Dois agentes de segurança interna foram mortos e cinco feridos num ataque a um edifício do Ministério do Interior sírio em Hasakah na quarta-feira à noite. O governador Nour al-Din Ahmad atribuiu o ataque ao grupo do Estado Islâmico (IS). Esta atribuição é a das autoridades sírias; os comunicados que divulgaram não apresentam uma alegação verificável do grupo.
O governador também anunciou a morte dos dois supostos assaltantes. O seu adjunto, Ahmad al-Hilali, confirmou a aplicação das medidas de segurança após o ataque. O alvo foi comunicado ao Ministério do Interior e os agentes mortos pertenciam à segurança interna síria: não foram apresentados pelas autoridades como combatentes das Forças Democráticas Sírias (SDF).
Transferência de segurança interna
Em 29 de janeiro, Damasco e a SDS celebraram um acordo, incluindo a implantação da segurança interna síria nos centros de Hasakah e Qamishli. A medida dizia respeito ao controlo da cidade, enquanto a integração do pessoal local devia demorar mais tempo. Mais uma vez, em junho, o vice-governador falou de uma próxima incorporação de oficiais de Asayish, a polícia SDS-relacionada, nas estruturas do Ministério do Interior. Em 25 de agosto, Mazloum Abdi anunciou o fim da missão SDS como uma força militar independente.
O calendário identifica, portanto, a autoridade pública em que o edifício foi atacado em novembro. Não conclui que a mudança de comando tornou o ataque possível, nem atribui um papel aos antigos serviços locais. Os anúncios de Damasco também não detalham o status individual dos agentes afetados ou o status de integração no serviço.
O relatório oficial cobre o ataque de 25 de novembro em Hasaké. Nenhum resultado de investigação que estabeleça publicamente a identidade dos assaltantes ou qualquer envolvimento de terceiros acompanha o anúncio do Governador.
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