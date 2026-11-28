Homens armados tomaram o controle de um navio de carga fora do Iêmen no sábado, 28 de novembro, antes de deixar o navio. O Centro de Segurança Marinha britânico diz que a tripulação está sã e salva.
Homens armados se aproximaram de um navio mercante na manhã de sábado no Golfo de Aden, sudoeste de Balhaf, na costa do Iêmen. O mestre relatou a colisão em 0630 UTC para o Centro de Segurança Marinha UKMTO. Em uma atualização, esta agência informou que os atacantes haviam deixado o avião, que a tripulação estava ilesa e que a carga estava se movendo para sua próxima parada.
O navio identificado comoMarsa Virgem
A Clearwater Dynamics identificou o navio como oMarsa Virgem, um porta-contentores sob bandeira panamenha. Ela indicou que a tripulação havia recuperado o controle da nave. O boletim britânico não nomeou os atacantes nem explicou as circunstâncias em que eles deixaram o navio.
Em um alerta separado transmitido na manhã de sábado, o Centro Europeu de Segurança Marítima da Operação Atalanta relatou uma colisão na mesma área do Golfo. Ele tinha relatado homens armados a bordo e uma tripulação no abrigo, sem quaisquer ferimentos relatados. O alerta europeu não nomeou o navio e não responde sozinho por um segundo incidente.
O Golfo de Aden liga o Oceano Índico ao Mar Vermelho através do estreito de Bab al-Mandeb. Os relatos de pirataria e os ataques alegados nos últimos anos ao largo da costa do Iémen são ameaças distintas. O alerta britânico não atribui a colisão de 28 de novembro a um determinado grupo.
Comentários