Na quarta-feira, as Ilhas Canárias activaram o seu plano regional de protecção civil em El Hierro. Depois de mais de 2.000 chegadas na terça-feira na ilha, o esquema destina-se a reforçar o cuidado e a recepção temporária. O Presidente do arquipélago apela a uma reunião urgente em Bruxelas.

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O Governo das Ilhas Canárias declarou na quarta-feira, 25 de Novembro, o nível de emergência 2 em El Hierro, a partir das 15 horas locais. A decisão vem após a chegada por mar de mais de 2.000 pessoas nesta ilha em um único dia na terça-feira, de acordo com o executivo regional. O plano fortalecerá o cuidado e o acolhimento à medida que forem identificadas as necessidades.

A região pode mobilizar recursos adicionais

O decreto diz respeito a El Hierro, não a todo o arquipélago. Está activa no plano de protecção civil territorial das Ilhas Canárias. A região pode mobilizar seus recursos sanitários, sociais e logísticos e coordená-los com o Cabildo, a autoridade insular, os municípios e outras autoridades competentes. O texto prevê a possibilidade de abertura de espaços de recepção temporários. Não especifica quantos lugares serão criados ou quando.

O apoio à saúde já havia começado a ser decidido antes da quarta-feira. Em 17 de novembro, o presidente regional Fernando Clavijo anunciou a criação de um hospital de campo em El Hierro. A ativação do plano nesta quarta-feira diz respeito à coordenação e mobilização de recursos adicionais, além desse único dispositivo médico.

A figura de El Hierro não mede todas as chegadas do arquipélago

O número de mais de 2.000 pessoas avançadas pelo governo regional diz respeito à terça-feira, 24 de novembro, em El Hierro. Na sua carta a Bruxelas, o Executivo colocou mais de 16.000 chegadas em todas as ilhas desde o início de Novembro. Este segundo total abrange um âmbito e um período diferentes.

O Ministério do Interior espanhol tinha registado 24.364 chegadas marítimas no arquipélago desde 1 de Janeiro na sua avaliação provisória, que terminou em 15 de Novembro. Esta pesquisa termina antes dos desembarques desta semana: não dá o total anual a partir de 25 de novembro.

Fernando Clavijo solicita uma reunião em Bruxelas

O Presidente do Canadá escreveu quarta-feira a Ursula von der Leyen pedindo uma reunião urgente e meios europeus. A Espanha e o arquipélago já tinham discutido reforços sanitários, alívio no mar e transferências para outras instalações de recepção. O pedido à Comissão Europeia não é uma decisão de financiamento. O plano regional entrou em vigor na quarta-feira e deve permanecer activo enquanto a situação exigir recursos extraordinários.

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