O IFC e as organizações patronais debateram empréstimos e garantias. Dois canais existentes lançam luz sobre o que está faltando no projeto anunciado.

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Organizações patronais libanesas discutiram quinta-feira, 26 de novembro, na Câmara de Comércio de Beirute e Monte Líbano, com uma delegação do Banco Mundial e da Corporação Financeira Internacional (IFC). O relatório das organizações cita cartas de crédito e garantia como uma das ferramentas examinadas. No final da reunião, não foi anunciado qualquer calendário de subscrição ou lista das instituições responsáveis pela distribuição de novos financiamentos.

Um fundo em estudo, não uma janela aberta

Os intercâmbios centraram-se na possibilidade de financiar empresas abaixo do nível dos grandes projectos. O intervalo mencionado nas informações disponíveis, de US$ 500.000 a US$ 5 milhões por empresa, não está incluído em uma oferta assinada da IFC disponível nesta fase. Por conseguinte, não constitui um limite máximo definitivo, o montante global do fundo ou uma promessa feita a uma empresa. Os critérios de volume de negócios, o preço de crédito, a garantia e a duração dos empréstimos continuam a ser especificados.

Uma carta de crédito não é um empréstimo de investimento

No programa de finanças comerciais já operando internacionalmente, um banco local pode emitir uma carta de crédito para um fornecedor e o IFC pode garantir o compromisso com um banco internacional. Para um importador, isto pode facilitar um pagamento no estrangeiro; Não financia a compra de uma máquina sozinha ao longo de vários anos. A lista dos bancos emissores publicada pelo IFC em dezembro de 2024 inclui instituições libanesas. Esta lista antiga não é válida para confirmação de que uma linha está aberta ou disponível hoje em um determinado banco.

Dois intermediários foram nomeados para um acordo separado

Em novembro de 2025, o IFC anunciou um envelope de dez milhões de dólares, distribuídos entre Al Majmoua e Vitas Líbano. Destinava-se às microempresas, às PME e às mulheres empresárias, com especial atenção para as pessoas deslocadas internamente e para as comunidades de acolhimento. Uma primeira garantia de perda de até US $ 5 milhões apoiou o esquema. Esta garantia absorve algumas das perdas potenciais: não acrescenta aos dez milhões como se fossem empréstimos adicionais distribuídos às empresas.

Para o projeto discutido esta semana, os elementos a serem publicados são o montante autorizado pelos doadores, os nomes dos credores ou do gerente, os critérios de elegibilidade e os procedimentos de aplicação. A acta da reunião não fornece esta informação.

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