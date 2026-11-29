As autoridades provinciais do Hormozgan afirmam que dois dos três ocupantes do barco foram resgatados. O exército iraniano atribuiu o incidente a um drone americano, sem confirmação independente.

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Um pescador foi dado como desaparecido no domingo, 29 de novembro, após um incidente que atingiu um navio de pesca em Sirik, no sul do Irã. Duas das três pessoas a bordo foram resgatadas e transportadas para o hospital, de acordo com as autoridades da província de Hormozgan. O exército iraniano acusou um drone americano de bater no barco. Esta dotação não foi confirmada de forma independente.

Dois sobreviventes hospitalizados, pesquisa continua

O vice-governador de Hormozgan encarregado dos Assuntos Políticos, Segurança e Assuntos Sociais informou que o barco pertencia a um residente de Sirik e que a busca continuou a encontrar um dos três ocupantes. Ele confirmou que os outros dois foram levados para o hospital Sirik. A gravidade das lesões não foi especificada nas informações públicas.

Em um comunicado de imprensa separado, o serviço de imprensa do Exército iraniano localizou o incidente por volta das 3h30 da manhã local e identificou a pessoa procurada como o proprietário do barco. O comando dos EUA não confirmou o incidente no momento da publicação. O anúncio provincial sobre o resgate e alocação da greve pelo exército iraniano não responde à mesma pergunta: o primeiro estabelece o que as autoridades locais relatam sobre os ocupantes, o segundo permanece a versão de Teerã sobre a origem do tiro.

Um barco de pesca, não um navio comercial

O caso de Sirik é distinto dos incidentes de navegação comercial relatados nos últimos dias no Estreito de Ormuz e suas abordagens. As autoridades iranianas descrevem o barco como um navio de pesca local. Não existe ligação pública ao transporte de petróleo ou ao controlo de carga.

O conflito reduziu gravemente o tráfego de petróleo na região. De acordo com dados publicados em novembro pela Agência de Informação Energética dos EUA, os volumes de petróleo bruto e de produtos petrolíferos que passavam pela Ormuz aumentaram de 5,1 milhões de barris por dia no segundo trimestre de 2026 para 9,1 milhões no terceiro, em comparação com 21,6 milhões no último trimestre de 2025. Estes números medem o tráfego de petróleo, não a actividade de pesca. Em Sirik, as autoridades não anunciaram na manhã de domingo que haviam encontrado o terceiro ocupante.

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