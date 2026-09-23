Joe Saddi na partida? Por trás da ameaça de demissão, a batalha sobre o financiamento da eletricidade no Líbano

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O ministro teria começado a falar sobre a sua partida

A possível saída de Joe Saddi do Ministério da Energia e Água não se limita a rumores de remodelação em Beirute. Segundo informações políticas de 23 de setembro de 2026, o próprio ministro começou a levantar a possibilidade de demissão. As razões apresentadas referem-se directamente ao impasse financeiro do Líbano: vários governos e instituições públicas não pagariam as suas contas, enquanto a empresa deve financiar simultaneamente o seu combustível, manter as suas centrais eléctricas e tentar aumentar a sua produção.

Esta situação coloca Joe Saddi numa contradição. O ministério pode pedir eletricidade Líbano para melhorar a fonte de energia e reduzir a dependência de geradores privados. Mas a empresa pública não pode produzir mais se parte dos seus próprios clientes institucionais não pagarem pela electricidade que consomem. O problema, portanto, não provém apenas das famílias, das perdas técnicas ou das ligações ilegais. Parte do próprio estado seria o devedor da empresa, que pediu ao ministro para corrigir.

O assunto torna-se político porque a eventual partida de Joe Saddi poderia proporcionar a oportunidade para uma remodelação mais ampla. Seu portfólio pertence a um saldo negociado durante a formação do governo de Nawaf Salam. Portanto, substituí-la não significaria necessariamente nomear um novo técnico em energia. Várias forças poderiam aproveitar a abertura do governo para exigir uma nova divisão de ministérios.

Este é particularmente o caso das Forças Libanesas, das quais Joe Saddi está próximo e que exigem mudanças dentro do governo. Mas essa demanda representa um risco para o próprio partido: reabrir o gabinete poderia colocar muito mais carteiras políticas em discussão do que energia, começando com assuntos externos.

O problema começa com contas que o Estado não paga

O cerne do caso reside nas contas de electricidade do Líbano.

Durante décadas, a empresa tem sido apresentada como um dos principais abismos das finanças públicas. As transferências do Tesouro para financiar a eletricidade contribuíram para a acumulação de dívida pública antes da crise de 2019. Parte do problema veio do modelo tarifário: durante anos, os preços cobrados aos assinantes baseavam-se num barril de petróleo bem abaixo do seu preço real. O Estado compensou a diferença.

Após o colapso financeiro, o sistema foi gradualmente alterado. As taxas foram aumentadas e algumas das faturas foram indexadas ao dólar. O objetivo era simples: a eletricidade no Líbano teve que parar de vender sua corrente bem abaixo de seu custo de produção.

Mas o equilíbrio de preços não é suficiente se as faturas não são descontadas.

O problema também afeta as administrações públicas. Ministérios do governo, agências, instituições públicas, escritórios e outras estruturas que dependem do Estado têm há muito acumulado dívidas com a eletricidade no Líbano. Alguns têm contadores e recebem faturas como qualquer consumidor. No entanto, nem sempre têm as dotações orçamentais para lhes pagar, ou atrasam os seus pagamentos.

O resultado é absurdo: o Estado pede à Electricité du Liban que opere como uma empresa financeiramente responsável, mas algumas das suas próprias instituições estão a ajudar a drenar o seu tesouro.

Para Joe Saddi, esta situação torna a reforma difícil de defender. Uma empresa não pode ser responsabilizada pelo seu défice, sendo impedida de recuperar parte das dívidas devidas pelo seu principal accionista e administração.

O preço da corrente já não pode ser tratado independentemente do preço do combustível

A segunda dificuldade diz respeito ao custo de produção.

A electricidade no Líbano continua a depender largamente dos combustíveis importados. À medida que o preço do petróleo e dos produtos petrolíferos aumenta, o custo de quilowatt-hora produzido em usinas de energia também aumenta.

Num sistema economicamente normal, esta variação deve reflectir-se periodicamente na tarifa. Este é o princípio de uma tarifa móvel: quando o custo do combustível aumenta, um componente da factura aumenta; Quando cai, diminui.

Joe Saddi teria levantado precisamente a impossibilidade de aplicar corretamente este mecanismo nas condições atuais.

O problema é politicamente explosivo. Um aumento automático da conta de eletricidade vem em um momento em que as famílias já estão experimentando um aumento nos custos de combustível, transporte e gerador. Mas manter artificialmente um preço abaixo do custo real iria gradualmente recriar o modelo que ajudou a arruinar a eletricidade Líbano antes de 2019.

O ministro está, portanto, confrontado com uma escolha fácil sem uma solução: aumentar as tarifas para proteger as contas da empresa, ou conter faturas e criar uma necessidade de financiamento público.

Essa dificuldade se torna ainda maior quando a alimentação pública permanece insuficiente. Uma família pode aceitar mais facilmente um aumento se receber 20 horas de eletricidade pública. Ele aceita muito menos se ele deve pagar simultaneamente uma conta mais alta para a eletricidade do Líbano e outra para o proprietário de seu gerador.

A equação gerador faz qualquer aumento politicamente perigoso

O sistema elétrico libanês tem uma particularidade que distorce completamente o debate pautal. O consumidor não escolhe simplesmente entre electricidade pública cara e electricidade pública barata. Ele acrescenta duas notas.

Cada hora que a eletricidade do Líbano não fornece deve geralmente ser substituída por outra fonte. Em grande parte do país, esta fonte continua a ser o gerador privado.

O preço desta electricidade depende fortemente do combustível. Quando aumenta, a conta do gerador aumenta. O aumento do petróleo atinge, portanto, o domicílio duas vezes: diretamente através do transporte e da energia privada, então potencialmente através de uma adaptação da tarifa pública.

Para sair deste círculo, a eletricidade Líbano precisa aumentar sua produção suficientemente para reduzir o número de horas adquiridas de geradores.

Mas o aumento da produção requer combustível. O combustível requer dinheiro. Em especial, o numerário depende da cobrança das facturas.

É aí que os pagamentos públicos não pagos se tornam mais importantes do que o seu valor contabilístico. Eles ajudam a bloquear o próprio mecanismo que deve reduzir a conta global de energia do país.

Joe Saddi fez recuperação uma condição de reorganização

Desde que entrou para o ministério, Joe Saddi colocou a disciplina financeira no centro de sua concepção de reforma. O princípio é sair de um sistema em que a empresa produz, facturas imperfeitas, parcialmente em dinheiro e depois pede ao Tesouro para cobrir o défice.

Essa estratégia envolve a melhoria simultânea de vários elementos: cobrança de faturas, redução de perdas, luta contra conexões ilegais, controle de concessões e ajuste da tarifa ao custo real.

O ministro também se viu confrontado com a questão dos recursos disponíveis para comprar combustível. Enquanto a eletricidade no Líbano não tiver um fluxo de caixa previsível suficiente, cada aumento da produção depende de acordos pontuais ou decisões governamentais.

Este é precisamente o modelo que a reforma estrutural deveria eliminar.

O conflito com as administrações devedoras deve, portanto, ser lido neste contexto. Se o Estado se recusar a disciplinar-se, torna-se difícil exigir disciplina comparável dos consumidores privados.

O governo deve então escolher: forçar suas administrações a pagar, registrar seu consumo em seus orçamentos reais, ou assumir explicitamente que o Tesouro continuará a financiar parte de sua eletricidade.

Simplesmente permitir que as faturas se acumulem equivale a mascarar o custo.

No entanto, a reforma da electricidade levou a um impasse a longo prazo

O paradoxo é que a crise surge num momento em que um dossiê institucional que aguarda há mais de vinte anos finalmente avança.

O Governo nomeou a autoridade reguladora do sector da electricidade, que está prevista desde a Lei 462 de 2002. Essa autoridade deverá, teoricamente, acompanhar a transformação do setor, supervisionar os operadores e permitir uma separação mais clara entre tomada de decisão política, regulação e funcionamento.

Por mais de duas décadas, sua implementação havia sido adiada.

Nawaf Salam cita agora a sua nomeação como uma das principais reformas empreendidas pelo seu Governo. Referiu-se igualmente à reestruturação da electricidade no Líbano e a novos projectos no domínio do gás e da energia.

A partida do ministro no meio desta fase colocaria, portanto, uma questão de continuidade.

A reforma da electricidade não pode ser recomendada com todas as mudanças de governo. Os contratos, propostas, regras pautais e investimentos levam vários anos. Se cada ministro mudar as prioridades de seu antecessor, os investidores permanecem cautelosos e os projetos crescem mais.

Esta é uma razão pela qual uma possível demissão de Joe Saddi seria mais importante do que simplesmente substituir um membro do gabinete.

Mas a questão da partida também é profundamente política

Joe Saddi não é um ministro isolado no mapa político.

Sua chegada ao governo foi parte do equilíbrio negociado durante a formação do gabinete de Nawaf Salam. As Forças Libanesas apoiaram sua nomeação e tiveram representação política no governo.

Mas o partido agora exige mudanças na própria equipe do governo.

Esta posição cria uma situação especial. Pedir uma reformulação é aceitar que os saldos negociados durante a formação da empresa possam ser reabertos.

Uma vez que esta porta foi aberta, Nawaf Salam não seria obrigado a limitar as mudanças para os ministros que um único partido queria substituir.

Outras forças poderiam exigir suas próprias modificações.

É aí que a pasta dos Negócios Estrangeiros se torna particularmente sensível.

Negócios Estrangeiros por trás da batalha da energia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ocupa um lugar muito mais estratégico desde que o Líbano esteve envolvido em negociações diretas com Israel e em uma intensa sequência diplomática em torno do Sul do Líbano.

Youssef Raggi acompanha Nawaf Salam em reuniões internacionais. Participa em discussões com parceiros estrangeiros e carrega a posição libanesa num momento em que as relações com Washington, Paris, Riade e as Nações Unidas estão diretamente ligadas a questões de segurança.

Qualquer alteração desta carteira seria, portanto, muito mais pesada politicamente do que uma simples mudança administrativa.

É por isso que uma reformulação originalmente solicitada para melhorar o funcionamento de alguns departamentos poderia rapidamente se tornar uma negociação sobre a distribuição política do governo.

As Forças Libanesas podem querer substituir alguns ministros. Mas seus oponentes podem responder exigindo uma mudança nos portfólios associados ao partido.

O caso Joe Saddi torna-se então parte de uma negociação muito maior.

Nawaf Salam tem pouco interesse em abrir uma crise governamental agora

O Primeiro-Ministro também enfrenta um cálculo.

O seu Governo deve gerir simultaneamente as negociações com Israel, o futuro da UNIFIL, o destacamento do exército no Sul, a reconstrução, a reforma bancária, o projecto de perdas financeiras, as negociações com o Fundo Monetário Internacional e uma crise social agravada pelos preços da energia.

Uma grande revisão poderia imobilizar a empresa por várias semanas.

No sistema libanês, substituir vários ministros nunca é uma operação puramente técnica. As partes, o equilíbrio religioso e as relações entre as presidências intervêm rapidamente.

O risco para Nawaf Salam seria, portanto, abrir uma negociação governamental sem qualquer garantia de poder fechá-la rapidamente.

Por outro lado, manter um ministro que considera que já não tem meios para realizar a sua reforma também é um problema.

É isso que torna a ameaça de renúncia de Joe Saddi politicamente eficaz, mesmo que não se materialize.

Obriga o governo a lidar com os problemas que levanta.

As administrações devedoras constituem o processo a abrir

Antes de discutir a substituição do ministro, uma questão muito mais concreta deve ser resolvida:quem deve dinheiro à Electricidade no Líbano?

A informação de 23 de Setembro indica o problema, mas não contém uma lista completa das administrações em causa nem o montante das suas dívidas.

No entanto, é esta lista que mediria a credibilidade da reforma.

As informações sobre instituições devem incluir o consumo anual, as facturas emitidas, os pagamentos efectuados e os pagamentos acumulados.

As administrações centrais deverão também distinguir-se das instituições públicas e de outros organismos financiados pelo sector público.

Algumas dívidas podem resultar da falta de dotações orçamentais. Outros podem estar relacionados com disputas sobre faturas. Ainda outros podem simplesmente resultar de anos de não pagamento tolerado.

Sem esta desagregação, o debate continua a ser político enquanto deve ser, em primeiro lugar, um contabilista.

Se os montantes forem pequenos, o argumento perde parte do seu âmbito de aplicação. Embora representem uma parte significativa das reivindicações de eletricidade do Líbano, tornam-se um dos principais obstáculos à sua recuperação.

O teste real: fazer o Estado pagar antes de fazer as famílias pagar mais

A questão acaba por colocar o governo na vanguarda da credibilidade.

Pode exigir que as famílias paguem a electricidade pública mais perto do seu custo real. Pode fortalecer a coleção. Pode combater as ligações ilegais e reduzir as tolerâncias acumuladas durante décadas.

Mas torna-se politicamente difícil executar esta política se as próprias instituições públicas continuarem a não pagar as suas contas.

A reforma não pode trabalhar com duas disciplinas: uma para o consumidor e outra para o Estado.

Este é provavelmente o verdadeiro significado da ameaça de partida atribuída a Joe Saddi.

O ministro não está apenas enfrentando o problema técnico da produção de eletricidade. É confrontado com uma questão muito mais antiga: o Estado libanês está disposto a aplicar às suas próprias instituições as regras financeiras que pretende impor ao resto do país?

Se a resposta permanecer negativa, substituir Joe Saddi não resolverá nada. O seu sucessor recuperará as mesmas centrais eléctricas, os mesmos requisitos de combustível, as mesmas administrações devedoras e a mesma impossibilidade de construir uma tarifa viável sem causar uma crise social.

Assim, por enquanto, o dossiê do redesenho mascara uma questão mais concreta. Antes que saibaspara ocupar o Ministério da EnergiaTeria de ser estabelecido o quanto o Estado deve à sua própria empresa de electricidade e porque é que o governo ainda não cobrou as suas contas.