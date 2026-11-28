O simpósio Kaslik colocou a filosofia do escritor libanês na vanguarda 150 anos após o seu nascimento. Seu romance inglês de 1911 ajudou a entender o que ele estava fazendo com a pertença árabe.

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O simpósio Kaslik colocou a filosofia do escritor libanês na vanguarda 150 anos após o seu nascimento. Seu romance inglês de 1911 ajudou a entender o que ele estava fazendo com a pertença árabe.

Na quinta-feira, 26 de novembro, a Universidade do Espírito Santo de Kaslik dedicou um dia à filosofia de Amin Rihani. O programa associou um encontro sobre humanismo e compreensão entre culturas com uma exposição de suas pinturas e esculturas, aberto até 27 de novembro. Para reler o pensador nascido em Freiké em 1876, pode-se partir de um objeto mais antigo: um romance de 1911, escrito em inglês e ainda construído em torno de um manuscrito árabe fictício.

Um manuscrito árabe inventado para um romance americano

InO Livro de KhalidDois jovens libaneses, Khalid e Shakib, emigraram para Nova Iorque. O livro não começa na doca americana, mas em uma biblioteca no Cairo, onde o leitor aprende que um manuscrito árabe foi descoberto. O processo não tenta fazer do livro um documento histórico. Estabelece uma distância entre a linguagem do texto lido pelo público e a linguagem em que a narrativa afirma ter sido transmitida.

A montagem diz algo sobre a vida de Rihani. Quando chegou a Nova Iorque, aprendeu inglês nos Estados Unidos e então retomou o estudo do árabe no Líbano. Seu trabalho então se desenvolveu em ambas as línguas. A Biblioteca do Congresso mantém facsímiles de seus manuscritos em inglês; os originais desta coleção permaneceram em Freiké.

Afiliação cultural, projecto político

A Arabidade de Rihani não se esgota na escolha de uma língua ou na adesão a um Estado. O escritor defendeu a independência árabe do domínio otomano e depois europeu. Suas viagens na península árabe também o trouxeram em contato com líderes que não tinham nem os mesmos interesses nem os mesmos planos. Sua literatura, ela, é capaz de colocar dois jovens do Monte Líbano em Nova York imigração sem seu ponto de partida desaparecendo da história.

Kaslik optou por reler o alcance humanista deste trabalho. O romance dá uma tomada concreta a este programa: Rihani não faz o Oriente eo Ocidente falar como dois blocos. Circula pessoas, textos e ideias entre o Monte Líbano, Cairo e Nova Iorque. A questão não é escolher qual desses lugares explica o escritor, mas ver o que cada um muda em sua escrita.

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