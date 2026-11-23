No Sudão do Sul, pelo menos 24 civis, incluindo sete crianças, foram mortos em um ataque no estado de Warrap, de acordo com o comissário interino do Condado de Tanj East. O ataque ocorreu entre sábado à noite e domingo de manhã, 22 de novembro. A primeira contagem relatou 15 mortes.
No Warrap, um balanço ainda provisório
O ataque atingiu Bol Bol Boma, no noroeste do Sudão do Sul. Comissário Interino Machuei Bith reviu o lado positivo no domingo à noite. Inclui sete crianças e seis mulheres entre as vítimas civis.
Um policial local chamado anonimamente avisou que o número de vítimas poderia aumentar ainda mais. As provas disponíveis não permitem uma avaliação das lesões.
Machuei Bith atribuiu o ataque aos combatentes do SPLA-IO, um grupo armado ligado ao ex-vice-presidente Riek Machar. Esta taxa não foi verificada de forma independente. As declarações disponíveis também não permitem estabelecer o motivo do ataque.
Protecção dos civis na vanguarda
O Warrap sofreu mais violência nas últimas semanas. Na semana passada, confrontos em um mercado em Makuach mataram 17 pessoas, segundo as autoridades locais. Este é um episódio separado, que não entra no balanço de Bol Bol Boma.
Em 10 de Novembro, a missão das Nações Unidas no Sudão do Sul instou o Conselho de Segurança a proteger melhor os civis e a retomar o diálogo político. Este alerta precedeu os factos de Bol Bol Boma; a missão não tinha tornado pública qualquer avaliação deste ataque no momento da nossa verificação.
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