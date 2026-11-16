MTV e Cablevision confirmam a cessação da retransmissão após o fracasso de suas negociações. O canal exige uma revisão de sua remuneração, enquanto o PLC rejeita qualquer envolvimento. Actualização das posições das partes, dos direitos de transmissão e das oportunidades de acesso que permanecem abertas aos espectadores no Líbano.

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O desacordo entre MTV e Cablevision assumiu uma dimensão política segunda-feira, 16 de novembro de 2026. A Corrente Patriótica Livre (LCP) rejeitou qualquer envolvimento no conflito comercial, após insinuações do canal sobre as condições de sua distribuição. A cessação da retransmissão, por outro lado, é confirmada pela Cablevision: seu site indica que a MTV solicitou esta interrupção após o fracasso das negociações.

Uma remuneração contestada, não um encerramento do canal

Em seu comunicado de imprensa de 15 de novembro, a MTV assumiu a decisão de retirar seu sinal da rede. Desde 2024, ela afirma exigir uma revisão dos direitos de retransmissão desvalorizados pela queda do livro. Segundo o canal, essa demanda deve ser financiada a partir das receitas do distribuidor, sem um aumento das contas dos assinantes.

A MTV avança um pagamento mensal de US$ 0,50 por assinante contra uma receita média de US$ 24 para Cablevision. Estes números vêm da cadeia, não de relatórios públicos auditados. O montante que agora reclama não está especificado no comunicado de imprensa.

A CPL desafia o seu envolvimento

A CPL rejeita qualquer conexão comercial ou política com a Cablevision. Em sua resposta de 16 de novembro, ele pediu à MTV para apoiar suas insinuações sobre influência política nas negociações, ou para retirá-las e corrigi-las. Por conseguinte, a parte apresenta esta questão como um diferendo entre duas empresas às quais afirma ser estrangeira.

Sua resposta também amplia a discussão para incluir obrigações de mídia. Destaca independência editorial, transparência de renda e cumprimento das condições de licenciamento e registro. Estas posições não constituem uma decisão regulamentar ou uma decisão judicial sobre as práticas das duas empresas. Os documentos consultados não estabelecem qualquer ligação política.

O que o direito de retransmissão proporciona

O artigo 42.o da Lei libanesa n.o 75, de 3 de Abril de 1999, relativa às bolsas de propriedade literária e artística protegeu as organizações de televisão e de rádio o direito de autorizar ou proibir a retransmissão dos seus programas, independentemente dos meios utilizados. Este direito é um dos direitos vizinhos, distinto dos direitos dos autores das obras divulgadas.

O mesmo capítulo prevê no artigo 46.o que os acordos relativos a esses direitos devem ser redigidos. Refere-se também a excepções previstas por lei. Este quadro permite-nos compreender o assunto das negociações de distribuição; não fixa uma tarifa por si só e não resolve este litígio contratual. Os contratos entre as duas empresas não foram disponibilizados nos anúncios consultados.

Que acesso é possível?

O desaparecimento do sinal da Cablevision não significa que a MTV seja parada. O canal refere telespectadores para o seu site, aplicações e outros modos de distribuição, incluindo Arabsat. Ela também cita Shahid e +TV, sem permitir que ele assuma que todas as suas ofertas são gratuitas.

Para seus assinantes, a Cablevision mantém em sua home page o anúncio de retirada e seu número de assistência, 1540. Esta informação não dá data de retorno da MTV ou anúncio de compensação. É, pois, necessário distinguir uma eventual recuperação de uma mera continuação dos debates.

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