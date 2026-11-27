Em 26 de novembro, o ministro de Estado Kamal Shehadi apresentou dois projetos diferentes: familiarizar um milhão de libaneses com ferramentas de inteligência artificial e recompensar estudantes que projetam aplicações para serviços públicos. A primeira visa uma ampla audiência. O segundo é para estudantes universitários. Os anúncios consultados não fornecem um formulário de registo público ou regulamentos completos.
Aprenda a usar IA, não prometa um milhão de graus
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Emirati anunciou a iniciativa em 25 de Setembro, em Nova Iorque, na sequência do encontro entre Nawaf Salam e o Vice-Primeiro-Ministro Emirati Abdullah bin Zayed. O texto fornece formação básica na IA geral: fazer um pedido, dar à ferramenta o contexto certo e usá-la no trabalho ou na vida cotidiana. Visa o libanês de várias idades e perfis. Esta não é nem uma lista de condições de admissão nem um anúncio de certificação profissional.
Em Beirute, em 26 de novembro, o governo apresentou esta iniciativa na reunião sobre inteligência artificial e serviços digitais com o Ministro Emirado Ohood Al Roumi. Um milhão é um alvo, não o número de pessoas registadas. Os anúncios consultados não especificam o calendário da coorte, as línguas dos cursos, a elegibilidade da residência libanesa no estrangeiro ou os procedimentos de validação. O acesso efectivo será avaliado com base num aviso de registo e em critérios publicados pelo programa.
Um concurso de candidaturas para universidades
De acordo com a presidência libanesa, Kamal Shehadi também anunciou uma recompensa para estudantes universitários que estão desenvolvendo as três melhores aplicações em uma competição por serviços governamentais. Este anúncio não é válido para aplicações. A composição das equipes, datas, dados utilizáveis e critérios de avaliação permanecem por confirmar nos regulamentos. A Olimpíada Nacional de IA, apresentada pela Universidade Notre Dame-Louaize, destina-se a estudantes do ensino médio e opera sob outro sistema.
A cooperação em matéria de administração digital é um terceiro aspecto: diz respeito às instituições e serviços, não à admissão individual à formação. O financiamento, as ferramentas implantadas e a disponibilidade de um serviço ao público devem ser verificados projeto por projeto. O protocolo anterior com a Oracle em computação em nuvem e habilidades de IA não é suficiente para estabelecer entradas conjuntas com os dois anúncios de 26 de novembro.
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