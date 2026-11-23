A Decisão 956/1 de 9 de Novembro de 2026 prorroga a redução de certas sanções fiscais salariais no Líbano até 30 de Dezembro. Mantêm-se as regras de Setembro: âmbito dos títulos de auto-imposto, taxas diferenciadas, pagamento em tempo útil e excepções. O imposto principal ainda é devido.

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Decisão 956/1, assinada em 9 de novembro de 2026 pelo Ministro das Finanças Yassine Jaber, prorroga até 30 de dezembro de 2026, incluindo o regime de redução de penalidades para impostos salariais e salários. Renova as regras da decisão 835/1 de 18 de Setembro de 2026. Trata-se de um atraso na recepção de reduções de sanções, não de uma redução do próprio imposto.

A extensão é motivada pela situação de segurança, ataques israelenses ao território libanês e as dificuldades econômicas do país. Concede tempo adicional aos contribuintes em causa para resolverem a sua situação nos termos do regime existente.

A decisão de Setembro estabeleceu inicialmente o seu fim em 31 de Outubro de 2026. Por conseguinte, o novo prazo diz respeito à possibilidade de beneficiar das reduções. Não constitui uma alteração geral dos prazos de reporte e de pagamento normalizados para todos os impostos.

Imposto sobre o rendimento: as sanções em causa

O regime abrange as sanções de base e de recuperação do imposto sobre o rendimento dos salários. Os títulos auto-impostos em causa devem ter sido emitidos a partir de 16 de novembro de 2022. Esta data refere-se aos documentos fiscais, não apenas ao ano em que foi pago um salário.

O texto básico distingue três categorias. As sanções proporcionais da base são reduzidas em 50%. As sanções pecuniárias são reduzidas em 60%. A sanção por atrasos de pagamento, conhecida como recuperação, é reduzida em 75%.

Estas percentagens aplicam-se às sanções elegíveis. Não reduzem o salário tributável nem, enquanto tal, o imposto principal devido. A decisão também não cria uma isenção geral de todas as sanções fiscais.

O regulamento no prazo continua a ser a regra

A regra geral relaciona o benefício da redução ao pagamento de impostos devidos e sanções reduzidas no prazo aplicável. O contribuinte perde o benefício da regularização se não cumprir esta condição. A decisão de prorrogação mantém o quadro de Setembro, que inclui também excepções precisas.

Em especial, o texto de Setembro prevê uma disposição especial em que o imposto está sujeito a cobrança forçada. Neste caso, o artigo 10.o permite que a administração conceda as reduções sem subordinar esta vantagem ao pagamento prévio do capital. Esta excepção insere-se no âmbito da administração fiscal.

Outras exclusões limitam o âmbito do dispositivo. Sanções abaixo de 200.000 libras libanesas não são cobertas. Para as taxas estabelecidas e recuperadas em moeda estrangeira, o texto também menciona sanções de menos de três dólares ou três euros. As sanções previstas nas disposições especiais de regularização mantêm as suas próprias disposições.

Grandes descontos exigem um acordo separado

A decisão de base prevê determinadas reduções significativas do acordo do Conselho de Ministros. O limiar diz respeito ao montante da redução: mais de £ 60 bilhões para saques recuperados em libras, ou $ 667.000, ou seu equivalente em outras moedas, para aqueles recuperados em moedas estrangeiras.

O texto prevê um cálculo por período fiscal e por infracção. Solicita igualmente reduções conjuntas das sanções de base e de recuperação aplicáveis. Estas regras impedem que a percentagem anunciada seja tratada como uma remissão automática aplicável a qualquer ficheiro, independentemente do seu montante.

As sanções já pagas não resultam numa restituição simplesmente devido à redução. O artigo 11.o reserva-se, nomeadamente, a existência de erros materiais, incluindo o duplo pagamento, bem como as consequências de um recurso judicial. Por conseguinte, o regime diz respeito, em primeiro lugar e acima de tudo, à resolução de situações ainda em aberto, no seu âmbito de aplicação.

Uma medida específica, não um diferimento fiscal geral

A decisão de 9 de Novembro prorrogou a aplicação de um texto identificado. Não substitui as regras normais de apresentação de relatórios salariais e não isenta os empregadores das suas obrigações fiscais. Uma situação não pode ser considerada admissível unicamente com base na existência de um atraso: a natureza da sanção, o título de tributação e as condições do regulamento devem corresponder ao regime.

O texto assinado indica que a prorrogação é aplicável a partir da data da sua emissão e prevê a sua publicação no Jornal Oficial e no sítio web do Ministério. Sua maturidade é 30 de dezembro de 2026 inclusive. Esta data diz respeito ao mecanismo de redução referido na Decisão 835/1; Não estende automaticamente o mesmo tratamento ao IVA ou a outros impostos.

Por conseguinte, a leitura prática consiste em distinguir três montantes: o montante principal do imposto, a sanção antes da redução e o montante efectivamente devido após a aplicação da taxa elegível. A extensão fornece tempo adicional para regularizar os arquivos cobertos. Não apaga o principal e não garante uma redução idêntica para todas as sanções.

Ministério das Finanças libanês, arquivo de fotos. Data de filmagem não estabelecida. Crédito da foto: Libnanews.com. Fotografia de arquivo não modificada.

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