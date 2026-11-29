Nesta aldeia palestina a noroeste de Ramallah, a comunidade greco-ortodoxa celebra São Barbe em 17 de dezembro. A vigília e a subida ao santuário são acompanhadas por outro gesto: a partilha da burbara, um prato de trigo cozido que as famílias preparam para os vizinhos e parentes.
Em Abud, o Santo Barbe é celebrado entre dois lugares. Na aldeia, os fiéis reúnem-se na Igreja da Virgem. Cerca de um quilômetro a oeste, um santuário de pedra fica em uma colina. No festival de dezembro de 2019, após as vésperas, os participantes ganharam o santuário a pé. Os escuteiros da aldeia jogaram gaita de foles ao longo do caminho. Naquele ano, a reunião foi documentada; Ele não se informou do evento em 2026.
Porquê 17 de Dezembro?
17 de dezembro do calendário corresponde a 4 de dezembro do calendário juliano, que o Patriarcado ortodoxo grego de Jerusalém segue para esta festa. O patriarcado indica as duas datas em seu relato da celebração de 17 de dezembro de 2024 em Jerusalém. Em Abud, a preparação e a vigília do trigo podem começar no dia anterior. A conta de 2019 permite-nos situar estes gestos, sem fazer da data um calendário uniforme para todas as comunidades que celebram São Barbo.
Trigo cozido para parentes e vizinhos
Burbara é uma preparação de grãos inteiros cozidos em água. O Ministério Palestiniano do Turismo e Antiguidades descreve em Abud um enfeite de frutas secas, nozes, pistaches ou amêndoas e canela. Em 2019, um residente, Iman Khoury, adicionou grão de bico moído e decorações doces à sua preparação. As coberturas mudam de acordo com as famílias; o trigo continua a ser a base comum. O ministério observa que o prato é levado aos pais e vizinhos no dia seguinte à preparação.
Padre Emmanuel Awad, um padre greco-ortodoxo em Abud, trouxe esta prática mais perto do kollyva, o trigo abençoado na igreja durante as comemorações. Esta aproximação ilumina a passagem do mesmo ingrediente entre a celebração e a mesa familiar, sem fazer de cada prato preparado em casa uma oferta litúrgica.
Uma igreja antiga, uma história passada para a aldeia
As autoridades patrimoniais localizaram a antiga igreja St.Barbe no século VI e descreveram um edifício de três naves cujas fundações permaneceram principalmente. Várias cavidades estão localizadas perto do local. A tradição local combina um deles com o santuário do santo. Esta tradição conta sobre a memória da aldeia, mas os restos da igreja não permitem estabelecer que Barbe viveu em Abud. A fotografia que acompanha este artigo mostra o pequeno santuário em 2021, não a procissão.
O calendário local coloca a festa em 17 de dezembro. Fontes de patrimônio descrevem a vigília, a subida e a partilha de trigo, mas não anunciam um programa público específico para dezembro de 2026.
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