O regulador de B.C. impõe 4,9 milhões de dólares canadenses em sanções aos Parceiros de Capital Principal e quatro pessoas. Em Janeiro, concluiu que duas bolsas de valores tinham sido artificialmente inflacionadas. Ainda tem que decidir se deve devolver quaisquer ganhos dessas operações de manipulação.

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O regulador de B.C. impõe 4,9 milhões de dólares canadenses em sanções aos Parceiros de Capital Principal e quatro pessoas. Em Janeiro, concluiu que duas bolsas de valores tinham sido artificialmente inflacionadas. Ainda tem que decidir se deve devolver quaisquer ganhos dessas operações de manipulação.

A B.C. Securities Commission anunciou na sexta-feira, 27 de novembro, sanções administrativas contra os Parceiros de Capital Principal e quatro indivíduos relacionados. A Ordem, datada de 25 de novembro, fixa a pena total em C$ 4,9 milhões e impõe restrições de acesso ao mercado. O relatório segue as conclusões de janeiro de 2026 sobre as operações entre 2017 e 2019.

Dois preços artificialmente inflacionados

O caso diz respeito aos valores mobiliários do Bloco 1 e do D-Integrated/CNRP, duas empresas cotadas na British Columbia. O acórdão do Conselho concluiu que as transacções tinham contribuído para uma aparência enganosa de actividade ou para um preço artificial. Constatou, segundo os participantes, a ocultação do controlo efectivo das empresas, a divulgação de comunicados de imprensa enganadores e a utilização de campanhas promocionais igualmente enganosas.

O processo, chamadobomba e descarga, consiste em inflacionar artificialmente o preço de um título e depois vender acções a esse preço. Os compradores podem então pagar por um curso que reflete principalmente o efeito da campanha, em vez das perspectivas da empresa. A Comissão distinguiu os papéis de cada um dos factos que escolheu.

Duas proibições permanentes, três durações distintas

Core Capital Partners é necessário para contribuir com um milhão de dólares canadenses. Em especial, a Comissão proíbe-a de intervir nos mercados de valores mobiliários e derivados ou de promover valores mobiliários. Ele também emitiu restrições permanentes contra Kamaldeep Thindal, sócio-gerente e único diretor da empresa, e uma penalidade de C$ 1,7 milhões.

Amandeep Thindal, Diretor Financeiro do Core Capital, é responsável por um milhão de dólares canadenses. A Comissão estabeleceu as suas proibições em 25 anos. Yazan Al Homsi, ex-Vice-Presidente de Investimento, é sancionado até C$850.000 e está sujeito a 20 anos de restrições. Aarun Kumar, também conhecido como Aaron Rai Kumar, é obrigado a pagar C$350.000 e está sujeito a restrições de cinco anos.

Para estas três pessoas, o prazo é a partir da data da ordem ou pagamento integral da sanção, o que for posterior. As restrições abrangem, nomeadamente, o exercício das funções executivas, o aconselhamento e a promoção de valores mobiliários. A ordem mantém excepções limitadas para certos investimentos pessoais efectuados através de um corretor registado e nas contas registadas previstas na decisão.

Restituição dos rendimentos ainda por decidir

Os 4,9 milhões em dólares canadianos são sanções administrativas a pagar à Comissão. Não representam um reembolso aos investidores nem o montante dos lucros que as pessoas sancionadas teriam de devolver. A Comissão reservou a sua decisão sobre o reembolso e anunciou que publicaria os fundamentos pormenorizados das suas sanções. Não deu data para esta etapa.

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