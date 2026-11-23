Météo-France mantém a Córsega em alerta laranja para ventos violentos segunda-feira de manhã. O Pas-de-Calais permanece em laranja para inundações, incluindo no mapa de terça-feira. Ain e Jura são passados em amarelo. A seguir estão as áreas expostas, as instruções a seguir e os pontos a verificar antes de uma viagem.

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Météo-France mantém os dois departamentos da Córsega em alerta laranja para o vento violento segunda-feira, 23 de novembro, de acordo com seu mapa exibido às 6 horas em Paris. Em Pas-de-Calais, a vigilância laranja diz respeito a inundações e permanece no mapa de terça-feira. Ain e Jura, em laranja no dia anterior para chuva-inundação, são passadas em amarelo.

Na Córsega, rajadas esperadas pela manhã

A Córsega Superior e a Córsega Sul são afetadas pelo vento. O boletim departamental publicado no domingo às 10:04 da manhã anunciou um forte libeccio, vento sudoeste, segunda-feira de manhã. Em particular, localizava as áreas expostas entre a Balagne e Bastia, nos relevos e em direcção a Porto-Vecchio e Conca. Preconizou rajadas de 100 a 120 km/h nas áreas mencionadas e 140 a 150 km/h nos pontos mais expostos do Cabo Córsega. Estas foram previsões publicadas no dia anterior, sem velocidades registradas na segunda-feira.

O risco de submersão de ondas é mostrado separadamente em amarelo para ambos os departamentos da Córsega. Em caso de vento violento, Météo-France recomenda limitar a viagem, armazenar objetos que o vento pode transportar e evitar passeios na floresta e na costa. O mapa de terça-feira não mantém a Córsega em laranja no momento do boletim.

Em Pas-de-Calais, continua a vigilância

A vigilância de Pas-de-Calais diz respeito a inundações, distintas do vento na Córsega. Permanece laranja no mapa programado para terça-feira, 24 de novembro. Para descobrir o estado do rio perto de casa, consulte o mapa das secções de Vigicrues e as informações da prefeitura. Na zona de inundação, evite pontos baixos e não entre em uma estrada coberta de água, mesmo que pareça rasa.

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