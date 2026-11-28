Télé-Québec anuncia uma temporada final para « Awesome! « Dois homens em ouro e Rosalie » e « Epic » de janeiro de 2027. Outros títulos, incluindo Passe-Partout, permanecem no ar. A emissora pública quer desenvolver seus formatos digitais para o público jovem sem abandonar seu canal de televisão.

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Télé-Québec anuncia uma temporada final para « Awesome! « Dois homens em ouro e Rosalie » e « Epic » de janeiro de 2027. Outros títulos, incluindo Passe-Partout, permanecem no ar. A emissora pública quer desenvolver seus formatos digitais para o público jovem sem abandonar seu canal de televisão.

Télé-Québec anunciou sexta-feira, 27 de novembro que três programas retornariam neste inverno para uma temporada final: o jogo científicoÓptimo!, a reunião de entrevistaDois homens em ouro e Rosaliee concorrênciaÉpico. As emissões não desaparecem imediatamente da rede. A programação publicada inclui o retorno dos dois últimos na sexta-feira, 8 de janeiro, às 20h e 21h, Quebec.

Os títulos que saem da grade e os que permanecem

A emissora também anuncia o fim deMundo em Missa,Tempos loucos,Dar sabor,Piano Público,Além do sexoeKebecO comunicado de imprensa não contém uma data de lançamento final para cada um destes seis títulos. Ela os distingue dos três programas cujas temporadas finais são anunciadas a partir de janeiro.

Sobre as renovações,Bonito e Bumretomar este inverno com Normand Brathwaite e deve retornar a próxima temporada para uma 25a temporada.Começar curioso,Em serviço 24/7eEngenhariasão esperados no outono de 2027. Télé-Québec também confirmaMcSween,Um grande tempo,Por uma vez,Kamikazes!,Na mídiaeO Salão2027-2028.

Para os jovens,Pass-Part,Top CornichoneEngraçadamente engenhosocontinua. A retirada prevista deÓptimo!portanto, não significa que o canal abandone espetáculos científicos para crianças. Ela continua a anunciar novos episódios deEngraçadamente engenhosono portão de inverno dele.

A cadeia quer produzir mais para as outras telas

Na véspera do anúncio de seus programas, Télé-Québec apresentou uma estratégia que se concentrava em conteúdo projetado principalmente para fins digitais. A gestão distingue crianças de 0-8, 9-14 e 15-17 anos. Ele planeja combinar séries horizontais e verticais, vídeos de diferentes durações, podcasts e direto. Estes formatos incluem música, esportes, ciência e assuntos públicos.

A televisão continua na oferta anunciada. Os dois comunicados não fornecem uma imagem quantitativa da poupança, da frequência esperada ou dos meios transferidos para a produção digital. Também não especificam quais os novos programas que irão substituir os títulos que acabam.

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