Escola de Nazaré em Ashrafieh: a venda teria sido suspensa e uma retomada pelos Antonins está emergindo

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Um projecto de venda que foi alegadamente interrompido após a mobilização

A escola de Nazaré em Ashrafieh teria sofrido uma mudança significativa. Embora a perspectiva de uma venda da instituição tivesse suscitado preocupações entre famílias, professores e pessoas ligadas a esta instituição histórica, esta opção teria sido excluída, pelo menos temporariamente. Segundo uma fonte administrativa interna citada nas informações de 23 de setembro de 2026, a decisão de vender foi anulada « por enquanto ». As decisões finais sobre o futuro da escola seriam adiadas para o próximo ano letivo.

Esta formulação continua a ser importante. Não se trata de renunciar a qualquer possibilidade de venda de uma vez por todas. Antes, é um congelamento do cenário que desencadeou o desafio.

Entretanto, seria explorada outra solução. Seria manter a instituição enquanto confia a sua operação ou administração a outra congregação. A congregação Antonina aparece, nas informações disponíveis, como o principal candidato para esta retomada.

Esse cenário alteraria profundamente a natureza do arquivo. A questão não mais seria quem poderia adquirir os edifícios e terras em Nazaré, mas em que condições uma nova autoridade poderia retomar uma escola existente, manter sua atividade e garantir sua viabilidade financeira.

A questão preocupa-se diretamente com cerca de 1.500 alunos, de acordo com os dados disponíveis, mas também com professores, funcionários, famílias e o patrimônio real e educacional associado à instituição.

Antonins aparecem como o cenário preferido

A informação mais interessante, portanto, diz respeito à congregação Antonina. Ela seria considerada como uma candidata para assumir a instituição através de um aluguer em vez de fórmula de aquisição.

No entanto, as fontes não fornecem projetos de contratos ou renda. Também não podem dizer que já foi assinado um acordo ou que as negociações formais chegaram ao fim.

Devemos, portanto, falar de um cenário privilegiado, não de uma recuperação adquirida.

A distinção é essencial para as famílias. Um aluguer pode assumir várias formas. A congregação pode simplesmente operar a escola. Ela pode cuidar de sua equipe e gestão pedagógica. Pode igualmente concluir um acordo muito mais amplo sobre a manutenção da construção e o investimento necessário.

Cada uma destas opções teria um impacto diferente nas propinas, estatuto de professor e identidade institucional.

Nenhuma delas é especificada nas informações atualmente disponíveis.

O verdadeiro sujeito torna-se assim o das condições de recuperação.

Por que o Vaticano teria sido apreendido

Outro elemento dá ao arquivo uma dimensão muito superior a uma transação imobiliária comum: uma carta teria sido enviada ao Vaticano para intervir na busca de uma solução.

Esta abordagem sugere que as autoridades religiosas consideram que o destino de Nazaré não pode ser tratado unicamente como o de um ativo imobiliário.

Nas estruturas religiosas católicas, a venda ou alteração da atribuição de determinados bens pode exigir procedimentos internos e autorizações, que dependem, em particular, da natureza do proprietário, do valor do património e das regras canónicas aplicáveis.

As informações disponíveis não especificam qual órgão da Santa Sé foi apreendido ou quem enviou a carta. Nem sabem se Roma já respondeu.

No entanto, estes elementos seriam decisivos.

Uma intervenção do Vaticano poderia servir para preservar a vocação educativa do local. Também poderia facilitar uma transferência de gestão entre congregações, que seria institucionalmente muito diferente de uma venda para um investidor privado.

Finalmente, o recurso a Roma pode reflectir a impossibilidade de encontrar localmente uma solução satisfatória entre os interesses imobiliários, as possíveis dificuldades financeiras e a necessidade de manter a escola aberta.

Por trás da venda, qual é a verdadeira situação financeira de Nazaré?

É aqui que o ficheiro permanece incompleto.

Se a venda foi mesmo planeada, porque foi?

As informações de 23 de Setembro não fornecem contas pormenorizadas. Não dão o montante de dívidas da instituição, o seu défice anual, o custo de exploração ou os investimentos necessários para manter os edifícios.

Estes números são indispensáveis.

Uma escola com cerca de 1.500 alunos tem a priori uma atividade significativa. Mas o número de alunos não é suficiente para determinar o seu equilíbrio financeiro. Salários, pensões, contribuições para a segurança social, custos energéticos, manutenção da riqueza e possíveis dívidas podem pesar fortemente sobre o seu orçamento.

A crise libanesa também desestabiliza profundamente a economia das instituições privadas. As escolas devem pagar aos seus professores num ambiente em que os custos sejam largamente indexados ao dólar, mantendo simultaneamente custos suportáveis para as famílias cujos rendimentos nem todos seguiram o mesmo padrão.

O arquivo de Nazaré deve, portanto, ser tratado a partir das contas e não apenas do valor da terra.

Sem estes dados, é impossível saber se a venda proposta foi em resposta a uma situação financeira que se tornou insustentável ou um desejo de valorizar um ativo imobiliário particularmente importante em Ashrafieh.

Imobiliária é a outra questão

A localização do estabelecimento necessariamente dá ao arquivo uma dimensão imobiliária.

Ashrafieh é uma das áreas de Beirute onde o valor da terra pode tornar grandes propriedades institucionais particularmente atraentes. Escolas, conventos e estabelecimentos religiosos às vezes ocupam terras formadas numa época em que a pressão imobiliária era inconsequente com a de hoje.

A questão do valor do site de Nazaré está, portanto, se tornando uma obrigação.

No entanto, as informações disponíveis não fornecem uma estimativa fiável dos terrenos ou edifícios. Por conseguinte, qualquer avaliação numérica seria especulativa.

Antes de falar sobre uma transação imobiliária, você deve saber a estrutura exata da propriedade. Todas as escolas, edifícios, terrenos e quaisquer dependências pertencem à mesma entidade jurídica? Existem restrições de utilização? Algumas propriedades estão sujeitas a regras especiais relativas ao seu caráter religioso ou educacional?

Essas perguntas determinam o que poderia realmente ser vendido ou alugado.

Ajudaria também a determinar se o cenário da antonina é exclusivamente para a gestão da atividade escolar ou para todo o site.

1.500 estudantes no centro de uma transição potencialmente complexa

Para as famílias, a questão mais imediata é a continuidade educacional.

O adiamento das decisões finais para o próximo ano escolar ajudaria a evitar um colapso súbito. Daria também tempo para preparar uma possível transição.

Mas uma retomada por outra congregação não é simplesmente sobre mudar o nome do gerente.

É necessário determinar se os programas continuam a ser os mesmos, se os professores são mantidos, se os professores mantêm os seus contratos e se as propinas estão a mudar.

A identidade religiosa e educacional da instituição é também uma questão.

Uma congregação que retoma uma escola tem suas próprias estruturas, métodos de gestão e prioridades. A continuidade do nome Nazaré, portanto, não garante automaticamente a continuidade de todas as práticas existentes.

Para os pais, um compromisso plurianual seria provavelmente mais importante do que apenas uma garantia de abertura para o próximo ano.

Se os Antonins realmente se tornarem gestores, a duração do contrato de locação será, portanto, um elemento central. Uma solução de alguns anos teria uma margem muito diferente para um compromisso a longo prazo.

O que se tornariam professores e empregados?

Os funcionários representam um dos principais pontos cegos das informações disponíveis.

Uma mudança na gestão pode resultar em vários cenários. Os contratos podem ser transferidos. O novo gestor pode manter todo o pessoal. Pode também reorganizar-se.

O estatuto dos professores é tanto mais importante quanto as escolas privadas libanesas vêm experimentando tensões sobre salários e benefícios sociais há vários anos.

Por conseguinte, uma retoma bem sucedida terá de abordar três questões: possíveis atrasos, direitos adquiridos e futuras condições de remuneração.

Será igualmente necessário determinar qual a entidade que continuará a ser legalmente responsável pelos compromissos anteriores.

Se a velha administração reter as dívidas enquanto a nova congregação retoma apenas a exploração, a estrutura contratual pode tornar-se complexa. Se a recuperação incluir obrigações existentes, os seus custos aumentam consideravelmente.

São precisamente estes pormenores que permitirão determinar se o projecto Antonin é uma solução financeira real ou apenas uma forma de repelir dificuldades.

Outras instituições religiosas enfrentariam dificuldades semelhantes

O dossiê de Nazaré poderia finalmente ser apenas a parte visível de um problema mais amplo.

As informações disponíveis indicam dificuldades comparáveis em outros estabelecimentos de ensino dependentes de congregações religiosas. Estes problemas ainda não seriam visíveis publicamente, incluindo a organização e a situação financeira de algumas escolas.

Todavia, não é fornecida uma denominação suficientemente documentada para designar esses estabelecimentos.

Esta ausência exige que as informações não sejam transformadas numa lista especulativa de escolas em risco.

No entanto, levanta uma questão estrutural.

Uma parte significativa da educação privada libanesa é historicamente baseada em congregações que têm tanto um patrimônio imobiliário considerável e instituições que estão se tornando cada vez mais caros para operar.

O paradoxo é óbvio: uma instituição pode possuir terras no valor de milhões de dólares, encontrando dificuldades em financiar sua atividade escolar diária.

Em tal situação, a tentação de vender imóveis torna-se forte.

Mas cada venda irá reduzir permanentemente o patrimônio educacional.

A crise pode levar a transferências entre congregações

O cenário previsto para Nazaré oferece outra possibilidade: transferir a gestão em vez de vender o património.

Isto poderia tornar-se um modelo para outras instituições.

Uma congregação que não mais deseja ou não pode mais gerenciar diretamente uma escola poderia manter sua propriedade enquanto confiava sua operação a outra estrutura com mais recursos ou uma rede escolar maior.

Isto preservaria teoricamente três elementos: o patrimônio, a vocação escolar e a continuidade da instituição.

Mas o modelo só funciona se a atividade puder retornar a um equilíbrio financeiro.

Uma nova congregação não pode retomar permanentemente uma escola deficitária sem mudar seu funcionamento, obter financiamento adicional ou aumentar suas receitas.

O dossiê de Nazaré poderia, portanto, servir de teste para uma reestruturação mais ampla da educação de denominação privada.

Vendas suspensas, mas questões fundamentais permanecem

A mobilização em torno de Nazaré parece ter produzido um primeiro resultado: a venda não seria mais a opção imediata.

Isto não significa que a crise esteja resolvida.

O adiamento para o próximo ano escolar deixa vários meses para negociar uma solução, mas também rejeita as decisões mais difíceis.

O primeiro diz respeito ao proprietário: deseja preservar o património durante muito tempo?

O segundo diz respeito aos Antonins: estão eles realmente prontos para assumir, e em que condições?

A terceira diz respeito a Roma: o Vaticano apoiará uma fórmula para preservar a vocação educativa do local?

O quarto diz respeito ao financiamento: qual é a situação real da instituição e que montante seria necessário para garantir a sua viabilidade?

Por último, o quinto diz respeito às famílias e ao pessoal: que garantias lhes serão dadas?

É nestas cinco perguntas que o futuro de Nazaré será realmente concretizado.

A informação mais importante não é, portanto, simplesmente que a venda teria sido suspensa. É na mudança de modelo que se prepara nos bastidores:em vez de desistir da instituição, seus funcionários agora explorariam uma transmissão gerencial para outra congregação, com os Antonins na linha de frente e o Vaticano para intervir na busca de uma solução.

Se esta fórmula for bem sucedida, Nazaré poderia permanecer uma escola sem permanecer sob a mesma administração. Se falhar, a questão das vendas poderá reaparecer logo no próximo ano. E se a informação sobre outras instituições religiosas em dificuldade for confirmada, o caso de Achrafieh poderia anunciar uma reestruturação muito mais ampla da paisagem escolar privada libanesa.