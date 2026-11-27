O Comissário Emirati liderará a 62a Exposição de Arte de 8 de abril a 26 de novembro de 2028. Este mandato não se confunde com a escolha das bandeiras nacionais.

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O Comissário Emirati liderará a 62a Exposição de Arte de 8 de abril a 26 de novembro de 2028. Este mandato não se confunde com a escolha das bandeiras nacionais.

Treze anos depois de projetar uma exposição para o pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, Hoor Al Qasimi retornará a Veneza para liderar a exposição internacional. Em 20 de novembro, o Conselho de Administração da Bienal nomeou Pietrangelo Buttafuoco como Diretor de Artes Visuais. A programação anunciada abrange quase oito meses, de 8 de abril a 26 de novembro de 2028.

Do Pavilhão Emirati à Exposição Internacional

Em 2015, Al Qasimi foi responsável por contar a história das exposições nos Emirados desde 1980. Na chefia da 62a edição, terá de propor o quadro da exposição internacional e escolher os artistas e obras que a comporão. Este mandato não equivale a escolher artistas de cada pavilhão: as participações nacionais têm a sua própria esquadra de polícia.

Esta diferença também conta para o Líbano. Um artista libanês pode ser convidado para a exposição central, independentemente da participação nacional, e uma nomeação para o pavilhão libanês não significaria que o artista foi escolhido por Al Qasimi. O anúncio não dá nome para 2028.

Em Sharjah, colaborações já estabelecidas com artistas libaneses

Al Qasimi co-organizou a Bienal de Charjah em 2003 e co-fundou seu desenvolvimento institucional através da criação da Fundação Sharjah Art em 2009. Ela desenhou a décima quinta edição da Bienal de Charjah em 2023 em torno do projeto lançado com Okwui Enwezor antes de sua morte. Suas exposições na fundação deram lugar à obra sonora de Tarek Atoui e as obras de Simone Fattal. Estes precedentes lançam luz na sua viagem, mas não são convites para Veneza.

O comunicado de imprensa de 26 de novembro define a direção e as datas. Não dá o título da exposição central, a lista de artistas ou as equipas de pavilhões nacionais. São estes anúncios, e não a única nacionalidade do Senhor Comissário, que nos permitirão medir o lugar atribuído às cenas no Médio Oriente.

Ilustração de arquivos: perspectiva do pavilhão libanês para a Bienal de Arquitetura de Veneza em 2018. © Hala Younes Arquitetura e Paisagem.

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