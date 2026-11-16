Um primeiro projeto de decisão apresentado na COP31 em Antalya na segunda-feira 16 de novembro propõe acelerar o abandono dos combustíveis fósseis e aumentar o financiamento da adaptação para pelo menos 120 bilhões de dólares. Estas orientações continuam sujeitas a negociações entre os países reunidos na Turquia.
O documento de 18 páginas e 144 parágrafos abordam as principais questões da conferência: energia, financiamento, adaptação e resposta científica ao aquecimento. Sua publicação abre uma nova etapa nas discussões, enquanto a conferência deverá terminar na sexta-feira, 20 de novembro.
Proposta de transição energética mais rápida
O projecto exige a aceleração da libertação de combustíveis fósseis, iniciando imediatamente a transição para sistemas energéticos. Também assume o objectivo de uma transição justa e ordenada, adaptada às situações nacionais.
Outro componente propõe aumentar a participação da eletricidade para 35% do consumo de energia final mundial em 2035. Esta ambição é acompanhada de referências ao desenvolvimento, redes e armazenamento renováveis. Ela é formulada como um esforço global para o qual os Estados contribuiriam de acordo com suas circunstâncias, não como uma obrigação idêntica imposta a todos.
Pelo menos 120 mil milhões para adaptação
O texto propõe que pelo menos 120 mil milhões de dólares de financiamento de adaptação sejam triplicados. Solicita-se aos países desenvolvidos que esclareçam o caminho do seu apoio aos países em desenvolvimento. A adaptação visa reduzir a sua vulnerabilidade às consequências das alterações climáticas.
Estas disposições financeiras ainda estão em discussão. Não correspondem aos fundos já desembolsados. O projeto também aborda barreiras ao custo de capital e à dívida, bem como a utilização de subvenções e instrumentos que não criam dívida adicional.
Uma base para discussão, não um acordo
Na nota que acompanha o documento, a Presidência explicou que tinha adoptado uma abordagem alargada para a apresentação de relatórios sobre as propostas recebidas. Ela salientou expressamente que a primeira versão não reflete consenso. Algumas medidas apoiadas pelas delegações foram rejeitadas por outras.
Todos os elementos permanecem abertos à negociação, incluindo a questão da sua retenção no texto final. A presença de parênteses rectos não significa, portanto, que sejam aceites. A Presidência apela às partes para que prossigam os seus intercâmbios para aproximarem as suas posições; será necessário alcançar um resultado comum.
Nos próximos dias, é necessário determinar quais as formulações energéticas e financeiras que podem ser incluídas na decisão final, na sequência de consultas entre delegações.
Arquivos fotográficos: Antália, 19 de fevereiro de 2022. Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Fotografia inteira preservada, revestimento Libnanews.
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