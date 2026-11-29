A queda de Bechir II em 1840 terminou sua corte, não a família Chehab. Com o tempo, o Palácio de Beiteddine tornou-se uma propriedade estatal libanesa, enquanto em Hasbaya membros da família mobilizaram-se para um sérail eles alegaram compartilhar a propriedade. De Ghazir a Wadi al-Taym, as rotas de Fouad, Khaled e Maurice Chehab também levantam o véu sobre o lugar de nome em instituições libanesas.

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Após o trono, episódio 1. A queda de Bechir II em 1840 não apagou o Shehab. No Chouf, seu palácio em Beiteddine passou para as mãos da administração e pertence ao estado libanês. Em Hasbaya, os membros da família carregavam a salvaguarda de um seral ao qual seu nome permanece anexado. Entre estes dois lugares, a história do Shehab depois do emirado também leva da cidadela para as instituições da República.

O Seabe depois do Emirado: a queda de um tribunal, não uma família inteira

Beiteddine e Hasbaya não eram duas residências intercambiáveis. O primeiro foi a corte de Béchir II, que governou o Monte Líbano. O segundo era um lugar de família mais velho em Wadi al-Taym, onde outro Shehab tinha uma autoridade local. Os emirs dos ramos de Hasbaya e Rachaya permaneceram sunitas, enquanto o ramo de Behir II tornou-se cristão. O mesmo nome cobria as autoridades locais, confissões e alianças que não eram todas transmitidas da mesma forma.

Bashir II tinha tomado o lado de Mehemeth Ali, o líder do Egito, cujas forças tinham sido impostas ao Levante desde 1831. A sua retirada do Império Otomano e dos seus aliados europeus levou à sua deposição em 1840. O Emir foi para o exílio. Seu sucessor, Behir III, também era um Seabe, do ramo de Rachaya. Sua breve passagem ao poder não salvou o emirado, abolido em 1842. Só o fim desta função não implicava o desaparecimento dos outros ramos nem a transferência de todas as suas casas.

No Wadi al-Taym, o intervalo também foi jogado em 1860. Em junho, durante os massacres em Hasbaya e Rachaya, emirs sunitas da família foram mortos com cristãos. O historiador Taylan Paksoy, que tomou de volta os testemunhos da época, lembra que alguns destes Shehab tomaram o lado de proteger os habitantes cristãos. Tal fato impede a leitura da violência apenas pela confissão das vítimas. Ele também disse o que a perda das alianças que as haviam apoiado custou a esses ramos. Não permite declará-los extintos.

Beiteddine, do palácio de Bechir II ao palácio da República

Bechir II construiu seu palácio entre 1788 e 1818. A organização dos cursos separou a recepção e os assuntos da residência do emir. Essa separação ajuda a entender o que as seguintes administrações encontraram em Beiteddine: não só uma casa, mas um lugar projetado para receber, abrigar e governar. Depois de 1840, o palácio serviu as autoridades otomanas e depois o mandato francês. Foi classificado como um monumento histórico em 1934 e em 1943 tornou-se a residência de verão da presidência libanesa.

A guerra libanesa mudou novamente a gestão do lugar. O palácio sofreu danos. O trabalho foi financiado pela administração civil do Chouf na década de 1980, antes de o edifício retornar ao estado em 1992. ICOMOS, que examinou os registros de Beiteddine e Deir el-Qamar no início dos anos 2000, indica que o palácio pertence ao Estado libanês e está sob o controle da Direção Geral de Antiguidades. Os estábulos antigos, que abrigam mosaicos, dão uma ideia da outra mudança: parte dos espaços de serviço do palácio tornou-se um lugar de apresentação do património.

Em Hasbaya, uma família e uma administração de conservação

No caso de Hasbaya, o Fundo Mundial de Monumentos ainda estava documentando seu uso por descendentes quando o serail foi adicionado à sua lista de observação para 2006. É um registro de período, não um levantamento dos ocupantes atuais. O Presidente da Fundação de Salvaguarda explicou em 2015 que havia sido criada uma estrutura serrail em 2000 e que a Secção de Antiguidades tinha financiado um estudo para definir prioridades. Nessa época, ela apontou para a falta de recursos para a restauração do site.

Mais recentemente, o vice-presidente da Associação Chahab de Emirs indicou, em entrevista ao ministro da Cultura Ghassan Salamé, que o seral pertencia a vários membros da família. Ele propôs uma carta assinada pelos proprietários para pedir antiguidades para um estudo abrangente. Sua declaração fornece informações sobre o processo e a questão dos proprietários, conforme apresentado pela associação. Não vale a pena publicar um estado cadastral, contrato de obras ou confirmação de financiamento. É aqui que as trajetórias dos dois monumentos divergem: em Beiteddine, o estado gerencia seu próprio palácio; Em Hasbaya, a consulta com os proprietários faz parte do arquivo de backup.

De Ghazir e do Sul para instituições libanesas

As viagens do século XX não equivaleram a uma sucessão de Bechir II. De acordo com o exército libanês, o futuro presidente Fouad Chehab era descendente de Emir Hassan, o irmão mais velho de Bechir II, e não do próprio Bechir. Nascido em Ghazir, Fouad Chehab trabalhou muito jovem na corte de Jounieh para ajudar sua família, antes de sua carreira como oficial. Tornou-se chefe do exército e então presidente da República de 1958 a 1964. O sobrenome era o mesmo; a carga já não era hereditária.

A experiência de Khaled Chehab é que os arquivos parlamentares lhe deram o presidente da Casa de 1935 a 1937, e os registros do governo atestam seu retorno ao chefe do Conselho em 1952. As publicações de Segurança Geral relacionam suas origens com a região de Hasbaya, sem estabelecer a sua filiação precisa com os proprietários de Serail. Do lado da herança, o arqueólogo Maurice Chehab dirigiu as antiguidades do Líbano e lançou o Boletim do Museu de BeiruteA própria família publica hoje em dia traduções de testemunhos e retratos Crónicas de QueabeEste é um projeto de arquivo, não um censo de todos os ramos.

Duas proteções internacionais, não duas obras anunciadas

Ambos os edifícios beneficiaram de uma protecção temporária reforçada ao abrigo do Segundo Protocolo da Convenção de Haia sobre a Propriedade Cultural em caso de Conflito Armado: desde 18 de novembro de 2024 para Beiteddine e 1 de abril de 2026 para o Hasbaya Serail. Não é uma inscrição no Património Mundial. Estas decisões não alteram a propriedade dos edifícios nem provam que um local de restauração está a ser financiado. Na opinião de Hasbaya, o Comité solicita ainda ao Líbano que documente as medidas nacionais de protecção sempre que as circunstâncias o permitam, a fim de dar início ao procedimento ordinário.

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