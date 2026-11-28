Chuvas fortes inundaram casas, escolas e ruas na região de Piura, no norte do Peru. Em 27 de Novembro, o Provedor de Justiça assinalou o atraso na entrada em serviço das bombas. Mais ao norte, o rio Tumbes ultrapassou seu limiar de alerta vermelho, enquanto ainda se espera precipitação até domingo.
Em Piura, as inundações começaram na quinta-feira, 26 de novembro, por volta das 17h40, hora local, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN). As primeiras descobertas indicam danos à habitação, às escolas e a uma esquadra. O Ministério do Interior peruano relatou interrupções de trânsito nas rotas Sánchez Cerro, Loreto, Don Bosque e Cinco Esquinas. Não identificou uma vítima na primeira pesquisa. A avaliação dos danos municipais ainda estava em andamento sexta-feira de manhã.
A cidade de Piura não é a única afetada. COEN relatou danos em três setores de Sullana, Los Olivos, 9 Octubre e Villa Primavera. Em Salitral, na mesma província, as águas afetaram habitações e estradas em Cabo Verde, Miraflores, Porto Rico e Praderas. Estes resultados dizem respeito a várias localidades distintas: não constituem um balanço consolidado para todo o departamento.
Inundações no Peru: Por que as bombas atrasaram
Numa reunião da plataforma regional de defesa civil realizada em 27 de Novembro, o representante local do Provedor de Justiça solicitou aos presidentes da câmara e ao governo regional que coordenassem o envio de bombas para os bairros ainda inundados. Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil, as aeronaves disponíveis não começaram a evacuar água a tempo em vários setores. O Provedor de Justiça solicitou que fosse verificada em cada local a disponibilidade de combustível, o estado dos tubos e a presença de pessoal treinado. Também pediu ao exército e à força aérea que preparassem suas próprias bombas onde os recursos municipais são insuficientes.
A prioridade definida na sexta-feira são as ruas onde a água ameaça habitações ou bloqueia ambulâncias e acesso de emergência. Essas inundações não implicam necessariamente o transbordamento de um rio: em Piura e Salitral, a defesa civil documenta um acúmulo de chuvas que os sistemas de solo e drenagem não podiam mais absorver.
Em Tumbes, o rio excede o limiar vermelho
Ao meio-dia de sexta-feira, o fluxo do rio Tumbes ultrapassou 1.800 metros cúbicos por segundo na Estação El Tigre, no distrito de San Jacinto, segundo o centro regional de operações de emergência. Isto estava acima do limite vermelho. O Provedor de Justiça acompanhou as medidas de protecção nas zonas expostas, incluindo bombas e sacos de areia. Ela pediu ao município para restringir o acesso ao passeio fluvial, onde suas equipes descobriram que os visitantes ainda estavam viajando. Este pedido não vale a pena parar de fechar.
Boletim meteorológico No 486, válido até domingo, 29 de novembro, fornece entre 5 e 100 milímetros de chuva por dia, dependendo das áreas da costa norte. Ele coloca o maior risco em Tumbes e partes da planície costeira de Piura. Estas são previsões de uma área estendida, não já medido cumulações em cada cidade.
A comissão científica peruana para acompanhar El Niño estima que o episódio costeiro, que começou em março de 2026, poderia manter uma intensidade excepcional até fevereiro de 2027. Isto corresponde a um aquecimento anormal da superfície do oceano perto do Peru e do Equador. O Painel prevê fluxos superiores aos normais em vários fluxos na costa norte. Em Tumbes, as equipes locais ainda têm que completar o censo dos afetados e dar prioridade a aldeias isoladas para a entrega de ajuda.
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