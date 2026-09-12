Rally Líbano: Roger Feghali lidera

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Roger Feghali e seu co-piloto Joseph Matar terminaram sábado, 12 de setembro, liderando a 48a edição do Libano International Rally, dirigindo seu Toyota GR Yaris. O recordman da corrida bateu Bassel Abu Hamdan por cerca de 37 segundos e Alex Feghali por 1 minuto e 10 segundos nas posições provisórias. Seis especiais ficam no domingo antes da chegada e cerimônia de premiação em Kaslik.

Roger Feghali irá, portanto, discutir o último dia doRally Líbanoposição. Junto com Joseph Matar, o motorista libanês terminou o segundo dia com um tempo cumulativo de 54 min 05 segundos dirigindo seu Toyota GR Yaris.

Atrás dele, Bassel Abu Hamdan e Firas Elias ocuparam o segundo lugar em Skoda Fabia RS em 54 min 41 segundos. Alex Feghali e Marc Haddad completam temporariamente o pódio em outro Skoda Fabia RS, com um tempo de 55 minutos e 15 segundos.

O comício, organizado pelo Automobile and Touring Club do Líbano sob o patrocínio do Presidente da República Joseph Aoun, deve concluir na noite de domingo. Esta 48a edição é a quarta rodada do Campeonato de Rali do Oriente Médio de 2026.

Roger Feghali mantém 36 segundos à frente

A batalha permanece aberta antes das últimas seis etapas. Com 36 segundos de diferença entre o tempo combinado relatado por Roger Feghali e Bassel Abu Hamdan, o líder tem uma margem significativa sem ser capaz de lidar com todo o último dia.

Alex Feghali, por sua vez, está um minuto 10 segundos atrás do primeiro. Atrás do trio principal, Joseph Hindi e Vicken Kanledjian ocuparam o quarto lugar no Citroën C3, com um tempo de 55 min 44 segundos. Eles permanecem 29 segundos de Alex Feghali e 1 min 39 segundos da cabeça.

O quinto lugar é Karl Rizk e Karim Abu Elias em Mitsubishi Lancer Evo X, em 56 min 02 s. Elias Dehni e Thierry Rouhana segui-los apenas por um segundo em seu Skoda Fabia RS.

Assim, as diferenças permanecem relativamente pequenas no grupo após os três primeiros. Um erro, um problema mecânico ou uma punção durante os longos estágios de domingo ainda poderia mudar várias posições.

O segundo dia ocorreu no calor do verão e na frente de uma grande multidão que veio seguir as tripulações ao longo do curso.

Um 19.o Encontro no Líbano em Foco

Para Roger Feghali, o último dia pode levar a um novo recorde pessoal. O piloto libanês já conta18 vitórias no Rally Líbano, um recorde no evento.

O seu primeiro lugar provisório permite-lhe, assim, aproximar-se domingo com a possibilidade de adicionar um décimo nono sucesso à sua lista.

No entanto, terá de conter Bassel Abu Hamdan, contratado sob licença saudita com seu co-piloto libanês Firas Elias. Aos 36 segundos do líder após os tempos provisórios anunciados no sábado à noite, o segundo permanece perto o suficiente para manter a pressão.

A presença de Alex Feghali em terceiro lugar acrescenta outro desafio a este último dia. Com três equipes separadas por 1 min 10 segundos, o pódio não é definitivamente definido antes das últimas seis etapas.

Classificação provisória após o segundo dia

No final da competição de sábado, as posições não oficiais colocaram Roger Feghali à frente de Bassel Abu Hamdan e Alex Feghali. Joseph Hindi ficou em quarto lugar à frente de Karl Rizk e Elias Dehni.

Tarek Younes e Salim Jleilati são sétimo em Skoda Fabia em 58 min 14 s. Roderick Raï e Gary Kondakjian foram oitavo em Mitsubishi Lancer Evo X em 59:50.

Rhea Dagher e Nadim Abu Elias são nono na Renault Clio, com um tempo de 59 min 58 segundos. Jad Aawar e Jordanian Moussa Jihirian completar o top 10 no Mitsubishi Launcher Evo X em 1 h 00 min 04 s.

Atrás deles estão Ahmad Khaled, Chadi Fakih, Robert Aaraj, Henry Kaai, Alex Sehnaoui e várias tripulações jordanianas e omani.

Um total de 21 tripulações ainda estão na classificação provisória após o segundo dia.

Rally Líbano: mais seis especiais no domingo

O último dia será particularmente denso. O primeiro carro sairá do parque de estacionamento da corte de Jounieh no domingo às 7h para chegar à área de assistência no complexo esportivo Presidente-Fouad-Chehab.

Os concorrentes tomarão então a direção de Nahr Ibrahim antes do início do sexto especial, 14.62 km de comprimento. A rota ligará Nahr Ibrahim a Machane, incluindo Adonis.

A estrada em causa será fechada no domingo entre 0638 e 0938 horas.

O sétimo especial conduzirá então as tripulações de Zandouqa para Baabdat por 16,85 km. A rota inclui Qornayel, Knessé, Arabaniyé e a área de Dleibe antes da chegada em Baabdat. A estrada será fechada entre 0818 e 1118 horas.

O oitavo especial terá lugar entre Zabbougha e Marj Baskinta em 15,74 quilômetros. Os concorrentes incluirão Kfaraaqab e Wadi el-Karm. O encerramento das estradas está previsto entre 0909 e 1209.

Os carros vão então se juntar à zona de assistência Jounieh antes de começar a segunda parte do dia.

Nahr Ibrahim, Zandouqa e Zabbougha pela segunda vez

O nono especial irá retomar a rota de 14.62 km entre Nahr Ibrahim, Adonis e Machane. A estrada será fechada entre 1213 e 1513 horas.

As tripulações irão então para Zandouqa para o décimo especial. Desta vez, a rota de 17.56 km terminará em Bzebdine após o cruzamento, entre outros, Qornayel, Knessé, Arabaniyé, Dleibe e Hasbaya. A estrada será fechada das 14h06 às 17h06.

Após um comício em Meten, os carros vão começar para o último especial da 48a edição.

O décimo primeiro especial trará os concorrentes de volta no curso de 15,74 km entre Zabbougha e Marj Baskinta. Ela deve ser a última verdadeira justiça do comício. A estrada será fechada entre 1552 e 1852 horas.

No final, as tripulações juntar-se-ão a Jounieh e depois a Kaslik.

Chegada prevista às 19h em Kaslik

A cerimônia de premiação está programada para começar no domingo às 19:00 na sede do Automobile and Touring Club do Líbano em Kaslik.

Os vencedores devem então participar numa conferência de imprensa às 20h no salão do grande clube.

TotalRally Líbano 2026representa uma distância total de 678,29 quilómetros. Os onze eventos especiais cronometrados totalizaram 197,91 km.

Antes das últimas seis etapas, Roger Feghali tem a vantagem cronométrica. Mas com Bassel Abu Hamdan em 36 segundos de acordo com os tempos provisórios e Alex Feghali em 1 min 10 segundos, a vitória continua a ser confirmada nas estradas de Nahr Ibrahim, Zandouqa e Zabbougha.

Domingo à noite em Kaslik, Roger Feghali saberá se pode adicionar um19.o Rali Líbanoas dezoito vitórias que já constituem o registro do evento.