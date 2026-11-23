Bint Jbeil adverte contra chamadas não oficiais de retorno, as administrações fecham na segunda-feira e a região de Kiev observam um luto após as greves. No Sudão do Sul, pelo menos 24 civis foram mortos.

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Segunda-feira, 23 de Novembro de 2026, 8:00 em Beirute. O município de Bint Jbeil adverte contra chamadas não oficiais para retornar às aldeias fronteiriças. As administrações públicas estão fechadas esta segunda-feira no Líbano. Na Ucrânia, a região de Kiev começa um dia de luto, após um total de dez mortes em Dymer. No Sudão do Sul, um ataque matou pelo menos 24 civis, segundo as autoridades locais.

Sul do Líbano: Bint Jbeil pede para não seguir ligações não oficiais de volta

O município de Bint Jbeil lembrou domingo à noite que o regresso à cidade fronteiriça e às aldeias exige, segundo o município, uma decisão oficial e coordenação com as autoridades competentes. Ela avisa que as chamadas não oficiais podem pôr em perigo os residentes. Este comunicado de imprensa não anuncia qualquer autorização de devolução ou programação. Só ela não muda a situação das famílias deslocadas.

Em Debel, o Ministério da Educação indicou no domingo que a visita mostrada em uma transmissão de vídeo para a Independência foi há mais de um mês e tinha ocorrido sem qualquer informação. Nawaf Salam denunciou uma violação dos direitos das crianças. Pediu, numa parte separada da sua declaração, a continuação de uma presença internacional no Sul após o fim do mandato da UNIFIL. Nenhum dispositivo de substituição foi anunciado.

Administração encerra segunda-feira; uma reunião parlamentar está agendada quarta-feira

As administrações, instituições públicas e municípios estão fechadas nesta segunda-feira, 23 de novembro. A Presidência do Conselho estabeleceu o encerramento numa nota de 5 de Novembro, com o aniversário da independência a cair num domingo. O texto refere-se a estes serviços públicos e não permite concluir que as lojas estão geralmente fechadas.

Na quarta-feira, uma subcomissão parlamentar está programada para retomar a consideração do projeto que autoriza um acordo de empréstimo com o Banco Mundial para acelerar a transformação digital do Líbano. A reunião foi inscrita na ordem do dia do Parlamento às 9H30. O objectivo é continuar a analisar o projecto, não através de uma votação adquirida ou do anúncio de um desembolso.

Ucrânia: Dez mortos em Dymer, busca continua

Os resultados da greve de domingo contra um edifício residencial em Dymer foram até dez mortos, disse o chefe da administração regional de Kiev na segunda-feira. O resgate encontrou o corpo de uma mulher e continuou a busca. Mais cedo, outra mulher de 79 anos tinha sido libertada viva dos escombros e hospitalizada. O resgate também salvou uma criança.

Em Vychneve, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou três mortes e treze ferimentos após outro ataque. Este balanço é distinto do da Dymer. O luto decretado nesta segunda-feira diz respeito à região de Kiev, cuja administração está separada da da capital.

Sudão do Sul: pelo menos 24 civis mortos no Warrap

O comissário interino de East Tonj Machuei Bith anunciou que pelo menos 24 civis, incluindo sete crianças, haviam sido mortos entre sábado à noite e domingo durante um ataque em Bol Bol Boma, estado de Warrap. A sua primeira contagem foi de 15 mortes. A atribuição do ataque aos combatentes do SPLA-IO, avançado pelo Comissário, não foi confirmada de forma independente. A missão da ONU no Sudão do Sul apelou em 10 de novembro para proteger civis; a declaração anterior não constitui uma revisão do ataque.

Em Ituri, a OMS pede que os cuidados permaneçam possíveis apesar da luta

Na República Democrática do Congo, o Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou no domingo que os combates em Ituri estavam interrompendo o cuidado e a resposta à epidemia de Ebola. Ele ligou para proteger pacientes e cuidadores. Sua mensagem não confirmou uma evacuação ou a retomada completa da atividade. Num número separado publicado em 20 de Novembro, a OMS teve 11.613 casos confirmados e 5.678 mortes relacionadas com epidemias na RDC a partir de 17 de Novembro. Não são vítimas de lutas.

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