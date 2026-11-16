O Ministério Público vem revisando registros de medicamentos registrados desde 2018, incluindo medicamentos biossimilares. Ahmad Rami Hajj evoca 67 produtos, sem um veredicto global sobre sua segurança. Os controlos científicos, a rastreabilidade e as decisões sanitárias devem distinguir-se da investigação judicial. Aqui estão os requisitos e conclusões documentados ainda esperados hoje.

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O procurador-geral do Tribunal de Cassação, Ahmad Rami Hajj, afirma que a investigação de medicamentos envolve produtos registrados desde 2018, incluindo produtos biossimilares. Em entrevista publicada em 16 de novembro, ele menciona 67 produtos registrados, figura que atribui aos dados apresentados pelo ministro da Saúde. O trabalho descrito é revisar registros e estudos científicos e, em seguida, verificar seu cumprimento com as exigências de saúde.

Este perímetro não constitui um veredicto sobre cada droga. O magistrado não publica uma lista de 67 produtos declarados perigosos. Sua intervenção coloca o caso de volta em evidência: os passos devem ser baseados em uma base científica e a segurança do paciente deve ter precedência sobre os interesses comerciais.

Investigação judicial e reavaliação da saúde

Essas duas abordagens se unem sem ter a mesma função. A investigação judicial visa os factos que podem envolver responsabilidades. O exame sanitário deve abranger as condições de autorização, as partes científicas e a conformidade de cada produto. Por conseguinte, o início de um inquérito não é suficiente para estabelecer uma infracção, nem a presença de um antigo registo está isenta do controlo subsequente.

O Ministério da Saúde havia esclarecido sua posição em 16 de outubro. De acordo com sua declaração, as apreensões realizadas sob instruções da acusação foram o resultado de uma comunicação do ministro e uma investigação interna. Afirmou que os produtos apreendidos já tinham sido objecto de uma decisão de supressão ministerial por incumprimento das condições de utilização e comercialização no Líbano.

No mesmo texto, Rakan Nassereddine anunciou a sua intenção de actualizar e reexaminar os registos de todos os produtos biossimilares existentes no mercado, em conformidade com as regras actualizadas da Organização Mundial de Saúde. O comunicado distinguiu assim entre os produtos já abrangidos por uma decisão e uma reavaliação mais ampla. Não conclui que todos os biossimilares seriam proibidos.

O que « biossimilares » realmente significa

Um biossimiliar é desenvolvido para mostrar um alto grau de similaridade com uma droga biológica de referência já autorizada. A OMS explica que esta semelhança deve ser demonstrada por uma comparação completa. O ficheiro pode em parte basear-se nos dados de segurança e eficácia do produto de referência.

Por conseguinte, o termo não significa uma falsificação ou, por si só, um medicamento de qualidade inferior. É uma forma de avaliação científica. O ponto decisivo é a demonstração da semelhança e do cumprimento das condições regulamentares, não só a utilização desta denominação comercial ou administrativa.

O guia de registo publicado pelo Ministério libanês define, nomeadamente, uma comparação directa entre o produto candidato e o seu produto de referência, nos mesmos estudos e de acordo com os mesmos procedimentos. Distingue este processo do aplicável aos medicamentos genéricos. Também exige que o comparador seja um produto original autorizado com base em um registro completo.

Requisitos que também abrangem indicações

O guia libanês aborda outra questão concreta: o uso dos resultados obtidos para uma indicação médica para apoiar outros. Esta extrapolação não é apresentada como automática. O documento fornece condições para o modelo clínico, mecanismo de ação, segurança e reações imunes. Caso não estejam preenchidos, são necessários dados clínicos específicos das indicações solicitadas.

Este documento, que ainda está disponível no site ministerial, refere-se às recomendações da OMS adotadas em 2009 e aos textos internacionais de 2014 e 2015. Deve distinguir-se das orientações internacionais revistas desde então. A OMS adotou uma nova versão em abril de 2022, visando maior flexibilidade regulatória, mantendo exigências de qualidade, segurança e eficiência. A mera disponibilidade de um guia antigo não demonstra como cada arquivo recente foi avaliado.

Identificar o produto e lote, não apenas uma categoria

A rastreabilidade é uma parte importante do guia libanês. Para as indicações de farmacovigilância, prevê a indicação da denominação comercial, do nome da substância e do número do lote. Esta informação liga um evento ao produto efectivamente administrado, em vez de a uma categoria geral de tratamentos.

Nesta fase, a entrevista do Ministério Público não fornece uma lista nominativa de 67 produtos, conclusões científicas individuais, ou decisões finais sobre cada caso. Também não é possível determinar quais tratamentos estariam disponíveis em cada situação. Essas informações devem provir das decisões e comunicações sanitárias correspondentes.

Para os pacientes, o seguimento do tratamento não é inferido a partir de um número global publicado na imprensa. Uma pergunta sobre um produto específico deve ser examinada com o médico e farmacêutico, verificando o seu nome e quaisquer instruções oficiais que lhe digam respeito. O desafio da revisão é justamente passar de controvérsia geral para conclusões produto-a-produto documentadas.

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