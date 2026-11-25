Os Houthis reivindicaram na quarta-feira 25 de novembro um ataque à refinaria de Ras Tanura no leste da Arábia Saudita. O porta-voz da coligação liderada por Riyadh, Turki al-Maliki, anunciou que a defesa aérea interceptou e destruiu quatro drones na área. As duas partes não dão a mesma conta das consequências.
Um incêndio reivindicado, nenhuma paragem confirmada
Yahya Saree, o porta-voz militar de Houthis, afirmou que a refinaria tinha sido atingida e que havia sido declarado um incêndio. No lado saudita, o comunicado de imprensa informou que os detritos caem após interceptações e não há lesões de acordo com a avaliação inicial. Esta comunicação não faz uma avaliação pormenorizada do estado das instalações. Um incêndio no local e uma possível cessação da produção não foram confirmados de forma independente.
O movimento também assumiu a responsabilidade na quarta-feira pelo ataque ao distrito financeiro de Riade no dia anterior. A defesa civil saudita relatou 11 lesões na capital. Esta é Riade, não Ras Tanura. Os danos comunicados no distrito financeiro não indicam o estado da refinaria.
O que uma parada em refino significaria
De acordo com o último relatório anual da Saudi Aramco, a refinaria de Ras Tanura pode tratar 550.000 barris por dia. Este valor refere-se à capacidade de processamento do local, não ao volume efectivamente processado na quarta-feira ou a um volume de produção perdido. O refinamento transforma-se em produtos brutos, como diesel ou gasolina. A redução da refinação não constitui, por si só, uma interrupção das exportações de petróleo bruto.
Os dois episódios sauditas ocorrem à medida que os confrontos continuam no Iêmen, particularmente em torno de Hodeida. A fim de medir as consequências do incidente no fornecimento, a informação crucial continua a ser o funcionamento da refinaria e os volumes efectivamente fornecidos. Nem o comunicado saudita sobre interceptação nem a alegação de Huthie os estabeleceram.
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