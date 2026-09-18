Paris sem um calendário: atrás da manifestação diplomática, o financiamento do exército continua a ser negociado

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O encontro realizado em Paris em 17 de setembro teve como objetivo dar uma expressão concreta ao apoio internacional exibido ao Exército Libanês e às Forças de Segurança Interna. No dia seguinte, porém, informações de fontes diplomáticas e políticas descreveram um resultado muito mais cauteloso do que a imagem produzida pela reunião. Joseph Aoun, Emmanuel Macron e o rei Abdullah II da Jordânia deram ao evento um peso político inegável. Representantes militares americanos, europeus e árabes ouviram as necessidades do Líbano. O exército e as forças de segurança apresentaram as suas prioridades. Mas não foi anunciado nenhum pacote financeiro importante, não foram autorizados montantes colectivos e, sobretudo, a conferência que tem de transformar estes debates em compromissos concretos ainda não recebeu um calendário definitivo.

Esta diferença entre o significado político de Paris e o seu resultado financeiro é o verdadeiro assunto. O Líbano já não está numa fase em que é suficiente obter uma declaração de apoio ao seu exército. Está a preparar uma profunda mudança na sua arquitectura de segurança. A UNIFIL deve deixar o Sul no final do ano. O exército deve aumentar consideravelmente a sua presença ali. Ao mesmo tempo, é chamado a implementar decisões do Estado sobre o monopólio de armas, enquanto a retirada de Israel permanece incompleta. Por conseguinte, a questão colocada aos parceiros estrangeiros já não é abstracta: estão prontos para financiar esta transformação rapidamente e em que condições?

Uma reunião preparatória que ainda não foi a conferência de doadores

Parte do mal-entendido em torno de Paris vem da própria natureza do encontro. Esta não foi a grande reunião para coletar contribuições financeiras, mas uma reunião preparatória organizada no âmbito do processo Aqaba. O seu objectivo era reunir parceiros, apresentar necessidades e começar a coordenar as respostas. Foi precisamente por esta razão que Joseph Aoun solicitou publicamente que os participantes saíssem de Paris com um roteiro claro e um calendário para a conferência internacional de apoio.

Este pedido é revelador. Se o calendário já tivesse sido acordado, o presidente libanês não teria necessidade de o tornar um dos objectivos da reunião. As informações provenientes de fontes diplomáticas confirmam que, no final das discussões, a verdadeira reunião financeira permaneceu por organizar. As delegações tinham ouvido os pedidos libaneses e tiveram de os transmitir aos seus governos, a fim de determinar o que estavam dispostos a fornecer.

Esta operação é clássica numa conferência preparatória, mas o contexto libanês dá-lhe uma especial urgência. O país não prepara um programa militar há vários anos num ambiente estável. Trabalha contra um calendário. O desaparecimento da UNIFIL exige um prazo, enquanto o exército tem de manter simultaneamente as suas missões em todo o país. O tempo diplomático das capitais dos doadores pode, portanto, não corresponder ao tempo operacional da instituição militar.

O rei Abdullah II também indicou que uma nova reunião deveria ter lugar antes do final do ano para examinar o que teria sido alcançado. Trata-se de um marco político, mas não significa que tenha sido estabelecida uma conferência de financiamento com uma lista de contribuições. Assim, Paris lançou um processo em vez de o completar.

O exército não veio com um pedido abstrato

Sua delegação não havia simplesmente solicitado « mais assistência ». O Exército e as Forças de Segurança Interna apresentaram relatórios detalhados sobre as suas necessidades. As declarações públicas identificam várias delas: capacidades de vigilância, controle de fronteiras, controle de drones, peças sobressalentes para equipamentos existentes e fortalecimento da capacidade operacional das unidades.

O Rei Abdullah II foi particularmente específico neste ponto. Ele salientou a necessidade de preencher rapidamente as lacunas no monitoramento do espaço aéreo, drones e manutenção de equipamentos. Sua intervenção mostra que as discussões foram além do princípio geral de apoio para entrar na questão das capacidades que o exército realmente carece.

Joseph Aoun, por outro lado, desenvolveu um argumento diretamente para os doadores: o exército já está fazendo muito com poucos recursos e poderia fazer mais se os recursos necessários fossem fornecidos. Ele também prometeu que a ajuda internacional seria combinada com mecanismos de transparência e responsabilização, enquanto dizia que o Estado libanês deveria gradualmente retomar uma maior parte do financiamento de suas instituições militares e de segurança quando suas capacidades financeiras permitirem.

Isto não é uma anomalia. Responde a uma pergunta dos doadores: financiar o exército não pode significar criar uma instituição cuja parte crescente da operação dependesse indefinidamente de contribuições estrangeiras. Por conseguinte, Beirute apela a um apoio maciço para dar um passo em frente, embora prometendo que não se tornará um método permanente de financiamento.

Mas a reunião de Paris mostrou acima de tudo que os parceiros não só olham para a lista de equipamentos. Eles olham para o que estes equipamentos devem obter.

Por trás das demandas militares, a questão política das armas

É aqui que a informação nos bastidores se torna decisiva. Fontes diplomáticas relatadas por uma fonte de mídia apontam para uma postura americana e saudita que é mais exigente do que o discurso de apoio público poderia sugerir. Na sua opinião, uma assistência militar substancial estaria ligada à implementação pelo Estado das suas decisões sobre o monopólio das armas e, mais directamente, ao tratamento do arsenal Hezbollah.

Não existe qualquer documento oficial disponível para indicar que uma condição financeira formal foi elaborada de forma específica. Seria, portanto, excessivo falar de um ultimato financeiro estabelecido. Por outro lado, a ligação política entre o fortalecimento do exército e o monopólio das armas é evidente nas próprias declarações públicas. O rei Abdullah II pediu que o exército recebesse os meios e a liberdade para lidar com questões internas e concentrar as armas nas mãos do Estado. A Presidência francesa também apresentou o exército como um instrumento que permite ao Estado exercer plena autoridade e monopólio sobre as armas.

A diferença entre posições é, portanto, menos objetiva do que no método. Paris parece favorecer uma ascensão gradual do exército, com a ideia de que primeiro deve ser dada capacidade suficiente para que o Estado pode estender sua autoridade sem causar uma ruptura descontrolada. A informação diplomática descreve Washington e Riade como mais empenhadas na tradução concreta das decisões já tomadas.

Esta lacuna pode explicar por que Paris produziu um forte compromisso político sem produzir imediatamente um compromisso financeiro equivalente. Antes de investir grandes somas, os doadores querem saber exatamente qual será o papel do exército nos próximos meses, como a questão das armas evoluirá e como essa evolução se relacionará com a retirada de Israel.

A retirada de Israel é a fechadura que Beirute coloca na mesa

Joseph Aoun procurou especificamente impedir Paris de transformar o apoio ao exército em uma discussão unilateral sobre obrigações libanesas. O seu discurso colocou os compromissos israelitas no centro da equação. O Líbano, argumentou, começou a implementar o que tinha aceitado. Mas a continuação deste processo não pode ser separada do fim dos ataques, violações e ocupação israelitas de partes do território.

Esta posição permite-nos compreender por que Beirute insiste tanto na plena implementação da fórmula tripartida negociada com Israel. O raciocínio libanês é recusar uma sequência em que o Estado seria obrigado a produzir todos os resultados de segurança esperados, enquanto Israel manteria a possibilidade de ocupar posições ou realizar operações.

Macron juntou-se publicamente parte deste raciocínio. Ele anunciou sua intenção de falar com Donald Trump para que os compromissos de Israel fossem respeitados. Referiu-se também a uma progressiva retirada israelita acompanhada simultaneamente da tomada da terra pelo Estado libanês.

A palavra importante aqui é « simultaneamente ». Ela traça um método diferente de uma condição prévia imposta a uma única parte. O exército está a avançar, Israel está a retirar-se e o controlo do Estado está a progredir. No papel, esta sequência permite que você saia do bloqueio. No terreno, exige um mecanismo extremamente preciso: que posição é evacuada em primeiro lugar, que unidade libanesa substitui, que verifica a transição e o que acontece quando um passo não é realizado?

Este mecanismo continua a ser um dos temas de negociação.

Paris quer tornar-se um centro de decisão novamente no arquivo libanês

A reunião também teve uma função francesa. Várias evidências mostram que Paris procurou reafirmar sua presença após um período de distância de Beirute. Joseph Aoun multiplicou os sinais de aproximação com Emmanuel Macron, indo além do registro militar para evocar a economia, a energia e a retomada da exploração de petróleo e gás.

Esta dimensão explica em parte o investimento pessoal do Presidente francês. Paris não quer que o pós-FINUL seja definido exclusivamente pelos Estados Unidos e Israel. A França está a trabalhar com a Itália num mecanismo para evitar o vazio de segurança e quer manter uma capacidade de liderança num momento em que o sistema estabelecido no Sul está a ser radicalmente redesenhado.

A Jordânia desempenha também um papel complementar. O rei Abdullah II tem canais privilegiados com Washington e várias capitais árabes. A sua participação no processo permite a Paris evitar que a sua iniciativa pareça estritamente europeia. Ele também fornece um canal para países que podem participar financeiramente no fortalecimento do exército.

A fotografia política de Paris tinha, portanto, uma função: mostrar que o apoio ao Líbano não é levado por uma única capital. Mas esta demonstração revela também a dificuldade de financiamento. Quanto maior o número de parceiros, maior a necessidade de coordenar diferentes interesses antes de converter o apoio político em compromissos materiais.

Por que ninguém assina um cheque em branco ainda

As hesitações dos doadores não se limitam ao Hezbollah. O futuro da própria UNIFIL permanece incerto nas suas modalidades práticas. Os parceiros precisam de saber quais as missões que serão transferidas para o exército, quais as funções que permanecerão com uma presença internacional ou europeia e quais os recursos necessários para cada uma delas. Financiar um exército que trabalha ao lado de milhares de pacificadores não é o mesmo que financiar um exército que tem que assumir a maior parte do controle territorial sozinho.

Os doadores devem também determinar o que podem fornecer. A assistência militar não assume necessariamente a forma de transferência de dinheiro. Pode incluir veículos, sistemas de comunicação, capacidades de monitorização, formação ou prestação de determinadas despesas. Esta fragmentação torna as promessas globais mais difíceis, uma vez que as contribuições devem ser mutuamente compatíveis.

Finalmente, cada governo tem suas próprias restrições. Os Estados Unidos estão a analisar as ajudas em termos da sua política regional e da sua relação com Israel. Os países europeus querem evitar envolver as suas forças numa missão cujo mandato é ambíguo. Os países árabes têm de decidir até que ponto estão dispostos a financiar uma instituição para desempenhar um papel directo na questão das armas. Por conseguinte, o Líbano apela ao apoio colectivo aos parceiros que nem todos dão exactamente o mesmo significado à palavra « apoio ».

O sucesso de Paris será medido após Paris

Seria errado concluir que a reunião falhou porque não produziu bilhões imediatamente. Não era sua função primária. Permitiu ao Líbano apresentar as suas necessidades a nível político e militar, colocar a retirada israelita de novo em discussão e manter a agenda internacional pós-FINUL. Obteve também um claro compromisso político da França e da Jordânia para reforçar o exército.

Mas seria tão enganador apresentar Paris como se o financiamento da nova arquitetura de segurança fosse adquirido. Ele ainda não chegou. As necessidades devem ser convertidas em contribuições. A conferência principal deve ser organizada. As condições políticas devem ser clarificadas. O calendário de retirada de Israel deve ser articulado com o calendário de destacamento libanês. O papel do futuro mecanismo internacional deve ser finalmente definido.

É por isso que o pedido de Joseph Aoun para um roteiro e um calendário é provavelmente mais revelador do que as declarações de apoio feitas em frente às câmeras. Mostra que Beirute sabe que a fase difícil está agora a começar.

Paris conseguiu reunir os parceiros em torno da mesa. Resta ver quem vai concordar em pagar, quanto eles vão fornecer, em que forma e acima de tudoo que pedirão ao Líbano em troca do seu compromissoSó quando estas quatro respostas forem conhecidas é que a reunião de 17 de Setembro pode ser julgada pelo que realmente produziu: o ponto de partida para um fortalecimento duradouro do Estado, ou uma nova conferência internacional rica em apoio político, mas demasiado lenta face ao calendário sulista.