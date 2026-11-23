Em Nahr al-Kalb, Joseph Aoun reafirmou em 21 de Novembro que apenas uma autoridade deve decidir sobre a defesa do Líbano. Não anunciou quaisquer novas disposições ou data de execução. Desde Agosto de 2025, o Conselho de Ministros encarregou o exército de implementar um plano cujos pormenores sejam confidenciais e de informar o Governo. As descobertas das Nações Unidas documentam certos fatos sem medir todas as armas mantidas fora do Estado.

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Na véspera da independência, Joseph Aoun mais uma vez defendeu uma única autoridade sobre as armas no Líbano. O Presidente não fixou novos prazos ou medidas. Para medir a transição da intervenção para a acção, é necessário voltar às decisões do Conselho de Ministros, aos relatórios do exército e às conclusões publicadas pelas Nações Unidas. Nenhum destes documentos, tomados isoladamente, prova que o monopólio é adquirido.

O Conselho de Ministros decide; relatórios do Exército

Em 5 de agosto de 2025, o Conselho de Ministros encarregou o exército de preparar um plano de execução da sua decisão de reservar armas às autoridades legítimas. Um mês depois, o governo recebeu o plano do comando. Manteve seu conteúdo e deliberações confidenciais, enquanto pedia ao exército um relatório mensal. Por conseguinte, o regime prevê um relatório ao Governo, e não a publicação mensal de uma avaliação pormenorizada.

Em 6 de outubro de 2025, os Ministros analisaram um primeiro relatório. Em 8 de janeiro de 2026, eles novamente se tornaram conscientes do progresso. Eles pediram a continuação do plano e para os preparativos para a continuação ao norte do rio Litani. Em 16 de Fevereiro, a Comissão indicou que tinha tomado conhecimento de um novo relatório mensal. Preparar um passo, tomar nota de um relatório e verificar que o objectivo é alcançado são três decisões diferentes.

Monopólio de armas no Líbano: o que as Nações Unidas viram

O relatório do Secretário-Geral de 12 de Novembro abrange o período compreendido entre 21 de Junho e 20 de Outubro de 2026. Ela separa o que a UNIFIL observou diretamente das declarações do Exército Libanês, Israel e Hezbollah. O exército anunciou apreensões nas áreas piloto em setembro. A UNIFIL, por sua vez, observou a presença de armas não autorizadas em várias ocasiões no Sul. Estes registos documentam eventos. Eles não são nem um inventário de arsenais nem um cálculo da parte restante.

O relatório refere que o acordo-quadro anunciado em 26 de Junho prevê um processo gradual e recíproco, que liga o restabelecimento da autoridade libanesa, o desarmamento verificado de grupos não estatais e a retirada de Israel. As Nações Unidas registam diferentes interpretações e dificuldades de aplicação em zonas-piloto. O Hezbollah rejeitou este quadro e defendeu um diálogo interno sobre a estratégia de defesa após a retirada de Israel e a cessação dos ataques. Esta é sua posição, não uma condição adotada pelo governo libanês.

Que discurso de independência não decide

Na sua agenda de 19 de Novembro, o Comandante-em-Chefe do Exército reafirmou que iria implementar as decisões do poder político. Ele também afirmou que as violações e ocupação israelenses estavam dificultando o destacamento do exército para o Sul. Dois dias depois, em Nahr al-Kalb, Joseph Aoun pediu tratamento simultâneo do fim da ocupação israelense e das armas e decisões tomadas pelo Estado. Ele não divulgou um novo relatório ou anunciou acordo sobre a sequência.

O fosso entre documentos é significativo. Uma declaração presidencial compromete uma linha política; uma decisão do Conselho de Ministros confia uma missão; um relatório sobre esta matéria deve apresentar relatórios durante um determinado período. Para determinar se a política está entrando em uma nova etapa após o discurso de 21 de novembro, será necessária uma decisão pública que a designe ou uma avaliação datada para verificar seus resultados. O relatório da ONU de Novembro termina em 20 de Outubro e não permite que as semanas seguintes sejam julgadas.

Joseph Aoun e Nawaf Salam, arquivo Libnanews. A imagem não mostra nem a cerimônia de 21 de novembro, nem uma reunião do Conselho mencionada neste artigo.

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