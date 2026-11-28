O terremoto foi gravado às 9:30 da manhã no sábado cerca de seis quilômetros de Manhattan Beach. Os bombeiros de Los Angeles não relataram lesões ou danos estruturais em seu primeiro boletim. O centro de alarme excluiu o risco de tsunamis.

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O terremoto foi gravado às 9:30 da manhã no sábado cerca de seis quilômetros de Manhattan Beach. Os bombeiros de Los Angeles não relataram lesões ou danos estruturais em seu primeiro boletim. O centro de alarme excluiu o risco de tsunamis.

Um tremor foi sentido sábado, 28 de novembro em Los Angeles. O U.S. Institute of Geophysics (USGS) está localizado a cerca de seis quilômetros a oeste-sudoeste da praia de Manhattan, no Pacífico, e o vestíbulo tem pouco mais de 12 quilômetros de profundidade. O terremoto ocorreu às 09:30 na Califórnia, ou 1730 UTC.

A rede sísmica no sul da Califórnia havia distribuído uma estimativa automática de 4,7 em magnitude local. O registro USGS revisado mantém 5.0 em magnitude de momento. Os dois valores referem-se ao mesmo tremor: não descrevem dois terremotos separados.

Verifica em Los Angeles, sem alerta de tsunami

Os bombeiros de Los Angeles mobilizaram seus 106 quartéis para verificar a infraestrutura da cidade e áreas sensíveis. Seu primeiro boletim não relatou lesões ou danos estruturais. Trata-se de uma avaliação inicial da sua área de intervenção, não de um dado que abranja todos os municípios do município.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA informou em seu boletim das 9h35 que não havia perigo de tsunami associado a este tremor. Os bombeiros convidaram o público para se preparar para possíveis réplicas.

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