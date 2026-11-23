A Vår Energi concluiu um acordo para assumir as actividades norueguesas da ConocoPhillips e um interesse num terminal petrolífero britânico. Os grupos estimam a transação em US $ 4,425 bilhões, mas o pagamento líquido esperado é significativamente menor. A transferência permanece sujeita a autorização, para um encerramento esperado no início de 2027.

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A Vår Energi anunciou na segunda-feira, 23 de Novembro, um acordo para retomar as actividades norueguesas da ConocoPhillips e uma participação num terminal petrolífero britânico. O valor de referência é de US $ 4,425 bilhões, mas ambos os grupos estimam o montante líquido em dinheiro ao fechar em aproximadamente US $ 2,5 bilhões. Em particular, a implementação depende de uma luz verde do Ministério da Energia norueguês.

O que Vår Energi retoma no Mar do Norte

O âmbito de aplicação abrange duas empresas da ConocoPhillips: a sua filial norueguesa e a que detém a sua participação no terminal da Teesside no Reino Unido. No centro da carteira norueguesa encontra-se a Ekofisk, ainda operada pela ConocoPhillips, de acordo com a Direcção de Negócios Offshore da Noruega. A produção de teste deste depósito começou em 1971 e operação regular em 1972.

A Vår Energi assumiria o papel de operador no grande conjunto Ekofisk, e não a propriedade exclusiva dos domínios em causa. A carteira inclui participações em 13 campos de produção, dependendo do comprador. Em 2025, a ConocoPhillips produzia aproximadamente 120 mil barris de equivalente de óleo por dia. Este número descreve a actividade vendida: não corresponde a um aumento da produção anunciado para o mercado europeu.

No Reino Unido, a operação envolveu a participação de 40,25 % da ConocoPhillips no terminal petrolífero de Teesside e no seu papel de operador. Como resultado, a mudança diz respeito aos direitos dos depósitos e ao funcionamento de instalações já utilizadas para evacuar e receber petróleo. O vendedor afirma que a transação inclui também as obrigações de desmantelamento associadas aos ativos transferidos.

Por que 4,425 bilhões não serão pagos à cerca

O valor de 4.425 mil milhões é o valor escolhido para o acordo em 1 de Janeiro de 2026, data de referência económica. É utilizado para calcular o preço e não significa que a transferência de propriedade já tenha ocorrido. ConocoPhillips estima os ajustes acordados em cerca de US $ 500 milhões, elevando o total esperado para cerca de US $ 3,9 bilhões.

Este último montante inclui cerca de US$ 1,4 bilhão em impostos relacionados ao ano fiscal de 2026, a pagar no primeiro semestre de 2027. O vendedor, portanto, espera cerca de US $ 2,5 bilhões em dinheiro líquido procede. O comprador dará a mesma ordem de grandeza para o pagamento no encerramento, tendo em conta, nomeadamente, os fluxos gerados pela actividade transferida desde a data de referência e os ajustamentos habituais. Estas avaliações permanecem provisórias até à conclusão da operação.

Um novo tamanho que depende de duas operações

Vår Energi tem uma meta de produção de mais de 500.000 barris de equivalente de petróleo por dia em meados de 2020. Este é um objetivo de grupo, não um compromisso de produção para o portfólio da ConocoPhillips sozinho. As comparações de dimensão apresentadas pelo comprador incluem também a sua reconciliação anunciada separadamente com a BlueNord.

Ambos os grupos visam o final do primeiro trimestre de 2027 para completar a alienação. O acordo já modifica os seus planos de investimento e eliminação, mas não altera o operador registado da Ekofisk nem os volumes efectivamente entregues. O próximo passo é obter aprovações regulatórias e governamentais.

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