Dois guardas de uma clínica de Médicos Sem Fronteiras (MSF) foram mortos na noite de sexta-feira, 27 de novembro, em uma greve israelense na cidade de Gaza. A ONG afirma que o tiroteio afetou diretamente sua clínica. O exército israelita afirma ter visado os dois homens, que acusa de pertencer à ala militar do Hamas, e afirma que nenhuma infra-estrutura médica foi danificada.
A greve ocorreu na área do Hospital Al-Shifa no oeste da cidade. Os primeiros relatos foram as duas mortes perto do hospital. No entanto, o hospital e a clínica da MSF são dois locais distintos. Em sua reação, a organização humanitária afirmou que ambos os homens estavam trabalhando como guardas e que era uma greve em suas próprias instalações.
Em Gaza, MSF afirma que a clínica foi reportada
Médicos Sem Fronteiras indicaram que seus logotipos eram visíveis no prédio e que a localização da clínica havia sido comunicada ao exército israelense. A organização exige que a responsabilidade seja estabelecida. Ela afirma que a morte dos dois guardas leva a 17 o número de seus colegas mortos em Gaza desde o início da guerra. Sua reação não especifica a extensão de qualquer dano, ou se a clínica pode continuar a receber pacientes.
Em sua apresentação de suas atividades em Gaza, MSF indica que fornece consultas gerais, cuidados com feridas, fisioterapia e apoio à saúde mental em sua clínica perto de Al-Shifa. A organização também atua em hospitais públicos, mas essas atividades não coincidem com as dessa clínica.
Exército israelense contesta ter tocado na infraestrutura médica
O exército admite ter liderado a greve sexta à noite. Afirma que os dois guardas pertenciam à asa armada do Hamas e atribui o comando de uma unidade de artilharia a um deles. Os elementos de prova tornados públicos não permitem a verificação independente desta filiação. A reação do MSF à morte de seus colegas não responde a essa acusação.
O exército afirma não ter tomado um hospital como alvo e não ter danificado a infraestrutura médica. Pelo contrário, MSF descreve um impacto direto em sua clínica, sem acusar o exército de ter atingido o Hospital Al-Shifa. O ponto de divergência, portanto, diz respeito ao impacto na clínica e às circunstâncias da greve. Nenhuma conclusão independente sobre a condição do edifício foi tornada pública imediatamente.
O Comité Internacional da Cruz Vermelha recorda que as unidades médicas recebem protecção especial e que a presença de guardas armados não o faz desaparecer por si só. Uma possível perda desta proteção implica que o local é usado para fins hostis fora de sua função médica, com requisitos de alerta. Estes princípios não permitem, na ausência de uma constatação independente, qualificar a greve de 27 de Novembro.
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