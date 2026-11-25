Kemi Badenoch questionou Andy Burnham na quarta-feira sobre os custos dos estudantes europeus. A Cimeira de 20 de Novembro estabeleceu um prazo de seis meses para negociar um acordo recíproco. As taxas de registo não foram alteradas e o regresso do Reino Unido ao Erasmus+ em 2027 é outro regime.

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Kemi Badenoch pediu ao Primeiro-Ministro Andy Burnham na quarta-feira, 25 de Novembro, que esclarecesse os custos e as condições de um futuro acordo sobre taxas universitárias entre o Reino Unido e a União Europeia. O debate nas Comunas teve lugar cinco dias após a Cimeira de Bruxelas. A declaração comum obriga ambas as partes a negociar, mas não fixa uma nova tarifa ou data de aplicação.

Seis meses para negociar em ambas as direções

A declaração de 20 de Novembro prevê a elaboração de um acordo complementar ao acordo comercial celebrado após Brexit. O âmbito de aplicação anunciado visa os estudantes da UE no Reino Unido e no Reino Unido na União, independentemente do seu regime de imigração. Londres e Bruxelas deram-se seis meses a partir da cimeira para concluir os debates. Este prazo é para negociações, não para a entrada em vigor de tarifas revistas.

Em particular, o líder da oposição conservadora perguntou se a componente universitária condicionava o resto da aproximação e qual seria o seu efeito para as instituições britânicas. Andy Burnham não anunciou uma nova escala na sessão. O texto da Cimeira não diz que todos os estudantes em causa beneficiarão da tarifa nacional, nem que quaisquer diferenças entre sistemas universitários seriam tratadas.

O custo da educação permanece no centro do debate

As universidades do Reino Unido, representando escolas, apoiam o objectivo de aumentar o comércio. No entanto, o seu director-geral, Vivienne Stern, solicitou que o acordo cobrisse o custo real da educação e respeitasse as competências da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A organização recorda que as universidades não recebem financiamento público para o ensino de estudantes internacionais. A questão é, portanto, quem compensaria qualquer diferença de rendimento.

Erasmus+ não altera o preço de um currículo completo

O Reino Unido deverá participar no Erasmus+ em 2027. O convite à apresentação de candidaturas às instituições elegíveis foi aberto em 18 de Novembro. Este programa financia a mobilidade com instituições parceiras. Não define a taxa de inscrição para um estudante que apresenta directamente o seu pedido para um diploma completo no estrangeiro.

Para o registo no Reino Unido, o estatuto pautal continua a depender das regras em vigor e da situação do candidato. Um estudante europeu admitido num curso britânico não pode, portanto, introduzir uma redução anunciada no seu orçamento: a cimeira não estabeleceu nenhuma. Do lado britânico, os pedidos de formação na União continuam sujeitos às regras do país e da instituição em causa.

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