No Grand Sérail foi recebida uma delegação de Emirati que reuniu a autoridade energética de Abu Dhabi, TAQA Transmission e Masdar. O comércio centrou-se na gestão sectorial e na diversificação das fontes. Nenhum contrato ou financiamento foi anunciado.

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O primeiro-ministro Nawaf Salam recebeu na quarta-feira, 25 de novembro, no Grande Serail, uma delegação emirati liderada pelo ministro de Estado Said bin Mubarak al-Hajeri. Segundo a Presidência do Conselho Libanês, os seus interlocutores apresentaram-lhe a experiência de Abu Dhabi na gestão do sector da electricidade, no desenvolvimento da rede e na diversificação das fontes de energia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Emirati confirmou a reunião em Beirute e a composição da delegação. Nem a sua declaração nem a do Grande Serail anunciam contratos, financiamento ou construção. Nenhuma quantidade, localização ou calendário foi publicado.

Transportes e produção, duas profissões diferentes

Além do departamento de energia de Abu Dhabi, a delegação tinha duas empresas separadas. A TAQA Transmission opera infra-estruturas de transporte de electricidade e água. Masdar desenvolve e financia projetos de energias renováveis. Esta composição distingue duas questões para o Líbano: como gerar mais electricidade e como canalizar esta produção para as redes de distribuição. A sua presença na reunião não é válida para a selecção de prestadores de serviços.

Esta distinção é importante para uma instalação solar ou eólica. A capacidade anunciada de uma central eléctrica diz o que pode produzir sob certas condições. Para explorar eficazmente esta produção, a rede deve também poder receber e transportar electricidade. Por conseguinte, uma política centrada nas centrais eléctricas e uma política de reforço das linhas não aborda o mesmo problema.

O Líbano já tem um programa para reforçar a rede

O programa do Banco Mundial aprovado em outubro de 2024 é um dossiê separado. O seu empréstimo de 250 milhões de dólares destina-se às energias renováveis e ao reforço do sistema de electricidade libanês. Segundo documentos do Ministério da Energia e do Banco Mundial, $220 milhões são destinados a investimentos em eletricidade no Líbano e $30 milhões a investimentos no Escritório Nacional de Litani. Trata-se de dotações previstas, não de um balanço dos montantes gastos, e não provêm da delegação recebida na quarta-feira.

A reunião documenta um intercâmbio entre governos e operadores. Para estabelecer que resultou num projecto no Líbano, será necessário um perímetro preciso, um procedimento de escolha, financiamento e condições para a ligação ou aquisição de electricidade. Os dois comunicados não publicam nenhum desses elementos.

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