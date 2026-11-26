Vera von Lehndorff, conhecida como Veruschka, morreu em Berlim em 24 de novembro, aos 87 anos. Manequim da década de 1960 e atriz em « Blow-Up » de Michelangelo Antonioni, desenvolveu com Holger Trülzsch um trabalho fotográfico baseado na pintura corporal e camuflagem.

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Vera von Lehndorff, conhecida como Veruschka, morreu em Berlim em 24 de novembro, aos 87 anos. Manequim da década de 1960 e atriz em « Blow-Up » de Michelangelo Antonioni, desenvolveu com Holger Trülzsch um trabalho fotográfico baseado na pintura corporal e camuflagem.

Sua família confirmou sua morte na quarta-feira, 25 de novembro. O nome de Veruschka permanece associado à grande série de moda da década de 1960, notadamente a de Richard Avedon. As exposições de seu trabalho com o fotógrafo Holger Trülzsch esclareceram outra parte de sua carreira: as imagens de que ela mesma era a autora.

De Vera von Lehndorff a Veruschka

Nascido em 1939 em Königsberg, Prússia Oriental (atual Kaliningrado), Vera von Lehndorff cresceu no atual Castelo de Steinort, na atual Polônia. Ela tinha cinco anos quando seu pai, Heinrich von Lehndorff-Steinort, foi executado pelo regime nazista em Berlim-Plötzensee em 4 de setembro de 1944. Ele tinha participado na resistência que organizou o ataque fracassado contra Hitler em 20 de julho.

Em 1960, Barbara Nigll Radloff fotografou o terraço do Café Cadore em Munique. A fotografia, preservada no Museu Municipal de Munique, data do início de sua carreira. Os clientes em primeiro plano borram os contornos da cena, enquanto Vera olha para a lente de uma mesa em retirada.

Veruschka no Cadore Café em Munique em 1960. Barbara Niggl Radloff / Münchner Stadtmuseum, coleção de fotografias,CC BY-SA 4.0Foto redimensionada.

Sob seu nome artístico, ela se tornou uma das modelos alemãs mais conhecidas no exterior. Na edição americana deVoguerichard Avedon dedicou-lhe uma série de 25 páginas. A fotógrafa agarra-a em movimento: as suas poses dão forma aos vestidos tanto quanto os apresentam. Em 1968, Franco Rubartelli fotografou-a em uma menina saara de Yves Saint Laurent, outra imagem marcante deste período.

A poucos minutos em Londres de « Blow-Up »

Michelangelo Antonioni faz ela jogar emExplosão, lançado em 1966. Ela aparece sob seu próprio nome na frente de David Hemmings, que encarna um fotógrafo de Londres. Sua sessão de pose mostra a coreografia de um estúdio de moda, antes do filme seguir a trilha de uma cena fotografada em um parque.Explosãorecebeu em 1967 o Grande Prêmio Internacional do Festival de Cannes, que recebeu o nome de Palme d’or.

O corpo pintado do estúdio para as paredes de Hamburgo

Nos anos 1970 e 1980, Veruschka e Holger Trülzsch juntos produziram várias séries fotográficas. InArte de barbear(1973), a pintura imita roupas e os dois artistas desviam os papéis do cinema de Hollywood. Veruschka realiza alternadamente personagens masculinos e femininos, brincando com as poses exigidas pelas revistas de moda.

Em uma série começou em 1978 em um antigo salão no leilão de Hamburgo, a decoração assume o controle. A pintura assume as cores e as qualidades das paredes, portas e metal. O corpo derrete nesta superfície e o espectador deve procurar um detalhe, uma mão ou um contorno, para encontrá-lo. Parte deste trabalho surgiu em 1986 noTransfigurações, com uma tentativa de Susan Sontag.

Veruschka às vezes retorna ao pódio: em 2017, ela terminou o desfile de Esther Perbandt no Volksbühne em Berlim em uma roupa preta. Em sua vida, o Museu Regional da Prússia-Oriental reuniu uma seleção de suas performances fotográficas com Trülzsch na exposiçãoO Visto e o Invisívelapresentado em Luneburgo de 25 de Abril a 18 de Outubro de 2026.

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