algumas famílias. Acima de tudo, revelaram a extensão da informação ainda em falta.