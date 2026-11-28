Em visita oficial a Caracas, Tedros Adhanom Ghebreyesus discutiu com o presidente em exercício Delcy Rodríguez uma cooperação sanitária que não se limita mais ao alívio após os terremotos de junho. As prioridades anunciadas incluem cuidados comunitários, laboratórios, regulamentos sanitários e produção local de drogas e vacinas. No final das reuniões de 27 de Novembro, não foram publicados montantes nem calendário precisos.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus se encontrou com o presidente venezuelano Delcy Rodríguez na sexta-feira 27 de novembro em Caracas. Na sequência desta primeira visita oficial de um Director-Geral da Organização Mundial da Saúde à Venezuela, a OMS e o seu gabinete regional anunciaram a sua intenção de expandir a sua cooperação para além da ajuda de emergência, lançada após os terramotos de 24 de Junho.

No Palácio de Miraflores, as discussões focaram na reabilitação dos serviços de saúde e no apoio de longo prazo. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), representando a OMS na região, pretende incluir esse apoio em seu plano 2026-2031. O relatório não indica os recursos que seriam dedicados à Venezuela. Não estabelece um calendário para o trabalho nem uma lista de estabelecimentos a reabilitar.

Em Petare, a prioridade para o cuidado comunitário

Antes do encontro com Delcy Rodríguez, Tedros visitou o centro de diagnóstico integrado San Miguel Arcángel em Petare com o ministro venezuelano da Saúde Carlos Alvarado. Estes centros combinam vários serviços numa só instituição. O Diretor-Geral apresentou seu fortalecimento como meio de limitar a viagem do paciente e tornar o atendimento de primeiro recurso mais acessível.

A visita foi concluída em áreas afetadas pelos dois terremotos de 24 de junho, de magnitude 7.2 e 7.5, de acordo com a OPS. Em seu relatório de 3 de setembro, a organização informou que 14 das 26 instalações pesquisadas em agosto tinham blocos operacionais funcionais e 14 tinham acesso à água potável. Apenas sete apresentaram manejo adequado de resíduos. Esses números descrevem as instalações examinadas em agosto, não todo o sistema de saúde venezuelano ou sua condição no final de novembro.

Drogas e vacinas: o que a OMS propõe

No Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Tedros anunciou cooperação em três áreas: pesquisa, produção de drogas e vacinas e promoção da saúde. Carlos Alvarado também citou o fortalecimento da rede laboratorial e assistência técnica para a certificação do regulador. Ambas as partes não identificaram nenhuma vacina ou medicamento que seria produzido como prioridade.

Tedros também pediu o levantamento das sanções contra a Venezuela, que ele descreveu como um obstáculo para o progresso do país, especialmente na saúde. Esta é uma posição assumida pelo Diretor Geral, distinta dos compromissos técnicos discutidos com Caracas. O relatório da OPAS não menciona qualquer decisão sobre sanções.

Após os terremotos, a OPAS implantou equipes, avaliou a capacidade hospitalar e apoiou a entrega de equipamentos e medicamentos. A visita de novembro amplia o escopo desta cooperação para incluir laboratórios e produção local. O comunicado de imprensa não especifica quando o primeiro projeto será iniciado ou como será financiado.

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