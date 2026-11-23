Paola Egonu tornou-se domingo, 22 de novembro, a melhor fêmea Serie A1, o campeonato italiano de primeira divisão. Com 33 pontos contra Conegliano, o capitão de Milão aumentou seu total para 6.101, além dos 6.088 de Carmen Urlea. O antigo recordista participou do jogo em Assago.
O 21o ponto do jogo deixa cair o recorde
O clube de Milão tinha anunciado um total de 6.068 pontos antes da nomeação. Então foi preciso vinte e um em Egonu para superar o Urlea. O curso foi cruzado no terceiro round, em frente a um público que se levantou para saudar o jogador. É um ranking de carreira individual no campeonato italiano, não um total em seleção ou na Liga dos Campeões. O recorde é distinto dos pontos dados aos clubes nos rankings da temporada.
A liga coloca esta rota através de quatro clubes italianos: Club Italia, Novare, Conegliano e Milão. Em abril de 2021, sob a camisa de Conegliano, Egonu marcou 47 pontos contra Novare em um jogo de fase final. Na seleção, o italiano ganhou o título olímpico em Paris em 2024.
Conegliano vence na frente de 12.925 espectadores
O registro individual não alterou o resultado do jogo. Conegliano venceu o jogo em quatro rounds (25-21, 14-25, 25-23, 28-26), vencendo a primeira derrota de Milão no campeonato. O sueco Isabelle Haak, 29 pontos de autor de Conegliano, foi nomeado jogador do jogo.
Vero Volley Milano anunciou 12.925 espectadores no Unipol Forum. O clube apresenta esta figura como um recorde para uma partida de voleibol de clube feminino na Itália.
Comentários