As estatísticas apresentadas em Berlim incluem mais de 142.800 mulheres e meninas vítimas de violência doméstica em 2025. As medidas de protecção entram em vigor em datas diferentes, desde pulseira electrónica até acesso gratuito ao alojamento e aconselhamento.

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A polícia alemã identificou mais de 142.800 mulheres e meninas vítimas de violência por parceiro ou ex-parceiro em 2025. Os dois relatórios federais apresentados na terça-feira 24 de novembro em Berlim também detalham o aumento da violência online. Por ocasião do Dia Internacional de 25 de Novembro, o Governo clarificou quais as disposições que estarão disponíveis em 2027 e que só abrirão novos direitos em 2032.

O que as estatísticas policiais contam

O registro federal inclui 280.129 vítimas de violência doméstica, todos os gêneros, 2,8 por cento mais do que em 2024. Distingue a violência doméstica, que resultou em 179.940 vítimas, da violência doméstica fora do casal, que resultou em 100.189 vítimas. Mulheres e meninas são responsáveis por quase quatro de cada cinco vítimas na primeira categoria.

No caso da violência digital, 31.221 mulheres e meninas são registradas, quase 16 por cento mais em um ano. A polícia inclui ameaças, coerção e assédio. Esses dados registram os fatos conhecidos pela polícia e não todos os fatos. Eles não devem ser adicionados aos números conjugais: um ato online também pode ser incluído em um relacionamento.

Os homicídios conjugais não constituem uma contagem de femicídios

Das 292 pessoas que morreram em decorrência da violência doméstica, 209 eram mulheres ou meninas. Em 130 desses 209 casos, o autor era sócio ou ex-parceiro. A polícia afirma que suas estatísticas atuais não descrevem o motivo e, portanto, não constituem uma contagem estabelecida de femicídios. O relatório introduz uma definição desenvolvida por um grupo federal e regional com vista a uma melhor identificação destes factos no futuro.

Pulseira eletrônica em 2027, direito de ajuda gratuita em 2032

A partir de 1 de julho de 2027, os Tribunais de Família poderão encomendar uma pulseira eletrônica em certos casos de alto risco para impor uma proibição de aproximação. Este mecanismo é distinto da Lei de Assistência às Vítimas, adotada em fevereiro de 2025. A partir de 2032, a Lei prevê o direito de livre protecção e aconselhamento para as mulheres afectadas e os seus filhos. O governo federal anuncia 2,6 mil milhões de euros de apoio aos Länder de 2027 a 2036 para desenvolver instalações de acolhimento e serviços de apoio.

Na Alemanha, 116.016 já oferece acesso gratuito e anônimo ao serviço nacional para mulheres vítimas de violência, 24 horas por dia.

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