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Em 26 de novembro de 1941, Georges Catroux proclamou em Beirute a independência do Líbano em nome da França livre. O Presidente Alfred Naccache fala de um primeiro passo. A carta enviada alguns dias depois por De Gaulle aos americanos especifica o limite do anúncio: o estatuto jurídico do mandato não muda.

Vídeo: Da Proclamação ao Reconhecimento do Líbano

Edição de Libnanews: voice off contemporary e legendas em francês. Se a reprodução começar em surdez, ative o som no jogador. O filme de julho de 1941 não mostra a proclamação de 26 de novembro. Filme F01119 e fotografia de 11 de novembro de 1941 (021389): Memorial da Guerra Australiana, domínio público.

Em Beirute, Naccache aguarda uma transferência de autoridade

O General Georges Catroux lê a proclamação na manhã de 26 de novembro. Às 13 horas, o Cônsul Geral dos Estados Unidos em Beirute, Cornelius Van H. Engert, relatou a Washington. Em seu telegrama, ele registra a resposta do presidente libanês Alfred Naccache: o país acaba de obter uma primeira manifestação de sua soberania, mas a transferência de todas as suas prerrogativas ainda depende de um tratado.

A França compromete-se então a garantir a unidade política e a integridade territorial do Líbano. Naccache pediu às diferentes regiões e comunidades que participassem dos assuntos do Estado, enquanto a guerra, disse ele, impedia as instituições representativas de funcionar normalmente. Neste discurso, a independência efetiva continua a ser um objetivo a ser alcançado, mesmo após a proclamação.

França livre reconhece independência sem levantar o mandato

O anúncio veio após a campanha de verão de 1941, durante a qual os britânicos e as Forças Francesas Livres assumiram o controle do Levante às custas das forças de Vichy. A França Livre confiou a Catroux os poderes anteriormente exercidos pelo Alto Comissário. Em 27 de setembro, ele proclamou a independência da Síria. Dois meses depois, anunciou o Líbano.

Em 29 de novembro, De Gaulle expôs sua posição em uma carta destinada a ser levada à atenção de Washington. Ele afirma que a independência declarada deve, de fato, ser limitada aos limites impostos pela guerra. Em termos jurídicos, a sua carta diz outra coisa: o acto de mandato permanece inalterado. De acordo com De Gaulle, qualquer alteração requer o acordo do Conselho da Liga das Nações, o consentimento dos Estados Unidos sob sua convenção de 1924 com a França, e a conclusão de tratados com os governos do Levante.

Washington espera até 1944

Em 29 de novembro de 1941, o Departamento de Estado dos Estados Unidos congratulou-se com o progresso no sentido da independência, mas reservou o seu reconhecimento formal. As nuances contam: o comunicado dos EUA saúda a declaração sem lhe dar o valor do reconhecimento diplomático. Os arquivos franceses descrevem também, nesta fase, um regime transitório de cooperação política.

A crise constitucional de novembro de 1943 mudou o equilíbrio de forças. O Parlamento libanês votou a favor da abolição das disposições relativas ao mandato. As autoridades francesas prendem o presidente Bechara al-Khoury, o chefe do governo Riad al-Solh e vários de seus companheiros. A sua libertação em 22 de Novembro torna-se a data em que o Líbano comemora.

Os Estados Unidos reconheceram formalmente a independência libanesa em 8 de setembro de 1944, após uma troca de notas com Beirute sobre os direitos americanos existentes. Em 16 de novembro, George Wadsworth apresentou suas credenciais. Quase três anos separam estes dois gestos diplomáticos da declaração de Catroux.

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