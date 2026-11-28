A Voyager 1 cruzou o curso do dia-luz em 18 de novembro. A 25,9 bilhões de quilômetros, uma ordem e sua resposta levam dois dias para retornar.

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Até onde está um objeto cujo sinal leva um dia para chegar até nós? Em 18 de novembro de 2026, a 1016 UTC, 1216 horas em Beirute, a Voyager 1 atingiu um dia de luz terrestre, a cerca de 25,9 bilhões de quilômetros de distância. A NASA confirmou o marco no dia seguinte, quando o sinal de rádio da sonda atingiu as antenas da Terra.

O Jet Propulsion Laboratory associou receber a onda portadora com cálculos de trajetória. A partir de 19 de novembro, as equipes não receberam dados científicos ou técnicos desde 14. O sinal assim confirmou a distância, sem estabelecer que as medições da sonda foram novamente transmitidas.

Um dia claro é uma distância

A palavra « dia » pode ser enganosa. Ele não designa aqui a idade da Voyager 1 ou a duração de sua jornada. Um dia claro corresponde à distância percorrida pela luz em 24 horas. Ondas de rádio usadas para comunicar com a sonda propagam-se na mesma velocidade no vácuo.

A comparação com o nosso bairro dá a escala do problema. A luz leva cerca de 1,3 segundos para atravessar a distância média entre a Terra e a Lua, e oito minutos e vinte segundos entre o Sol e a Terra. Para a Voyager 1, a ordem de magnitude torna-se um dia em uma direção. O anúncio da NASA é sobre a distância para a Terra, não o Sol.

Dois dias para um retorno de rádio

Uma ordem enviada a uma sonda localizada num dia claro leva cerca de 24 horas para alcançá – la. Uma resposta deve então percorrer o caminho oposto. A viagem de ida e volta, portanto, representa cerca de 48 horas de propagação, mesmo antes de possíveis atrasos no processamento e organização das comunicações.

Esta mudança impede pilotagem instantânea. As equipas devem preparar as suas ordens, ter em conta as condições conhecidas da aeronave e aguardar informações para determinar o seu efeito. Uma conexão bem sucedida não remove a distância: ela só permite continuar a trocar apesar dela.

O marco não é uma barreira física instalada no espaço. Por conseguinte, não deve ser descrito como um choque, manobra ou mudança de ambiente que o veículo teria necessariamente detectado no momento anunciado. Em primeiro lugar, é uma maneira de medir sua posição e o tempo de viagem de suas comunicações.

Um registro diferente de entrada no espaço interestelar

A Voyager 1 está no espaço interestelar desde agosto de 2012. Em seguida, deixou a heliosfera, a bolha de partículas e campos magnéticos produzidos pelo Sol. Este limite de plasma não delimita toda a aderência gravitacional do Sol, que se estende muito mais longe, em direção à nuvem de Oort. O limiar do dia-luz, portanto, não marca uma segunda entrada neste ambiente, que vem estudando há mais de uma década.

A jornada de ambas as Voyagers também explica sua diferença. A Voyager 1 voou sobre Júpiter e Saturno antes de continuar para o espaço interestelar. A Voyager 2 seguiu uma jornada diferente, passando também perto de Urano e Netuno. NASA coloca sua própria passagem em um dia claro em novembro de 2035: esta ainda é uma previsão, não uma nomeação já feita.

Uma missão científica, sem novas fotografias

A tabela de instrumentos publicada pela NASA indica que o magnetômetro e o sistema de medição de ondas de plasma estão entre os instrumentos ativos da Voyager 1, independentemente da interrupção da transmissão relatada em 19 de novembro. Por outro lado, ele relatou o desligamento do detector de partículas de baixa energia em 17 de abril de 2026 e do sistema de raios cósmicos em fevereiro de 2025, a fim de economizar energia.

As câmaras estão desligadas desde 14 de Fevereiro de 1990. Portanto, não há nenhuma fotografia atual tirada pela Voyager 1 para mostrar seu ambiente à medida que passa por este limiar. Uma imagem da sonda no fundo das estrelas pode ser uma representação artística; Uma fotografia de preparação do solo pertence aos arquivos da missão. Nem é uma visão recebida hoje desta distância.

Equipes JPL escutam a sonda todos os dias e enviam ordens todas as semanas. Com a energia elétrica diminuindo em cerca de quatro watts por ano, eles já desligaram vários instrumentos. O magnetômetro e detector de ondas de plasma estão entre aqueles que procuram manter em serviço.

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