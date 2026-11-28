Em Rmeich, o município começou a distribuir caixas de triagem em novembro e o governo disse que havia ativado uma conexão via satélite para o governo local. Essas duas medidas dizem respeito ao cotidiano de um município isolado do Sul. Eles não dizem nada sobre a regularidade da oferta ou o funcionamento de todos os serviços.
Em 10 de novembro, o município de Rmeich anunciou o início da distribuição de caixas vermelhas para resíduos recicláveis, com financiamento da embaixada alemã. O dispositivo requer que os residentes separem os materiais na fonte. O circuito não pára no ferry; ele deve então ser capaz de pegá-los e levá-los para um local de tratamento. O anúncio municipal não especifica os volumes já retirados nem a frequência de coleta.
Uma conexão para a prefeitura, não para todas as casas
Em 4 de Novembro, o Conselho de Ministros indicou que Rmeich foi uma das primeiras administrações e organizações cujo serviço de Internet via satélite tinha sido activado. O beneficiário nomeado é o município, nem todos os habitantes. O esquema acrescenta um meio de comunicação à prefeitura, enquanto as Nações Unidas documentaram cobertura intermitente em várias aldeias fronteiriças. Não há registro público de horas de conexão ou de domicílios com acesso regular à Internet no município.
O combustível e os auxílios continuam a ser questões distintas
Em 31 de outubro, a prefeita Hanna el-Amil falou com Nawaf Salam sobre o fornecimento de gás para instalações públicas e a expansão de programas de assistência social. Desde este pedido, o anúncio da ligação da prefeitura e o lançamento da triagem fornecem elementos específicos sobre dois serviços, mas o relatório do governo não publica um calendário para a entrega de combustível ou um balanço da ajuda paga na aldeia.
Em 22 de Novembro, Nawaf Salam pediu para preservar a ligação humanitária de Rmeich, Ain Ebel e Debel após o termo do mandato da UNIFIL. A situação das três localidades não é deduzida dos mesmos anúncios municipais. As caixas de Rmeich e documentos de conexão medições locais; disponibilidade em outras aldeias, entregas regulares e acesso a serviços devem ser estabelecidos separadamente.
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