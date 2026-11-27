O projeto de formação anunciado com a Emirates visa o público em geral. O concurso convida os alunos a desenharem aplicações para serviços públicos.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 26 de novembro, o ministro de Estado Kamal Shehadi apresentou dois projetos diferentes: familiarizar um milhão de libaneses com ferramentas de inteligência artificial e recompensar estudantes que projetam aplicações para serviços públicos. A primeira visa uma ampla audiência. O segundo é para estudantes universitários. Os anúncios consultados não fornecem um formulário de registo público ou regulamentos completos.

Aprenda a usar IA, não prometa um milhão de graus

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Emirati anunciou a iniciativa em 25 de Setembro, em Nova Iorque, na sequência do encontro entre Nawaf Salam e o Vice-Primeiro-Ministro Emirati Abdullah bin Zayed. O texto fornece formação básica na IA geral: fazer um pedido, dar à ferramenta o contexto certo e usá-la no trabalho ou na vida cotidiana. Visa o libanês de várias idades e perfis. Esta não é nem uma lista de condições de admissão nem um anúncio de certificação profissional.

Em Beirute, em 26 de novembro, o governo apresentou esta iniciativa na reunião sobre inteligência artificial e serviços digitais com o Ministro Emirado Ohood Al Roumi. Um milhão é um alvo, não o número de pessoas registadas. Os anúncios consultados não especificam o calendário da coorte, as línguas dos cursos, a elegibilidade da residência libanesa no estrangeiro ou os procedimentos de validação. O acesso efectivo será avaliado com base num aviso de registo e em critérios publicados pelo programa.

Um concurso de candidaturas para universidades

De acordo com a presidência libanesa, Kamal Shehadi também anunciou uma recompensa para estudantes universitários que estão desenvolvendo as três melhores aplicações em uma competição por serviços governamentais. Este anúncio não é válido para aplicações. A composição das equipes, datas, dados utilizáveis e critérios de avaliação permanecem por confirmar nos regulamentos. A Olimpíada Nacional de IA, apresentada pela Universidade Notre Dame-Louaize, destina-se a estudantes do ensino médio e opera sob outro sistema.

A cooperação em matéria de administração digital é um terceiro aspecto: diz respeito às instituições e serviços, não à admissão individual à formação. O financiamento, as ferramentas implantadas e a disponibilidade de um serviço ao público devem ser verificados projeto por projeto. O protocolo anterior com a Oracle em computação em nuvem e habilidades de IA não é suficiente para estabelecer entradas conjuntas com os dois anúncios de 26 de novembro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews