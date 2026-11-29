A questão 1 protege as decisões relacionadas com a gravidez na Constituição da Virgínia. O texto prevê a entrada em vigor em 1 de Janeiro, após certificação do resultado.

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Em 3 de novembro, os eleitores da Virgínia votaram a favor de uma emenda constitucional que protege o direito de tomar suas próprias decisões de gravidez. O resultado provisório dá a maioria sobre o sim. A alteração ainda não está em vigor: o departamento eleitoral fixa a sua candidatura em 1 de Janeiro de 2027, sob reserva da certificação do resultado.

Protecção não limitada ao aborto

A questão 1 submetida aos eleitores abrange também a contracepção, a fecundidade, o pré-natal, o parto, o pós-natal e o aborto. Prevê a protecção de doentes, médicos e enfermeiros contra sanções relacionadas com as decisões que a legislação protege.

Sobre o aborto, o texto deixa à Assembleia Geral da Virgínia a possibilidade de limitar o acesso ao terceiro trimestre. Essas restrições não privarão o paciente de cuidados quando sua saúde estiver ameaçada ou a gravidez não for viável. O texto, portanto, não cria um direito sem quaisquer limitações nesta fase da gravidez. Estabelece os limites que a legislação do Estado terá de respeitar.

A eleição diz respeito à Constituição do Estado

A alteração aplica-se à Virgínia. Não altera a legislação ou as regras federais nos Estados vizinhos. A incorporação na Constituição, por outro lado, dá às suas disposições uma força que não existe no direito comum: as futuras leis da Virgínia terão de respeitar essa proteção e poderão ser contestadas em tribunal se a violarem.

A pergunta 1 apareceu na cédula do mesmo dia das eleições para o Congresso, mas o resultado do referendo seguiu o seu próprio procedimento de validação. O Conselho Eleitoral do Estado deve reunir-se o mais tardar na primeira segunda-feira de Dezembro, 7 de Dezembro deste ano, para estabelecer os resultados de Novembro. A contagem final não deve ser confundida com os números divulgados durante a contagem.

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