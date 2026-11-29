O Programa Alimentar Mundial aprovou o seu plano 2027-2029 para o Iémen. O orçamento abrange três anos; as distribuições dependem do financiamento e do acesso às populações.

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O Programa Alimentar Mundial (PAM) aprovou seu plano para o Iêmen de 1 de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2029. O custo retido pelo seu Conselho de Administração em novembro equivale a $1.413 bilhões em três anos. O valor corresponde ao orçamento do PAM para as operações, ainda não desembolsado. O plano especifica como a agência pretende distribuir ajuda dependendo de as famílias ainda poderem comprar alimentos nos mercados ou não.

Alimentos onde os mercados não são suficientes

O PAM planeja expandir as transferências de dinheiro digital para setores onde os mercados operam. Esta fórmula permite aos beneficiários comprarem os produtos de que necessitam. Quando as lojas são de difícil acesso ou deixam de poder ser fornecidas, a assistência deve assumir outra forma. No início de Outubro, a agência já informou que alguns locais de acolhimento de pessoas deslocadas só podiam ser assistidos por distribuições em espécie.

O plano também inclui suplementos nutricionais preventivos e prioriza o manejo da desnutrição aguda moderada em áreas de alto risco. Em sua apresentação de novembro, o PAM estimou em 3,5 milhões o número de crianças menores de cinco anos e gestantes e lactantes afetadas por desnutrição aguda, moderada ou grave. Esta estimativa descreve as necessidades, não o número de pessoas que irão realmente receber assistência.

Refeições escolares e compras que podem apoiar produtores

Além da emergência, o PAM quer apoiar programas nacionais de refeições escolares baseados em produtos locais. O objectivo é apoiar tanto a frequência escolar como os produtores. A Agência tenciona igualmente trabalhar no acesso comunitário a alimentos mais nutritivos. Esses retalhos não substituem as distribuições de emergência.

Em Hodeïda, a entrega continua a ser uma questão distinta do financiamento

A Hodeïda é um dos portos através dos quais entram transferências comerciais para os mercados do Iémen. O mecanismo de verificação da ONU intervém sobre essas importações, mas uma autorização não indica se as mercadorias chegaram aos comerciantes. Mesmo quando os alimentos podem ser descarregados em Aden ou em outros lugares, eles não servem automaticamente as mesmas famílias: eles ainda precisam ser transportados e distribuídos.

O orçamento do PAM de três anos não é confundido com o apelo humanitário de 2026, que abrange vários setores e organizações. Restrições de acesso, mercados sub-abastecidos e fundos realmente recebidos determinarão a extensão das distribuições no início do programa em janeiro. A aprovação do plano não anuncia o financiamento total nem a reabertura de uma zona para ajuda humanitária.

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