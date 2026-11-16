No Líbano, a mediação é construída diariamente

No Líbano, a mediação local também ocorre em centros de alojamento, escolas e bairros. Uma revisão publicada em 10 de novembro de 2026 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento baseia-se numa rede de 28 mediadores libaneses. O seu trabalho ilustra uma resposta concreta às tensões: formar pessoas que possam organizar o diálogo onde já conhecem pessoas e dificuldades.
Mediação local, da aldeia ao centro de recepção
O programa regional, lançado em 2022 com o apoio do Ministério francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros, dizia respeito ao Líbano, à Jordânia e ao Sudão. No Líbano, uma avaliação das necessidades precedeu a criação da rede em 2023. Segundo o PNUD, 70% dos seus membros eram mulheres e 35% eram jovens.
Uma iniciativa incluiu dois dias de reunião de pessoas de duas aldeias vizinhas distantes desde a guerra civil. O balanço não designa estas localidades. Com os deslocamentos causados pelas hostilidades, os atores então mudaram seu foco. Em 2024, visitaram centros de acolhimento para identificar necessidades e começaram a organizar uma unidade de resposta a crises.
Método aplicado às tensões de deslocamento
Isto reflecte-se num projecto da Fundação Berghof previsto para Maio a Agosto de 2026. Financiado pelo Ministério das Relações Exteriores alemão, envolveu atores locais e a rede libanesa formada com apoio do PNUD. Seu objetivo: limitar as tensões entre populações deslocadas e comunidades anfitriãs.
A ficha do projeto descreve aproximadamente 60 intervenções comunitárias planejadas: discussões de resolução de problemas, apoio à mediação, divulgação e coordenação local. Este número continua a ser um alvo anunciado, não um resultado verificado. O programa também apoiou organizações que envolvem voluntários e stakeholders de linha de frente.
As ferramentas anunciadas incluem escuta ativa, comunicação não violenta, primeiros socorros psicológicos e o princípio de não agravar as dificuldades. Um guia prático em árabe e inglês deve complementar as sessões. A Fundação também forneceu apoio psicossocial aos próprios mediadores, expostos às mesmas crises que as pessoas que acompanham.
Mulheres treinadas em dez regiões
Outro mecanismo reúne o Centro de Mediação Profissional da Universidade de São José, Mulheres da ONU e Alerta Internacional, com o apoio da Finlândia. Numa reunião realizada em 27 de Janeiro de 2026 em Beirute, a USJ apresentou o curso deste programa. Uma primeira iniciativa piloto teve início em 2018 com a UNIFIL, antes de uma extensão nacional em 2020.
A universidade relatou mais de 240 mulheres sendo sensibilizadas ou treinadas em 10 regiões. Distingue 34 mediadores profissionais e 140 mediadores comunitários ativos. Esses funcionários não devem ser acrescentados aos 28 membros da rede apresentados pelo PNUD: os arranjos e categorias diferem, sem uma contagem comum para excluir sobreposição.
O programa combina mediação comunitária, comunicação não violenta e análise de conflitos sensíveis ao gênero. As regiões em causa incluem Akkar, Tripoli, Beirute, Shuf, Zahlé, Tyre-Abbasieh e Marjeyoun. O USJ descreve a cooperação com estruturas locais e centros de alojamento, em vez de simplesmente um ciclo de conferências.
Em Tiro, conflitos muito comuns
O testemunho de Hanan Saleh, publicado em janeiro de 2026 pelo Alerta Internacional, dá conteúdo concreto a esta atividade. Este professor e mediador de Tiro explica como intervir nas disputas de família, escola ou bairro. Um espaço de estacionamento ou o barulho de um café pode assim levar a uma busca por uma troca emoldurada.
Ela diz que tomou dois anos de treinamento depois de descobrir o programa em 2019. O aprendizado da neutralidade e da escuta serve para dar um passo atrás das reações imediatas. Seu relato refere-se também ao acompanhamento das mulheres deslocadas nas escolas transformadas em locais de acolhimento, onde várias famílias partilhavam espaços limitados.
Este testemunho não é uma medida independente da eficácia do dispositivo. Ele também ressaltou as limitações: poucos mediadores diante das necessidades, uma função ainda pouco conhecida e relutância em confiar informações pessoais. Hanan Saleh descreve um pré-requisito para qualquer intervenção: ganhar a confiança das pessoas antes de procurar uma solução para a disputa com eles.
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