Rodolphe Haykal e o Embaixador Frank Mollen assinaram um protocolo de cooperação civil-militar em Yarzé. Não foram ainda tornados públicos projectos, beneficiários ou montantes.

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Rodolphe Haykal e o Embaixador Frank Mollen assinaram um protocolo de cooperação civil-militar em Yarzé. Não foram ainda tornados públicos projectos, beneficiários ou montantes.

O Comandante do Exército Libanês, General Rodolphe Haykal, e o embaixador holandês em Beirute, Frank Mollen, assinaram um memorando de entendimento em Yarze na quinta-feira, 26 de novembro. Segundo a acta da reunião, o texto prevê futuros projectos de cooperação civil-militar. O tenente-coronel Vincent van Ophem, adido de defesa holandês, participou da entrevista. O documento assinado não foi publicado com o anúncio, que não designa uma instituição beneficiária ou data de execução.

Projetos anteriores em hospitais do Sul

O Protocolo faz parte de uma cooperação que já resultou em entregas identificáveis. Em 1 de julho de 2025, o exército anunciou que Haykal e Mollen haviam assinado projetos de desenvolvimento apoiados pelos Países Baixos, com o apoio do Centro de Governança do Setor de Segurança em Genebra (DCAF). O exército distingue em seus relatórios a assinatura de projetos e sua implementação.

Em 28 de agosto de 2025, tinha documentado uma entrega de equipamentos médicos no hospital do governo em Mais el-Jabal e no centro médico em Ain Ebel, com DCAF como parceiro de execução. Em janeiro daquele ano, um sistema de resgate solar foi entregue ao Hospital do Governo Tebinine. Em Dezembro, o programa tinha igualmente apoiado a renovação do centro Umm el Nour em Fatqa, que acolhe as mulheres em recuperação após uma dependência. Estas realizações datadas não fazem parte de uma lista de novos projectos anunciada em 26 de Novembro.

Sem orçamento ou calendário para o novo texto

A referência a projetos futuros indica a área de cooperação, mas não indica quem financiará, executará ou manterá as instalações que poderiam ser selecionadas. Para este protocolo, não foi comunicado nenhum compromisso de quantidade, calendário ou entrega. Os anúncios sobre os hospitais de 2025 deram os nomes das estruturas em causa e a finalidade do parto; Estas duas informações continuam a faltar para o texto assinado na quinta-feira.

Foto dos arquivos: Rodolphe Haykal em Abdullah em 16 de novembro de 2026, e não na assinatura em Yarze. Exército Libanês, direcção da Orientação.

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