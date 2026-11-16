Fontes próximas ao arquivo descrevem missões de treinamento e manutenção francesas na Ucrânia, chamada Volia. Essas atividades são apresentadas como não combatentes. Diferem da futura força multinacional prevista após as hostilidades, enquanto a União Europeia estende a sua própria missão de assistência e reforça a sua coordenação.

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O pessoal militar francês tem conduzido missões de treinamento e manutenção na Ucrânia há vários meses, de acordo com relatórios divulgados na segunda-feira 16 de novembro e confirmados por fontes próximas ao arquivo de forma anônima. Este sistema, chamado « Volia », é apresentado como apoio não combatente às forças ucranianas.

Os testemunhos reunidos descrevem pequenos números enviados para missões curtas, em particular para treinar soldados ucranianos e participar na manutenção de equipamentos. Eles colocam esta presença pelo menos no verão de 2026. Uma fonte consciente do processo afirma que os formadores intervêm em França, na Polónia e, caso a caso, na Ucrânia, sem a intenção de participar em acções coercivas.

A natureza e a extensão desta missão não foram objecto de um anúncio público pormenorizado do pessoal francês. As provas relatadas baseiam-se em testemunhos anónimos, não na apresentação oficial de um destacamento de tropas de combate.

Apoio europeu cujo quadro está a mudar

Estas revelações ocorrem à medida que a União Europeia acaba de alargar a sua missão de assistência militar à Ucrânia, a EUMAM Ucrânia. O Conselho da UE aprovou, em 9 de Novembro, uma prorrogação de dois anos, até 15 de Novembro de 2028, com uma dotação de quase 300 milhões de euros para este período.

Decidiu igualmente estabelecer uma presença na Ucrânia para coordenar directamente o trabalho da missão com as autoridades militares ucranianas e os parceiros internacionais. O mandato deve integrar melhor as lições do campo de batalha e as necessidades das forças ucranianas.

Criado a pedido de Kiev em outubro de 2022, a EUMAM treinou mais de 100.000 militares ucranianos, de acordo com o Conselho. Organiza e coordena a formação individual, colectiva e especializada no território dos Estados-Membros. Esta decisão europeia documenta a evolução da assistência; por si só não constitui uma confirmação pública dos termos de Volia.

A distinguir da força pós-conflito

Outro mecanismo está em preparação pública: a Força Multinacional-Ucrânia, sob o comando franco-britânico no âmbito da Coalizão de Voluntários. Em um comunicado de imprensa de 3 de novembro, o Ministério do Exército francês declarou que foi projetado para atividades de treinamento e resseguro após o fim das hostilidades, a pedido do governo ucraniano.

Exercício KOALICJA 26.2, organizado na Polônia de 9 a 22 de novembro com 2.800 tropas de 11 nações, prepara esta força para um cenário pós-conflito. Continua separada das missões de apoio ad hoc na Ucrânia descritas por fontes próximas do ficheiro Volia.

Ilustração do arquivo: Bruxelas, 21 de agosto de 2026. Xavier Lejeune / Comissão Europeia, © União Europeia 2026,CC BY 4.0. Fotografia inteira preservada, revestimento Libnanews.

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